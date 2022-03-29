Понты гопников

23 июня открылась Московская конференция по международной безопасности. В этом году в ней принимают участие представители более 100 государств. Мероприятие открылось с видеообращение Владимира Путина. Принял участие в дискуссии и министр обороны России Сергей Шойгу. Если очень коротко, то и «царь» и «воевода» отмечали в своих выступлениях на том, что Кремль «просто мечтает о деэскалацию в отношениях с Западом». Вот только «НАТО почему-то не идет навстречу» такой миролюбивой России!

Пригретый Кремлем бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в своем выступлении назвал РФ опорой международного права и мира. И вот, в день открытия, министерство обороны «международной опоры» радостно и гордо рапортует об обстреле британского эсминца.

Такая вот замечательная деэскалация с бомбами! Министерство обороны Великобритании утверждает, что никакого обстрела не было, а были обычные военные учения, о которых был проинформирован экипаж британского судна. Но руководству России, так «стремится деэскалации», очень хочется продемонстрировать, как они стреляют из всех орудий по «натовских супостатов», чтобы заставить их покинуть несуществующие территориальные воды России у берегов оккупированного Крыма.

Действия современного Кремля уже привычно выглядят как фарс. Но на этот раз фарс оказался совсем не смешным, и, скорее, напоминал сводки с места вооруженного конфликта. Такого конфликта, из которого потом вырастают страшные войны!

Вблизи побережья Крыма у мыса Фиолент российский сторожевой корабль и самолет совершили предупредительные атаки на британский эсминец Defender, утверждают в российском Минобороны.

По информации россиян, Defender в 11:52 пересек "российскую границу" и на три километра зашел в русское "территориальное море", после чего экипаж был предупрежден о применении оружия, но не отреагировал.

- в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.

- в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца Defender.

- в 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец Defender покинул пределы территориального моря Российской Федерации.

Кремлевские «рупоры» взорвались громкими заголовками: «Российские ВС с помощью бомб остановили эсминец ВМС Великобритании», «Российские корабль и самолет открыли предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца в Черном море», «Минобороны РФ считает действия эсминца Британии грубым нарушением конвенции ООН »... Но -« был ли мальчик ... »на самом деле?

23 июня 2021 эсминец Defender совершал плановый переход из Одессы в Грузию. При этом курс был проложен с прохождением территориальных вод Крыма. Согласно обычной для этого маршрута практике, корабль направлялся в пределах международно-признанного коридора разделения движения. В районе крымского мыса Фиолент к кораблю приблизились российские пограничные катера. Дальнейшие события российская и британская стороны излагают по-разному.

Кремль говорит о «подлое вмешательство» корабля ВМС Великобритании в свои территориальные воды и героические действия пилотов и моряков РФ по защите от возможной агрессии. Минобороны Великобритании заявило, что корабль беспрепятственно прошел через территориальные воды Украины и в 11:45 по Московскому времени вышел за пределы территориальных вод Крыма. Российские корабли следили за его проходом эсминца на расстоянии.

Версия Минобороны Британии выглядит абсолютно достоверной. Никаких предупредительных выстрелов со стороны кораблей ВМС России не было. Тем более, никто не сбрасывал по линии движения эсминца Defender авиационные бомбы. Это все - очередная путинская ложь. Просто - слова, без которых подтверждений. Состоялась очередная провокация Кремля. На этот раз - в территориальных водах украинского Крыма, оккупированного путинскими захватчиками.

Абсолютно адекватно Украинская сторона оценила провокационные действия Кремля, как наглядное доказательство украинской позиции. «... агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму представляют собой постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море », - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

C 28 июня по 10 июля в Черном море будут проводиться учения Sea Breeze c участием Украины и стран НАТО. В них будут задействованы 5000 военных из 32 стран. Россия откровенно боится этих учений, поскольку они могут поставить под угрозу крымские амбиции Путина. К сожалению, несмотря на болезненное состояние неуравновешенного кремлевского вождя, следует ожидать очередных провокаций со стороны Кремля и дальнейшего роста напряжения в Черноморском регионе.