Пора выбирать!

21:18 09 апреля Киев, Украина





/>Россия в своей безумной агрессии против Украины уже нарушила практически все возможные нормы и правила ведения войны, перейдя границу, разделяющую военные действия и



Польша, страны Балтии и Великобритания практически с самого начала войны в Украине ясно называли вещи своими именами. Но некоторые страны долгое время пытались снизить общемировую угрозу действий кремля и перевести разговоры в плоскость «регионального конфликта родственных народов».



Некоторые из таких «отступников», как Беларусь, находятся в орбите прямого кремлевского контроля. Некоторые безальтернативно зависят от экономических связей с россией и пытаются не потерять их стабильность. Некоторые страны просто боятся «гнева» кремля и пытаются пересидеть «не поднимая головы» трудные времена.



Но после обнародования фактов зверских убийств мирного населения Киевщины «временными» оккупантами» от россии отвернулись практически все «заклятые друзья» путинской верхушки.



Недавно ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека из-за войны с Украиной. Зверские мерзкие преступления оккупантов не дали россии никакого шанса на какое-либо другое решение.



За исключение россии из числа членов Совета проголосовали 93 участника, 24 страны выступили против, 58 – воздержались. Среди проголосовавших - Алжир, Беларусь, Кыргызстан, Боливия, Бурунди, Куба, Сирия, Эритрея и Эфиопия. Даже Сербия и Мьянма, где многие союзники Москвы, поддержали эту резолюцию. Среди воздержавшихся - ЮАР, Египет и Саудовская Аравия.



Китай, занимающий позицию «пророссийского нейтралитета», проголосовал против резолюции. Власти «поднебесной» обещают международному сообществу «что будет добиваться мира в Украине на своих условиях». Пекин пытается уклониться от давления, нацеленного на то, чтобы страна заняла более жесткую позицию по отношению к россии из-за ее неспровоцированного нападения на Украину.



Китай в последнее время подвергается растущей международной критике из-за нарушений прав уйгуров и казахов, массового интернирования мусульман, принудительной эксплуатации, контроля за рождаемостью коренного населения и нивелирования религиозной и этнической идентичности тюркоязычных народов Синьцзяна.



Позиция Китая по российскому вопросу – прямое противодействие международному обществу за «агрессивную», по мнению Пекина, политику против своей страны и попытка выторговать ослабление санкций. Кроме того, Пекин имеет свои собственные планы по отношению к россии и ее экономическое «разрушение» международными санкциями уменьшает привлекательность «тихой оккупации» россии Китаем.



Официально Индия призывает остановить насилие и войну в Украине, однако от прямого осуждения действий россии все же воздержалась. Не последнюю роль в этом играют давние политические отношения между странами.



Кроме того, еще до начала войны в Украину импорт российской нефти в Индию составил довольно незначительную долю из-за высокой стоимости транспортировки сырья. Однако на фоне европейских санкций российская нефть значительно подешевела.



Этот факт подтолкнул индийские нефтеперерабатывающие компании заказать не менее 16 миллионов баррелей сырья только за последние полтора месяца. Объем заказа этого года равняется общему количеству приобретенного в россии топлива за весь 2021 год.



Поэтому Индия пытается сохранить для себя россию в качестве важного делового партнера. Международное сообщество практически единодушно осуждает военные преступления россии, совершенные ею на территории Украины. В Уставе Международного уголовного суда четко прописаны нарушения законов и обычаев, применяемых в международных вооруженных конфликтах и имеют признаки военных преступлений.в своей безумной агрессии против Украины уже нарушила практически все возможные нормы и правила ведения войны, перейдя границу, разделяющую военные действия и геноцид . Настоящая цель этого вторжения – уничтожение украинской нации в целом.Польша, страны Балтии и Великобритания практически с самого начала войны в Украине ясно называли вещи своими именами. Но некоторые страны долгое время пытались снизить общемировую угрозу действий кремля и перевести разговоры в плоскость «регионального конфликта родственных народов».Некоторые из таких «отступников», как Беларусь, находятся в орбите прямого кремлевского контроля. Некоторые безальтернативно зависят от экономических связей с россией и пытаются не потерять их стабильность. Некоторые страны просто боятся «гнева» кремля и пытаются пересидеть «не поднимая головы» трудные времена.Но после обнародования фактов зверских убийств мирного населения Киевщины «временными» оккупантами» от россии отвернулись практически все «заклятые друзья» путинской верхушки.Недавно ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека из-за войны с Украиной. Зверские мерзкие преступления оккупантов не дали россии никакого шанса на какое-либо другое решение.За исключение россии из числа членов Совета проголосовали 93 участника, 24 страны выступили против, 58 – воздержались. Среди проголосовавших - Алжир, Беларусь, Кыргызстан, Боливия, Бурунди, Куба, Сирия, Эритрея и Эфиопия. Даже Сербия и Мьянма, где многие союзники Москвы, поддержали эту резолюцию. Среди воздержавшихся - ЮАР, Египет и Саудовская Аравия.Китай, занимающий позицию «пророссийского нейтралитета», проголосовал против резолюции. Власти «поднебесной» обещают международному сообществу «что будет добиваться мира в Украине на своих условиях». Пекин пытается уклониться от давления, нацеленного на то, чтобы страна заняла более жесткую позицию по отношению к россии из-за ее неспровоцированного нападения на Украину.Китай в последнее время подвергается растущей международной критике из-за нарушений прав уйгуров и казахов, массового интернирования мусульман, принудительной эксплуатации, контроля за рождаемостью коренного населения и нивелирования религиозной и этнической идентичности тюркоязычных народов Синьцзяна.Позиция Китая по российскому вопросу – прямое противодействие международному обществу за «агрессивную», по мнению Пекина, политику против своей страны и попытка выторговать ослабление санкций. Кроме того, Пекин имеет свои собственные планы по отношению к россии и ее экономическое «разрушение» международными санкциями уменьшает привлекательность «тихой оккупации» россии Китаем.Официально Индия призывает остановить насилие и войну в Украине, однако от прямого осуждения действий россии все же воздержалась. Не последнюю роль в этом играют давние политические отношения между странами.Кроме того, еще до начала войны в Украину импорт российской нефти в Индию составил довольно незначительную долю из-за высокой стоимости транспортировки сырья. Однако на фоне европейских санкций российская нефть значительно подешевела.Этот факт подтолкнул индийские нефтеперерабатывающие компании заказать не менее 16 миллионов баррелей сырья только за последние полтора месяца. Объем заказа этого года равняется общему количеству приобретенного в россии топлива за весь 2021 год.Поэтому Индия пытается сохранить для себя россию в качестве важного делового партнера.



Рано или поздно Китаю и Индии придется делать окончательный выбор. Учитывая тот факт, что эти две страны могут войти в список стран-гарантов безопасности Украины, скорее всего правительства этих стран сделают верный шаг, мотивированный общемировыми нормами и ценностями.



А россию пусть продолжают поддерживать Боливия, Бурунди, Сирия и Эритрея. Вряд ли такая поддержка хоть как-то убережет россию от военного поражения и падения в бездну тотального кризиса.