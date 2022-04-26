Покинутая Богом "империя"

Удивительным образом пророческими оказались слова из песни русской группы «Порнофильмы»: «Светлую весть разнесите пошире — С вырванным сердцем, холодный, как лед В золоте по обреченному миру, Русский Христос идет!»
Толпа бешеных орков, прикрывая собственное безумие скрепными мантрами о «богоизбранности русского народа», ворвалась в Украину, пытаясь уничтожить все светлое и доброе. «И Зло свое творят они» практически под благословением русского патриархата.
Какая страна – такая и церковь…
/>РПЦ все время и во всем была частью машины государственной пропаганды, иногда прямо, иногда опосредованно, но всегда неотъемлемой частью. Официально Церковь должна быть отделена от государства. Но россия пошла другим путем, поставив РПЦ на "службу" преступным идеологическим прихотям кремля. Самая большая в мире православная страна оказалась в ловушке «скрепной» псевдорелигии, не имеющей абсолютно никакого отношения к настоящему Христианству. Совсем другому учил Христос последователей своих…
И дело даже не в том, что патриарх Кирилл практически благословил на войну и зверства против мирного населения русскую армию. Дело в том, что подавляющее большинство священников РПЦ молчит. Даже если откровенно не поддерживает вооруженную агрессию против Украины – молчит!
Сейчас мы обсуждаем много публичных людей, которые высказываются за войну или против нее и тех, кто молчит. Актеры, музыканты, блоггеры — люди, влияющие на миллионы граждан, отвечающие перед обществом, они должны заявить свою позицию, обозначить, не молчать. Но при этом все же право молчать у, допустим, актера или музыканта есть. Он не обязан этого делать. Ни актер, ни музыкант не «подписывался» на то, чтобы быть обладателем дум, у него другая профессия. А вот у священника – нет. Священник – пастырь, и если пастырь молчит, то грош ему цена.
В православных школах россии во времена военной операции НАТО в Югославии каждый день начинался с молебна о братьях-сербах, которые «от рук басурман страдают». Об этом говорили в храмах, об этом бесконечно говорила – очень публично и громко – вся православная общественность. И вот российская армия пришла в Украину убивать ни в чем не повинных людей, детей. И бомбить храмы, в том числе – и храмы РПЦ. И практически все священники, так громко защищавшие от НАТО сербов, — молчат… Если даже и не поддерживают…
В россии не осталось Бога. Ибо Бог – это для людей. Будь каких. Независимо от цвета кожи и разреза глаз. Хороших, даже плохих, но людей. Россию же захватили звери. Бог – не для них. У них свой бог, кровавый и страшный...
Война, которую вот уже два месяца ведет Россия против Украины, зверства Бучи и Мариуполя, смерти детей и горе матерей — это от имени и во имя всех промолчавших или поддержавших священников или освятивших технику, идущую на войну. «Русский мир» в том виде, в каком его понимает Путин и его генералы, невозможен без русской церкви. Не случайно в армии появился свой огромный страшный храм, и неслучайно в нем патриарх благословил военных на «специальную операцию» в Украине. Все это НЕ СЛУЧАЙНО, а ЗАКОНОМЕРНО. 30 лет они «строили новые церкви, возрождали монастыри, занимались миссионерской деятельностью», чтобы сделать Бучу, Гостомель, Ирпень, Харьков и Мариуполь.
«Благослови – взорвется "Русская Весна",
Мы все в крови, нам оправдание – война!»…
24 февраля 2022 года Бог покинул РПЦ. Ушел и крепко захлопнул за собой дверь.
Навсегда…
Толпа бешеных орков, прикрывая собственное безумие скрепными мантрами о «богоизбранности русского народа», ворвалась в Украину, пытаясь уничтожить все светлое и доброе. «И Зло свое творят они» практически под благословением русского патриархата.
Какая страна – такая и церковь…
/>РПЦ все время и во всем была частью машины государственной пропаганды, иногда прямо, иногда опосредованно, но всегда неотъемлемой частью. Официально Церковь должна быть отделена от государства. Но россия пошла другим путем, поставив РПЦ на "службу" преступным идеологическим прихотям кремля. Самая большая в мире православная страна оказалась в ловушке «скрепной» псевдорелигии, не имеющей абсолютно никакого отношения к настоящему Христианству. Совсем другому учил Христос последователей своих…
И дело даже не в том, что патриарх Кирилл практически благословил на войну и зверства против мирного населения русскую армию. Дело в том, что подавляющее большинство священников РПЦ молчит. Даже если откровенно не поддерживает вооруженную агрессию против Украины – молчит!
Сейчас мы обсуждаем много публичных людей, которые высказываются за войну или против нее и тех, кто молчит. Актеры, музыканты, блоггеры — люди, влияющие на миллионы граждан, отвечающие перед обществом, они должны заявить свою позицию, обозначить, не молчать. Но при этом все же право молчать у, допустим, актера или музыканта есть. Он не обязан этого делать. Ни актер, ни музыкант не «подписывался» на то, чтобы быть обладателем дум, у него другая профессия. А вот у священника – нет. Священник – пастырь, и если пастырь молчит, то грош ему цена.
В православных школах россии во времена военной операции НАТО в Югославии каждый день начинался с молебна о братьях-сербах, которые «от рук басурман страдают». Об этом говорили в храмах, об этом бесконечно говорила – очень публично и громко – вся православная общественность. И вот российская армия пришла в Украину убивать ни в чем не повинных людей, детей. И бомбить храмы, в том числе – и храмы РПЦ. И практически все священники, так громко защищавшие от НАТО сербов, — молчат… Если даже и не поддерживают…
В россии не осталось Бога. Ибо Бог – это для людей. Будь каких. Независимо от цвета кожи и разреза глаз. Хороших, даже плохих, но людей. Россию же захватили звери. Бог – не для них. У них свой бог, кровавый и страшный...
Война, которую вот уже два месяца ведет Россия против Украины, зверства Бучи и Мариуполя, смерти детей и горе матерей — это от имени и во имя всех промолчавших или поддержавших священников или освятивших технику, идущую на войну. «Русский мир» в том виде, в каком его понимает Путин и его генералы, невозможен без русской церкви. Не случайно в армии появился свой огромный страшный храм, и неслучайно в нем патриарх благословил военных на «специальную операцию» в Украине. Все это НЕ СЛУЧАЙНО, а ЗАКОНОМЕРНО. 30 лет они «строили новые церкви, возрождали монастыри, занимались миссионерской деятельностью», чтобы сделать Бучу, Гостомель, Ирпень, Харьков и Мариуполь.
«Благослови – взорвется "Русская Весна",
Мы все в крови, нам оправдание – война!»…
24 февраля 2022 года Бог покинул РПЦ. Ушел и крепко захлопнул за собой дверь.
Навсегда…
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