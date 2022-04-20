После них - хоть потоп

Россия продолжает увеличивать количество оккупационных войск в Крыму. Как сообщают российские СМИ, недавно министр МО России Сергей Шойгу распорядился еще нарастить группировки российских войск в оккупированном Крыму. Военные якобы будут помогать пострадавшим от наводнения. Понятно, что такая «помощь» - лишь повод для увеличения войска на оккупированной территории.

Прикрываясь то «угрозой со стороны Украины», то «помощью населению» в Крым постоянно прибывают новые воинские подразделения. На настоящий момент количество российских военных уже превышает 40 000. Многие везет за собой семьи, жен, детей. Поэтому общее количество таких «гостей» полуострова намного превышает официальные данные по военным. И все они пьют, моются, готовят пищу, бесконтрольно используя запасы воды. Что уж говорить о затратах на техническое обслуживание техники и тот вред, наносимый оккупационными войсками природным богатствам полуострова. Ну не может захватчик по своей природе ответственно относится к сохранению водного баланса полуострова. «После нас - хоть потоп». Хотя в последние дни эта фраза приобрела новый смысл и на самом деле соответствует объективной ситуации на полуострове.

Но стихия последних дней не может обеспечить Крым питьевой водой. Она принесла только очередные убытки многострадальному оккупированному полуострову. Засуха что трансформировалась в катастрофические дожди и потопы разрушает водную инфраструктуру Крыма, которая и без природных катаклизмов находится в откровенно катастрофическом состоянии. За годы оккупации прокремлевская власть полуострова игнорировала постепенное ухудшение состояния водных магистралей. Оккупанты не обращают внимания на то, что очень много водоемов принимают в себя канализационные стоки. Из-за растущего населения их становится больше, а на строительство новых очистных сооружений и реконструкцию старых средств в так называемой «власти» не находится. Природа не успевает восстанавливаться. Но федеральные деньги в Крыму или разворовываются, или идут на откровенно пропагандистские цели.