Пора возвращать свое!

Вооруженные Силы Украины разрушили практически все безопасные логистические маршруты, которыми захватчик удовлетворял потребности в военной технике, боеприпасах и материальном обеспечении собственной группировки на правом берегу Днепра. А партизаны Херсонщины продолжают методически уничтожать оккупантов и их приспешников на временно оккупированных врагом территориях, не оставляя тем надежд хоть на какое-то «спокойствие» на украинских землях.

Понтонные переправы через Днепр, спешно готовящиеся оккупантами, выглядят довольно призрачным шансом восстановить вражескую логистику и для украинских Химер не станут сверхсложной задачей для уничтожения, особенно после «демонстрации возможностей» по Антоновскому и железнодорожному мостам.

Под угрозой оказалась сама кремлевская болезненная мечта о проведении «народного референдума» и «добровольном» присоединении Херсонской (и Запорожской) области к россии. Анонсированный и разрекламированный кремлем «референдум» находится на грани срыва. Поэтому путинские пропагандисты уже начали готовить почву, рассказывая, что «референдум может быть перенесен с 11 сентября на более поздний срок во избежание диверсий со стороны Украины».

«Диверсия» – это военный акт на вражеской территории. А Херсонщина всегда была Украиной. Поэтому это не диверсии, а акты возмездия российским военным преступникам за беды и несчастья, которые они принесли на украинскую землю. При смерти мирного населения, за пытки и издевательства над жителями Херсонщины, за унижение и разрушение.

Позорный побег российских военных высокопоставленных чиновников из Херсона забил еще один гвоздь в планы путина захвата юга Украины. В этот бред уже перестают верить даже в самой россии. Тем более, с учетом последних событий во временно оккупированном Крыму, доказавшим даже самым безумным путинцам, что лозунг «Крым наш навсегда» не имеет никакого отношения к реальному положению дел. И все, что удалось захватить оккупантам, придется вернуть. И не рано или поздно, а, скорее, рано. Возможно, даже «завтра».

Херсон уже готовится к возвращению в настоящую, украинскую «достойную гавань». Этого не могут не понимать оккупанты. Потому и пытаются прикрыться необходимостью «перенесения референдума из-за угрозы украинских диверсий». Ибо одно дело «не удержать оккупированное и награбленное», и совсем другое – «потерять уже «свои», аннексированные в Украине, территории». Ведь потери «своего» не поймет не только безумный диктатор, но и омраченное российское общество, для которого это может стать последней каплей, которая «смоет» кремлевское внушение по их уму.

Именно сейчас, когда враг подавлен и деморализован мощными потерями и поражениями на фронтах и в воображаемом «тылу», когда планы кремля разрушаются один за другим, крайне важно было бы усиление поддержки Украины со стороны западной «антипутинской» коалиции. Новое мощное оружие западных образцов и боеприпасы к нему предоставили бы возможность защитникам Украины коренным образом изменить баланс сил в свою пользу. Окончательно победить врага и освободить Украину и мир от кремлевской угрозы.