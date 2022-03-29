Последняя весна

Ровно месяц прошел с того момента, когда Украина проснулась в пять утра от взрывов вражеских снарядов и ракет. Ровно месяц назад украинцы утратили покой и мирное небо над головой. Многие потеряли жизнь… Главную ценность для каждого человека. Собственная жизнь и жизнь своих детей.

За месяц российской агрессии Украина потеряла 121 маленький ангел. Еще 155 детей ранены. Враждебная нечисть не гнушается убивать мирных граждан и разрушать города, школы, больницы и детские сады.

Ровно месяц Украина сдерживает врага и дает ему достойный отпор. Враг разрушает нашу жизнь, но мы СТОИМ! Ибо Мы – МУЖСКИЕ. МЫ – ЕДИНЫ в своей ярости к врагу и ЛЮБВИ к СВОИМ! МЫ – СИЛЬНЫЕ!

1,8 трлн гривен – самая скромная оценка ущерба инфраструктуре Украины за месяц войны. Почти 1,5 тыс. авианалетов и полтысячи вражеских ракет нанесли коварные удары по украинским городам. Но это не критично. Мы ВСЕ отстроим и сделаем еще лучше. После НАШЕЙ ПОБЕДЫ! Обязательно!

За месяц войны врагу удалось временно захватить только один областной центр, город Херсон. Но и он стал символом сопротивления, символом непреодолимой жажды украинцев к свободе. Символом мужества и единства украинской нации, несмотря на террор против мирного населения, был введен агрессором на временно оккупированной территории.

За месяц войны враг совершил самое страшное военное преступление. Полностью разрушил город Мариуполь. 0 уцелевших построек на весь город и минимум 2,4 тысячи гражданских жертв. Мариуполь держится, продолжает сопротивление, несмотря на страшное положение разрушенного города.

За месяц войны на карте Украины появилось шесть городов-героев. Такими городами стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волновах.

Противостоять врагу под постоянными обстрелами в первый месяц войны пришлось также десяткам других городов Украины, многие из которых Зеленский упомянул в своем обращении к ним 21 марта.

Через месяц войны президент Зеленский стал настоящим символом Украины. Ее мужество, силы и ума.

Оставшись практически на передовом боевом действии – в городе Киев, он не только своим примером стимулирует украинцев на безумное сопротивление враждебному нашествию, но и смог объединить вокруг Украины международное демократическое общество.

Это война не только против Украины. Сейчас мы стоим за безопасность и демократические ценности всего мира. А мир – за нас.

За месяц войны над агрессором опустился международный «железный занавес».

Около 240 международных компаний ушли с рынка РФ. Россию с позором исключили из Совета Европы и отстранили от работы в Дунайской Комиссии. Более 70 мировых организаций отказались от культурного сотрудничества с государством-оккупантом. Жесткие экономические санкции против России разрушают и без того шаткую экономику страны-агрессора. И это только начало. Россию ожидает скорый экономический и социальный крах. По меньшей мере, на 24 года назад отбросят экономику РФ санкции Запада, введенные за первый месяц войны.

Уже месяц Украина лупит врага и в хвост и в гриву. Более 15 тысяч только убитыми уже уплатила Россия за коварную агрессию. Общие потери путинской армии уже превысили 40 тысяч военнослужащих. Погибшие. Ранены. Пленные.

Россия сотнями теряет самолеты, танки, бронетехнику. Даже большие десантные корабли кафиров уже стали законной добычей мужественных защитников Украины.

Украина объединилась перед опасностью. Еще никогда мы не были такими сплоченными. Еще никогда мы так не ненавидели!

И никогда мы еще так не ЛЮБИЛИ! СВОИХ! Украинцы и Украина!

За последний месяц МЫ, Украинцы, своей храбростью и несгибаемостью изменили ход истории. Мы показали всем, что такое подлинная борьба свободных людей за право выбора, за собственную, Богом данную, свободу. Мы будем продолжать бороться, пока последний оккупант не окажется под землей или покинет нашу украинскую землю.

P.S.

В ДДТ – последняя осень, у нас – последняя весна,

Уже месяц путинской орки бомбят украинские города.

За месяц – уничтожим каждую падаль.

На ноль умножим московскую орду.

И для детей – мы сделаем праздник!

… пусть забудут о войне

Ну а взрослые… должны помнить

Идет последняя весна

Мы победим! Да.. будут потери…

Но через месяц – кончится война.

Последняя весна… когда рыдают мамы.

Последняя весна… когда пустые поля.

И первая – потому что народ построит храмы,

В которых освятится – НОВАЯ ЖИЗНЬ.

Ваш, ну Очень небезразличный волонтер.

Слава Украине! Смерть противникам!