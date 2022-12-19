Поезд Пекин-москвабад

В начале этого воскресенья важное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на политических советников власти Пекина, сообщило, что, по мнению экспертов, Си Цзиньпин в конце концов решил поставить на путина после девяти месяцев сомнений из-за войны в Украине и поручил своему правительству наладить более крепкие экономические связи с россией.

«Безграничное партнерство», которое отмечали лидеры москвы и Пекина до начала полномасштабной агрессии россии против Украины, за последние 9 месяцев уступило место довольно прохладному отношению между этими двумя странами. Китай стал сомневаться в необходимости тесного сотрудничества с россией.

Си Цзиньпин до сих пор публично не критиковал действия россии в Украине. Однако в сентябре этого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане китайский лидер продемонстрировал путину свой дискомфорт в связи с безосновательной агрессией россии. На публичной части переговоров на саммите ШОС путин в разговоре с Си впервые признал, что у лидера Китая есть «вопрос и озабоченность» в связи с войной в Украине.

В начале ноября Си Цзиньпин также впервые выступил против угроз со стороны россии о применении ядерного оружия в Европе и эскалации конфликта в Украине. Такую свою позицию китайский лидер подтвердил в беседе с Джо Байденом.

И вот теперь, после 9 месяцев раздумий, лидер Китая поручает своему правительству усилить экономическую связь с москвой. Такая новость сняла волну яростного возбуждения российских пропагандистов, которые друг перед другом начали восхвалять пожизненного и его «геостратегический гений», не понимая, что действительно готовит Китай для своего сырьевого «васала».

О каких же связях идет речь и чего хотят китайские власти от россии?

«...План предполагает увеличение Китаем импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных энергетических партнерств в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, в том числе железную дорогу и порты. Кроме того, россия и Китай наращивают операции в рубле и юане, чтобы избежать санкций и расширить оборот китайской валюты».

Просто и лаконично. Ничего не напоминает? Стопроцентно «списанная» со времен ссср «соглашение» между развитым хозяином и его сырьевым приложением - ссср и одна из африканских стран, едва лишившаяся власти вождя-людоеда. Чтобы сразу подасть под власть другого людоеда, более цивилизованного. Увеличение поставок сырья, инвестиции в его добычу, поставки продовольствия и расширение возможностей транспортировки. И, конечно, соответствующий рост поставок продукции высокой ступени обработки с оплатой в валюте метрополии. Ресурсы, логистика, финансовая система…

Директор китайской программы в американском аналитическом центре Stimson Center Юнь Сун выразил мнение, что в отношениях москвы и Пекина «растет доминирование Китая». И с этим тяжело спорить. Создается впечатление, что терпеливые китайцы дождались момента, когда мимо них по Амуру начнет плыть труп путинской россии и пытаются успеть юридически и экономически захватить лакомые куски поверженной империи.

Очередная геополитическая «победа» путина, которая должна была стать «спасательным кругом для москвы» перед лицом давления Запада, очень быстро обернется экономической и геополитической петлей на тоненькой шейке пожилого кормчего, который он добровольно набросил на себя и на собственную страну. Си Цзиньпин решил не «поставить» на путина и Ко, а просто «положить» на него и его глупую антинародную власть. У России есть все шансы в ближайшее время превратиться в колониальное сырьево-ресурсное дополнение к мощной китайской метрополии.