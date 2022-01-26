Политическое дзюдо

Если хочешь, чтобы в твою ложь поверили, подкрепляй ее реальными фактами. Это – аксиома профессионального лжеца. Кремль – настоящий высокопрофессиональный лжец и хорошо знает, как «подавать» откровенную ложь, чтобы в нее верили. Хоть кто-то…

19 января на страницах электронного издания Фонда Стратегической Культуры вышла редакционная статья под громким названием «ИМ нужна война на Украине, и в нее они пытаются втянуть Россию». «ИМ» и «ОНИ» – это Соединенные Штаты Америки и страны НАТО.

За основу «опуса» взята статья Адама Смеха в польском издании Myśl Polska, где он описывает «дьявольский план» США по России, точно предсказав, что «из переговоров (январских) ничего не получится». По мнению польского автора, Вашингтон всеми силами стремится сорвать переговоры по безопасности с Россией. Причина – желание втянуть Россию в войну. При этом в Вашингтоне не хотят ядерной войны. «Война будет неизбежна, если США не отступят от своей позиции. Конечно, Соединенным Штатам, а точнее их правящей элите, есть что терять в защиту своего образа жизни, что противоречит старым ценностям Запада. Они не хотят ядерной войны, потому что ее никто не выиграет.

Но они хотят войны в Украине, они хотят вовлечь в нее Россию, что они и делают», – утверждает польский журналист. Такой результат был бы удобен для США, ведь тогда бы американцы не пострадали от боевых действий. Адам Смех отмечает, что «поистине дьявольский план» США предполагает сталкивание лба в лоб украинцев и россиян, у которых «общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни», чтобы они стали убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта.

Начитавшись дураки от Адама Смеха (фамилия автора говорит сама за себя), редакция электронного издания Фонда Стратегической Культуры начала активно нанизывать реальные факты на стержень лжи. Здесь тебе и Международный центр стратегической разведки (ICSI), введший в Украине «красный» (предпоследний) уровень опасности, означающий крайне вероятный кризис или серьезный конфликт, поездка в эту страну не рекомендуется. И тот факт, что в конце декабря администрация США «тихо и незаметно» по мнению россиян выделила «режиму в Киеве» дополнительную военную помощь в размере 200 млн долларов. Пакет помощи включает предоставление украинской стороне стрелкового оружия, боеприпасов, радиостанций, медоборудования и запасных частей.

Не обошлось и без «секретной программы ЦРУ США», которая научила украинцев «убивать россиян». По мнению "российских экспертов по лжи", в рамках этой программы американцы активно готовят украинских силовиков "для ведения боевых действий против России".

Сообщается, что программа реализуется на территории одной из баз на юге США и Донбассе. Об этом рассказал СМИ бывший сотрудник американской разведки. Кроме того, американские советники открыто работают в военном ведомстве Украины. С 11 января 2022 в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе действуют советники-кураторы от США Крис Риззо и Тодд Браун.

Фамилии, фото, авторитетные утверждения. Всего достаточно в этой статье. Даже есть реальные факты. Но вывернуты таким образом, чтобы у читателя возникла несомненная уверенность в том, что Россия – «добрая и пушистая», все напряжение и зло уходят исключительно с Запада. А бестолковые украинцы, не понимая трагических последствий войны «брат с братом», «выплясывают» под американо-натовскую дудку.

Акцентируя внимание читателей на возможности провокации со стороны Украины, авторы статьи даже проводят аналогию современных событий с событиями 2008 года. «Мероприятие использовало в 2008 году кровавую провокацию против российских миротворцев и жителей Южной Осетии против них. Сначала, когда их убивали, об агрессии режима Саакашвили и убийствах десятков миротворцев и мирных жителей у западных масс-медиа царило молчание. Когда Москва была вынуждена ответить, в западных СМИ началась свистопляска с обвинениями в том, что Россия совершила «вторжение». Многие часы агрессии режима Саакашвили и десятки убитых им людей просто обошли молчанием». Именно к такому сценарию подготавливает статья общественное мнение – «провокация против России, Россия защищается», «Украина зависима от Запада»… украинское и общемировое демократическое общество с целью «прикрытия» собственных агрессивных намерений.

Если говорить честно, то кремлевская ложь уже настолько надоела, что если бы она не была активной составляющей информационной войны «России против всех» и не имела целью подготовку общественного мнения к возможному началу «горячей» фазы новой военной агрессии против Украины, на такие лживые опусы не следовало бы обращать никакого внимания. «Собака лает, а караван идет». Но, к сожалению, от современной «новоимперской» бессмысленной верхушки Кремля можно ожидать любых действий по сохранению собственной власти, которая уже трещит по «всем швам». Поэтому нужно быть готовым к любому развитию дальнейших событий.

Главное – сохранять «холодную голову» и трезвое усмотрение, чтобы никакая болезненная ложь не смогла сбить с пути свободы, безопасного развития и демократических преобразований, который избрала для себя свободная страна Украины.