Поклонник Гитлера: кто такой основатель ЧВК "Вагнера" и как образовалась его банда

17:33 07 апреля Киев, Украина

Разведка Великобритании сообщает о перебрасывании российских сил на Донбасс, в частности, наемников из ЧВК "Вагнер". Частная военная компания, кровавая "история" которой началась с начала 2015 года. Якобы именно "вагнеровцы" разоружили под Луганском бригаду "Одесса" и задержали комбрига Фому. Якобы они появлялись с бронетехникой на самых угрожающих участках фронта.

Затем последовали кровавые преступления в Сирии. 30 июня 2017 года мир облетело видео, на котором несколько бойцов в неформальном снаряжении под песню со словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, затем стреляю в мать" забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде, похожего на араба. Избивая, говорят по-русски без акцента.





И видео снять приказал тоже он: "На хер заколбасьте его и в интернет выложите, чтобы все сирийское ополчение видело".



Этот ужасный случай открыл глаза обществу на "героев России" и их командира, Дмитрия "Вагнера" Уткина. Кто же такой Дмитрий Уткин, по прозвищу "Вагнер"? Звери были идентифицированы. Без сомнения, они принадлежат к наемникам ЧВК "Вагнера". Уже потом выяснилось, что сам "Вагнер" (командир ЧВК Дмитрий Уткин) призвал их это сделать! С целью устрашения других потенциальных дезертиров из сирийской армии.И видео снять приказал тоже он: "На хер заколбасьте его и в интернет выложите, чтобы все сирийское ополчение видело".Этот ужасный случай открыл глаза обществу на "героев России" и их командира, Дмитрия "Вагнера" Уткина. Кто же такой Дмитрий Уткин, по прозвищу "Вагнер"?

Дмитрий Уткин. Подполковник запаса. 1970 г.р. Профессиональный военный, до 2013 года – командир дислоцированного в Печоре Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Минобороны.



Работал по контракту с Moran Security Group, охранял морские суда в опасных районах от пиратских нападений. В сентябре 2013 года вместе со "Славянским корпусом" впервые посетил Сирию. Тогда он еще не был командиром и не был Вагнером. Пафосный позывной он взял после сирийской командировки. С 2014 года - командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное название ЧВК "Вагнера". Позывной "Девятый".

Кстати, о "денацификации", которой так беспокоится кремлевская власть. Дмитрий Уткин известен приверженностью эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь любимого композитора-мистика Адольфа Гитлера.



Если составить инициалы Гитлера по порядковым номерам букв (один вместо буквы "А" и восемь вместо латинской буквы "Н"), то в сумме получится девять и это вполне соответствует неонацистским симпатиям Уткина. По словам нескольких свидетелей, Уткин настолько увлекается Адольфом Гитлером, что иногда носит нацистскую военную форму времен Второй мировой войны и даже нанес татуировки с нацистскими символами на груди и ключицах. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта.

Такие "изверги" полностью устраивают Кремль и Путина. Они необходимы для реализации безумных идей и планов Империи и ее пожизненного вождя. Путин публично наградил Уткина званием герой россии, подчеркнув тем самым собственное удовольствие от его кровавых "подвигов".



В настоящее время подразделения ЧВК "Вагнера" переброшены на Донбасс. Исходя из того, что последние месяцы на "работу" в ЧВК "Вагнер" берут всех желающих, в независимости от боевого опыта и навыков, и именно эти "новобранцы" дислоцируются на Донбассе, "военных подвигов" от них никто не ждет.

Российским властям нужны "звери" для устрашения мирного населения Донбасса. Для убийств, грабежей, изнасилований и мародерства.



Именно в этом, в качестве "кровавых мерзавцев" больше всего привыкли проявлять себя "вагнеровцы" во главе со своим "композитором".



Поражают бесчеловечные зверства "вагнеровцев". Впечатляет помешанный на нацизме организатор и командир наемников.



Впечатляет то, что Дмитрий Уткин практически всю жизнь был тесно связан с Украиной. Влюблялся, женился, рожал детей...

Его мать Людмила Уткина работала инженером-строителем в городке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. Именно в Смолине прошло его детство и школьные годы.



И вот теперь он возвращается с бандой наемников в почти родную Украину не для того, чтобы навестить места собственной юности. Он возвращается для того, чтобы принести Украине и украинцам, среди которых его первые жены и сын, страшное зло!

Ниже на видео обращение его родственников:

Лучше бы Уткин-Вагнер просто приехал к родственникам в гости. Тогда бы он и его наемники вернулись домой живыми.



А так – без вариантов. "Композитор" и его "оркестр" только пополнят ряды российского "пушечного мяса", из которого выходят хорошие и питательные удобрения для щедрой украинской земли.