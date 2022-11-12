Пора развеять еще одну ложь Кремля, которая может очень дорого стоить мировой безопасности

Мировое общество уже привыкло, что Россия – это страна тотальной лжи и обмана. Врет власть, лжет народ. Врут все!

Кремль лжет где угодно, когда-либо, любому. С поводом и без. Как "своим", так и "чужим". Врет, потому что нет другого выбора. Врет искусно. Потому что без обмана и лжи путинский режим не продержался бы и год. Никакому, даже самому подавленному и ничтожному народу, который не "живет", а "существует" в ХХІ веке на уровне "мрачного средневековья", не нужна такая "власть", что своими бессмысленными и преступными действиями разворовывает и уничтожает собственную страну. Подменой страшных реалий упадка на яркие "крепкие" обложки из пропагандистской лжи кремля пока удается обманывать голову населению россии.

Некоторое время кремлю удавалось обманывать голову не только внутреннему потребителю, но и внешним геополитическим контрагентам. Раздутая, как лягушка через соломинку, псевдоимперия цеплялась своей ложью за место на международном "олимпе". Кто-то верил, кто-то делал вид, что верит, высасывая из кремля бонусы, кто-то просто молчал, понимая, что связываться с лживым режимом себе дороже.

Последней точкой в реальном, а не вымышленном путинскими сказочниками, положении россии на международной арене стала безосновательная агрессия против Украины, на которую решился кремлевский диктатор, став жертвой все той же лжи. На этот раз – от своего окружения. Ложные выводы и отсутствие понимания реальной ситуации как в Украине, так и в мире в целом привели к быстрому разрушению мифов, созданных прокремлевской пропагандой.

Ложь о "непобедимой второй армии в мире" уничтожили Вооруженные Силы Украины, сначала остановив захватчика, а затем и погнав его с украинской земли, освобождая оккупированные врагом украинские города и села.

"Экономическая самодостаточность" растаяла под международными санкциями, оставив после себя лишь дыры в бюджете и стремительное падение и без того нищенского уровня жизни подавляющего большинства населения России.

"Один народ" оказался совершенно разным по своим стремлениям и целям. "Друзья/партнеры" из бывших республик некогда мощного СССР быстро поняли, чем им грозит такая "дружба" со своевольным помешанным диктатором и практически отказались от "тесных отношений", а "новые друзья", которыми так кичится кремль, с радостью готовы только обменивать. собственные обещания на реальные деньги или экономические преференции со стороны загнанного в тупик диктаторского режима кремля.

В попытке скрыть или хоть как-то сгладить собственное бессилие и отчаяние, кремль прибегает к еще большему вранью. Эпической! "Грязная бомба", "репрессии киевского режима", "засилье сатанистов" уже настолько набили оскомину всем, что не вызывают практически никаких чувств, кроме отвращения. Чего только стоит "доклад на 310 страницах об угрозе "боевых украинских комаров"! Уже даже и не смешно! Взрослые люди, внешне даже без особых признаков психического расстройства – и такое нести!"

К сожалению, есть еще ложь фундаментальная. Недавно на заседании ООН был поднят вопрос о законности присутствия России в составе ООН и Совета Безопасности ООН. Да еще и в качестве Постоянного члена Совета Безопасности. Интересная ситуация: на официальном сайте ООН членом как ООН, так и СБ ООН указана Россия. А в Уставе ООН, размещенном на том же официальном сайте этой международной организации, в Главе V, статье 23 четко указан перечень Постоянных членов Совета Безопасности, в котором о России никто даже не слышал. СССР. Точка…

История фиктивного членства России в ООН началась с крахом и развалом СССР. Текст Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение от 8 декабря 1991 года) начинается с констатации в его преамбуле того, что союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность ПРЕКРАЩАЕТ свое существование.

Украина и Беларусь получили свои места в ООН действительно "в наследство" – еще при Сталине Украинская и Белорусская ССР были введены в состав ООН как одни из наиболее пострадавших стран во время Второй мировой войны. То есть, эти страны существовали раньше, и после распада СССР просто продолжили свое существование. С РФ совсем другое дело.

Кремль "назначил" современную россию "правопреемником" СССР.

Но Устав ООН четко говорит о том, что "государство-правопреемник" не имеет права наследовать от "государства-предшественника" статус члена ООН, не говоря уже о месте в Совете Безопасности. Исключение только одно – если это так называемое государство-континуатор, то есть оно изменило состав правительства, Конституции, территорию или название, но продолжает существовать.

Российская федерация никак не может быть "континуатором" СССР, который прекратил свое существование как субъект международного права и геополитическая реальность согласно подписанной ею же, Россией (РФ), Беловежскому Соглашению. Это совершенно новое государство, возникшее на месте СССР. То есть, согласно тому же уставу ООН, она должна была подавать новую заявку на членство.

Такой заявки никогда не было! Как и не было постановления Генеральной Ассамблеи ООН по поводу рассмотрения заявления от РФ на членство в ООН (Статья 4. Прием у Члены Организации открыт для всех других миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по мнению Организации, могут и желают выполнять эти обязательства (прием любого такого государства в Члены Организации проводится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности).

В своем письме на имя генерального секретаря ООН от 24 декабря 1991 года, президент Борис Ельцин лишь попросил считать РФ "заменой" СССР в составе ООН и Совета Безопасности ООН в обход определенной процедуры, предусмотренной Уставом ООН. Ельцин ссылался на Алма-Атинское Решение руководителей государств-членов СНГ от 21 декабря 1991 года, в котором они лишь признали тот факт, что Беларусь и Украина вместе с СССР являются странами-учредителями-членами ООН (в отличие от российской федерации), и подтвердили поддержку последней для того, чтобы она продлила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности ООН, а не заместила его или приобрела членство вместо СССР.

"Подтвердили поддержку"! И ВСЕ! Подтверждая поддержку, страны-члены СНГ подтвердили лишь позицию, которая не могла заменить собой решения, поскольку его принятие, согласно положениям статей 3 и 4 Устава ООН, относится исключительно к полномочиям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. То есть, реальных оснований для присутствия России в составе ООН, тем более – быть постоянным членом Совета Безопасности с правом вето (!!!), современная путинская россия не имеет никаких.

Тогда, в 1991 году, страны-члены ООН пошли на молчаливую уступку для России исключительно для того, чтобы не раздражать "обезьяну с ядерной гранатой". В то время Западный мир еще надеялся на то, что Россия как-то "цивилизуется" после развала СССР и сможет-таки стать на путь демократического развития.

Не произошло… РФия унаследовала от СССР худшие проявления тоталитарно-агрессивного существования, добавив к нему кровавую составляющую лживой власти во главе с пожилым диктатором. Поэтому пришло время исправить историческую ошибку, которая уже привела к роковым последствиям для украинцев. Путинская Россия не имеет абсолютно никакого права на членство в ООН и должна быть исключена из этой международной организации.

Пора уже развеять еще одну ложь кремля, которая может очень дорого стоить мировой безопасности!

P.S. Почему лжет кремль – понятно. А народ лжет от безысходности и стыда. За то, что допустил к власти такой хлам, при котором вожделенная во времена СССР "счастливая жизнь" превратилась для 140 миллионов россиян в "выживание" в условиях путинского тоталитарного концлагеря XXI века…