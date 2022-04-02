Похороны воспитания...

В широкомасштабной кремлевской программе «засорение мозгов» россиянам отдельной строчкой стоит информационное влияние на подрастающее поколение. Власти России боятся того, что сегодняшние школьники с развитием политического самосознания присоединятся к оппозиции.

В школы по всей России из министерства и местных департаментов образования приходят методики с планами уроков «политинформации». С самого начала спецоперации у них разъясняют учителям, как доносить до детей информацию о том, что Вооруженные силы России делают на территории Украины, а в середине марта к этим материалам добавились и указания относительно празднования «Крымской весны».

В этих «циркулярах» пошагово изложена стратегия донесения учителями до детей информации о том, что их «будут обманывать, будут говорить, что началась война, но это не так, это — «спецоперация по освобождению Украины», и, мол, наше государство так сильно. , и наш президент так умен, и не верьте тем, кто утверждает обратное».

- «К сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают все, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы через три-четыре года были втянуты в ее убийственные жернова».

– «Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия – оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически – обрушится на нашу страну. Никакой второй цели, кроме затягивания времени и подготовки к будущей войне, со стороны Украины не просматривалось. Через три, максимум через четыре года Россия столкнулась бы не просто с войной, а с войной на истребление и порабощение и, как прямо недавно заявил Владимир Зеленский, с использованием ядерного оружия. А такие возможности у Украины с учетом ее союзников, безусловно, есть».

Именно такой «правдой» Кремль пытается «воспитать» будущее России – ее подростков.

Из учителей пытаются сделать агитаторов, которые «забивали» головы подрастающего поколения прокремлевской «ватой», не оставляя в уме ребенка свободного места.

Еще Гебельс говорил, что «худший враг пропаганды – интеллект». Поэтому Кремль считает, что чем больше внимания учителя будут уделять «скрепляющемуся патриотическому воспитанию», а не обучению и всестороннему развитию ребенка, тем легче потом молодой человек будет «управляться» с помощью провластной лжи.

«Что глупому в руки не дай – он его сломает». Некоторые российские учителя проявляют такое рвение, что даже не снилось профессиональным кремлевским пропагандистам.

Например, на подобной «политинформации» в восьмом классе в одной из школ Красноярска учительница рассказывала детям, что «война началась в 2008 году (?), когда Зеленский объявил новую Конституцию, в которой запретил русский язык (??)». Ну и многое еще «интересного» о «биндеровцах», Крым, который Хрущев «по пьянке» отдал Украине, и так далее.

Что вырастет из таких подростков после подобной «учебы»?! «Серая» тупая покорная биомасса, ненавидящая все свободное и свободное, которая, по первому указанию «сверху», сама прыгнет в бездну, не раздумывая и не задавая вопросов? О каком «будущем» россии может идти речь с так «умело» обученными и «воспитанными» потомками «победных идей»?

Хуже всего то, что родители детей часто поддерживают подобные инсинуации министерства образования РФ и под влиянием таких «бредов» школьники находятся не только в школе, но еще и дома.

Если добавить к этому информационную «Z-истерию», заполонившую российские каналы информации, то вырасти гармоничным порядочным человеком у маленьких россиян шансов практически нет.

Понимают ли Путин и Ко, какое преступление против собственного народа, российских детей и будущего России в целом они сейчас совершают такой «промывкой мозгов»? Наверное, понимают. Но попытка сохранить власть как «кормилицу», в которую они дорвались при молчаливом согласии населения страны, полностью затмила остатки их ума.

Безусловно, руководить стадом «скрепляющих баранов», в которое Путин превратил россию, гораздо проще и легче, чем страной свободных умных людей.

Какой россия, похоже, вообще никогда не будет!