Политик против "гопника"

Международные "бастионы" кремля продолжают "менять флаги на своих древках". Те, на кого путин надеялся, как на надежного партнера в своих преступных действиях, активно дают отпор диктатору. Россия, благодаря своей агрессивной и безумной политике, с каждым днем все больше сама себя изолирует и, в конце концов, останется сама против всего окружающего цивилизованного мира.

Традиционный партнер россии, Казахстан, на очередном Экономическом Форуме в Петербурге голосом своего президента доказал, что Казахстан не намерен поддерживать путинский режим в его имперских прихотях и международных преступлениях против других независимых стран. Президент Казахстана Касим-Жомарт Кемелевич Токаев «в глаза» путину ясно сказал, что Казахстан никогда не признает независимыми полноценными странами такие квази-анклавы, как ЛНР и ДНР.

Путин никак не ожидал такой «подставы» от президента страны, которую кремль традиционно считает своим «сателлитом» или даже «васалом».

Казахстан и россия являются ближайшими соседями и важнейшими союзниками не только на постсоветском пространстве, но и в целом на международной арене. Характер взаимоотношений государств определяется уникальной географической данностью – самой длинной в мире государственной границей протяженностью 7,5 тыс. км. Вдоль границы расположено 12 российских и 7 казахстанских регионов.

России крайне необходим Казахстан как надежный партнер в экономической, безопасной и геополитической плоскости. Однако отношения россии с Казахстаном в последнее время значительно ухудшились из-за множества конфликтных точек и роста скрытого напряжения, обусловленных как внутренними причинами, так и глобальными тенденциями.

В условиях роста популярности национально-патриотической идеологии и укрепления национального самосознания в Казахстане, периоды совместного проживания казахстанского и русского народов в одном государстве начали рассматриваться как негативно отразившиеся на развитии страны. Казахи стали понимать, что «дружба с большим соседом» ничего хорошего не принесла собственной стране.

Январское политическое напряжение в Казахстане в начале этого года, когда путин, как по нотам, создал предпосылки для введения «миротворческих» сил ОДКБ на территорию Казахстана, не дал никаких бонусов кремлю. Военный контингент ОДКБ (в том числе – и россии), несмотря на намерения остаться и превратить Казахстан в стопроцентный «васал» кремля, всего через 5 дней был выведен из страны.

Власти Казахстана еще тогда дали понять кремлю, что не желают быть «соучастными» путинской диктатуре. У Казахстана есть свои собственные взгляды на будущее, в которых россия может быть лишь равноправным партнером и никак не пытаться доминировать в отношениях между этими странами.

Токаев – подлинный политик наивысшего международного уровня. Он несколько лет работал заместителем генерального секретаря ООН и руководил офисом ООН в Женеве. Занимал должность Генерального секретаря Конференции ООН по разоружению. Являлся Министром МИД Казахстана. В настоящее время является Председателем Совета глав государств СНГ. То есть Токаев – это мощная политическая фигура, кстати, единственная персона такого уровня, посетившая Экономический Форум. И – на тебе! Такое откровенное публичное заявление.

Получив такую «пощечину», путин, по привычке «питерской подворотни», сразу же «дал ответ» Токаеву, назвав его Камижамом Ишемильевичем. На большее «великого геополитика» путина не хватило…

Вдобавок, Президент Казахстана Токаев отказался принимать орден «Александра Невского» от военного преступника и международного террориста путина…

Еще несколько месяцев назад путинский режим считал Казахстан своей колонией и был уверен, что после оказания помощи Токаеву во время январского кризиса он станет очередной послушной марионеткой. Но не тут-то было, как хотелось старому диктатору. Россия остается практически в полном одиночестве. Сирия, Куба и Эритрея в дополнение к ЛНР/ДНР вряд ли могут считаться сильной поддержкой кремля.

Горечь «разбитых горшков» с Казахстаном для путина усугубляет тот факт, что Президент Токаев публично поставил на место кремль не только от своего имени. Всем известны тесные отношения между Казахстаном и Китаем.

Поэтому, скорее всего, откровенная позиция отстранения от кремлевских преступлений Токаева является проявлением общей согласованной позиции Казахстана и Китая, на поддержку которого путин возлагал огромные (и последние, по сути) надежды.