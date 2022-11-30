Очередная встреча Министерства иностранных дел НАТО проходит в румынском Бухаресте. И опять же, в который раз, главная тема - помочь Украине в борьбе с порочным преступным режимом Путина и его страной, которая стала, благодаря бункерному карлику, центром мирового зла.

Страны партнера снова-таки (дай то Бог, хотя бы это!) согласятся про усиление помощи украинцам и согласие друг с другом номенклатурой, объемами и условиями снабжения оружия и боеприпасов, необходимыми для Украины. За это им будет большое спасибо! Но…

Ситуация вокруг войны в Украине, которую начал помешанный на крови диктатор и его окружение, напоминает ситуацию, когда в деревне, где завелся вечно пьяный преступник-дебошир, жители деревни обращаются за помощью в полицию. А сотрудники правоохранительных органов проводят только объяснительные беседы с отмороженным придурком, мотивируя невозможность его заключения в тюрьму тем фактом, что «он еще никого не убил!» И они предлагают жителям деревни создать «народную полицию» и самостоятельно обуздать безумного. «Мы даже дадим вам резиновые дубинки. И скажем, когда и где его поймать!»

Во-первых, преступник уже убил! Тысячи! Десятки тысяч ни в чем не повинных людей. И он обидел и разрушил жизнь - десятки миллионов. Во-вторых, напившись крови, этот маньяк не успокоится и не превратится в «благопристойного гражданина», сколько не проводи с ним задушевных бесед.

Будущая позиция великих геополитических игроков в начале войны была ясной. Неприятная, мерзкая для украинцев, умеренность «сильных мира сего», угнетала, но была ясна. Но почти девять месяцев войны, героическое украинское сопротивление, ужасные военные преступления оккупанта, трагедия всей украинской нации уже расставили абсолютно все по своим местам. Путин не остановится, если его не остановить один раз и навсегда, радикально. И надеяться, что Россия "вдруг станет мудрой ", и уничтожит кровавого карлика и его кровавый режим абсолютно небеспочвенно. И никакие санкции не помогут.

Крысу загнали в тупик. Ни приручить, ни «закормить», не получится. Только убить. Пока не стало поздно. Всем! Не только для украинцев. Мы уже поняли, чего мы стоим, и гордимся нашей волей и силой. Мы гордимся через боль и горечь потерь. Это война! Для нашей украинской нации - освободительная, справедливая и Святая! И у нас есть чем гордиться. Но понимает ли это Запад, что «на кону» этой войны и нашего мужества стоит не только наша украинская жизнь?!

Крыса готова ко всему. Страх его собственной смерти все еще удерживает его от использования ядерного оружия. Но все чаще в СМИ Кремля платные горлодеры причитают о необходимости использовать «конвенционного» оружия, подчеркивая, что оно не запрещенное «грязное» «ядерное», а «обычное для ведения боевых действий» «чистое». Хочет ли НАТО ждать момента, когда ракеты «сатана» с семитонной взрывной частью уничтожат украинские города и собрать тысячами кровавый урожай из украинцев?

«Промедление смерти подобно!» Это именно про сегодня. В конце концов, практически невозможно сбить баллистическую ракету со скоростью 20 тысяч километров в час. Никакие агенты противовоздушной обороны не помогут! Независимо от того, сколько партнеров дается украинским защитникам!

Зло Путина должно быть уничтожено сейчас! Любыми средствами и методами. Коллективному Западу уже хвати оттягивать и ждать, и надеяться на украинскую защиту! И дело не в том, что враг угрожает использовать новые, еще более разрушительные и кровавые средства разрушения! Хватит уже украинкой крови и смерти! До сих пор «Украинская», а не «немецкая» или «американская» смерть ...

Конечно, приятно, что г-н Столнтеберг уверен, что Украина ждет НАТО после войны. Но ее должны закончить здесь и сейчас! Немедленно! Потому что, если вы будете откладывать и дальше, может быть так, что Украине некуда будет вступать!