Понедельник не начался в субботу

Перенос даты оглашения ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию уже стал самостоятельным трендом. В декабре 2020 года Кремль называл «начало следующего года». Через месяц слухи пошли, что выступление президента РФ Владимира Путина перед депутатами верхней и нижней палаты российского парламента состоится в конце февраля. Теперь же сразу несколько федеральных СМИ сообщили, опираясь на источники в Администрации президента, что Послание Федеральному Собранию запланировано на конец марта - начало апреля.

Сам факт переноса традиционных дат может говорить о системном кризисе на Старой площади, когда есть понимание, что прежние методы и смыслы уже не работают, но при этом никто не может сказать, а что вообще даст результат.

Что такое Ежегодное Послание Президента? По сути - это основные итоги прошлого года, выводы, определение главных задач на текущий год и способы их решения. И по сути такое послание прозвучало в выступлении Путина на коллегии ФСБ 24 февраля этого года.

Путин никогда не начинал эти ежегодные выступления по теме борьбы с внутренним политическим врагом. В его нынешнем выступлении было все «обычное» - терроризм, контроль за экономикой, борьба против шпионажа. Но в этот раз он совершенно четко, первым приоритетом поставил борьбу с «последовательной и весьма агрессивной линией, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контура, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, о ' объединяют общество, в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль ... Нас пытаются сковать экономическими и другими санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб ».

В зале сидели люди, способные решать задачи. Люди, в руках которых есть все необходимое для решения задач: информационные, силовые и финансовые ресурсы; суды и законодатели, способные изменять и править законы по ходу судебного процесса. Люди, которые олицетворяют и осуществляют реальную власть в стране. И они получили прямое задание.

Кремль не знает, что делать. Как побороть имперскую системный кризис, как объединить людей, страну, как остановить падение в пропасть. Путинский Кремль боится ... И больше всего он боится того, что у населения страны уже есть собственные ответы на вопросы. И в этих ответах нет места для бессмысленной власти. Поэтому своим выступлением на коллегии Путин сознательно спускает с поводка опричнину, давая начало новому этапу фабрикации дел против общественных активистов по линии «иностранного вмешательства». Путин поставил знак равенства между нежелательной для Кремля политической активностью и «инструментами из арсенала (западных) спецслужб».

Такого не было за всю историю выступлений на коллегии. Здесь зафиксирован новый этап - и реакции на «политику сдерживания» и отмашка на борьбу с диссидентами, которая теперь для ФСБ приравнивается к борьбе со шпионажем.

Похоже что Россию ждет жесткая, закрытая и агрессивная, конечная стадия путинизма, которая по духу и содержанию во многом будет напоминать эпоху "военного коммунизма" первых лет совдепии, когда "страна в кольце врагов". Не столь внешних, сколько внутренних. Началась настоящая «охота на ведьм», мишенью которой может стать любой желающий.

Если раньше человек мог быть просто "тихим прозападником" и по чуть-чуть дописывать в фейсбуке, то на этой стадии подобное - путь к диссидентства и в тюрьму. Свобода слова - нет, не слышали Демократия? Путин запретил эту форму общественного устройства для России. Для надежности ему осталось только свести новый «железный занавес». И похоже на то, что Россия идет к этому семимильными шагами.