Польша сполна натерпелась от России

Польша – одна из европейских стран, на себе в полном объеме испытавшая «миролюбивые намерения» России. Ее хищность и коварство. Самую враждебную суть. Началось все в шесть часов утра 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вторглась на территорию суверенной Польши. В военной агрессии участвовало более 4 тысяч советских танков и более 600 тысяч человек. Причем Советский Союз приступил к вторжению без объявления войны.

Прошло более двух недель после нападения Гитлера на Польшу и начала Второй мировой войны. Немцы развернули более 2000 танков и свыше 1000 самолетов люфтваффе, прорвали оборону Польши вдоль границы и заперли кольцо оцепления вокруг защитников Варшавы. Войска Польши были скованны боями с гитлеровским нашествием, поэтому сопротивление было незначительным. 6 октября 1939 года капитулировали последние части польских войск. Польские земли были разделены между Германией и Советским Союзом: демаркационная линия проходила по реке Буг.

В августе 1939 г. был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Вместе с основным договором стороны подписали секретный дополнительный протокол, уточнявший раздел Польши между Германией и Советами, обрекший эту страну на боль, страдания и сотни тысяч смертей. Такова была цена для поляков за болезненные намерения мирового господства двух диктаторов.

Тысячи поляков попали в советский плен в сентябре-октябре 1939 года. Около 22 тысяч из которых были расстреляны советскими спецслужбами в апреле-мае 1940 года. Тайные расстрелы пленных, известные под названием Катынская трагедия, по большей части происходили собственно в поселке Катынь, примерно в 18 км к западу от Смоленска.

Эта трагедия – одно из наиболее задокументированных военных преступлений сталинского режима, до 1990 года официальная позиция Москвы заключалась в том, что поляков в Катыни расстреляли сами немцы в 1941 году, когда дошли до Смоленска. Но аргументы Москвы не убедили ни исследователей, ни Нюрнбергский трибунал. В конце концов с развалом Союза Михаил Горбачев признал ответственность НКВД за это преступление.

В общественном мнении России есть разные объяснения расстрела – например, что это месть Сталина за 1920 год, за "Чудо над Вислой", когда польские войска полностью разбили большевистское войско. Но очевидно, это лишь попытка Кремля рационально объяснить совершенно зверскую расправу над ни в чем не повинными поляками. В польской памяти эта трагедия живет как уничтожение польской элиты. Большинство офицеров, погибших в Катыни, Калинине и других городах, имели высшее образование, буквально были элитой своей страны.

У Польши нет окончательного мнения о том, кто принес больше вреда польской нации – Гитлеровская Германия или Советский Союз. Для поляков, ставших очевидцами раздела страны 1939 года, самым врагом Польши тогда была не Германия, а Россия.

Германия признала свою историческую вину за преступления нацизма в Польше. Еще 7 декабря 1970 г. ее тогдашний канцлер Вилли Брандт склонил колени перед мемориалом жертвам нацизма в Варшавском гетто, обеспечив возможность примирения поляков и немцев. «Неудобные» вопросы, касающиеся истории российско-польских отношений, долгие годы замалчивались. И после окончания холодной войны их на государственном уровне в России предпочитали не поднимать. Поэтому, когда 7 апреля 2010 Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск вместе участвовали в траурной церемонии в Катынском лесу, многие комментаторы назвали их встречу исторической. Казалось, что обе страны стояли на пороге примирения. Но вскоре Польша получила еще один «нож в спину» от России. Прошло всего три дня - и под Смоленском потерпел крушение польский правительственный самолет, на борту которого был и президент страны Лех Качиньский, летевший в Россию специально для того, чтобы посетить мемориальный комплекс "Катынь". Погибли все 96 человек. Элита польской нации.

Это трагическое событие вызвало множество разных гипотез, среди которых одной из главных является гипотеза о причастности к крушению российских спецслужб. Поляки справедливо не верят в трагическое стечение обстоятельств. Они страдали от России всех времен, поэтому не доверяют Кремлевской пропаганде и агитации. Не верят в добропорядочность и миролюбие Великого соседа, потому что не видели от него никакого добра. Только зло.

Именно поэтому в ситуации, когда Россия, в очередной раз демонстрируя свою агрессивность и хищность, наращивает напряжение на границе с Украиной, именно Польша стала одной из первых европейских стран в защиту суверенных интересов Украины. Поляки понимают, чего можно ожидать от современной путинской России, и всеми возможными средствами пытаются помогать Украине выстоять перед угрозой неадекватного географического соседа.

Украина не желает войны. Польша не желает войны. Простая Беларусь не хочет войны. Европа не желает войны. Поэтому активисты практически во всех европейских странах выходят на акции сопротивления агрессивным планам Кремля, понимая, что даже простое публичное выражение мнений может склонить исторические весы в пользу мира и спокойствия.