Почти тихою сапою, Россия в Беларуси уже и второю ногою...

Накануне встречи Путина и Лукашенко, анонсированной на 14 сентября в Сочи, на Западе усилилась дипломатическая активность. В Вашингтоне и Брюсселе резонно считают, что после неудачной попытки устранения Лукашенко от узурпированной ним власти 9-12 августа и ухудшения отношений Беларуси со странами НАТО, Лукашенко будет склонен уступить России за поддержку в трудные августовские дни как минимум по части интеграционных вопросов.

Запад понимает, что если просто тупо давить на Лукашенко, это будет на руку Москве. Поэтому США и ЕС пытаются действовать более хитро. С одной стороны, в качестве кнута выступают санкции против окружения Лукашенко и угроза секторальных санкций против белорусской экономики. С другой стороны, самого Лукашенко в список санкций не включили (плюс еще объективные трудности с Кипром, который отказывается утверждать санкции против Беларуси, пока ЕС не примет санкции против Турции, ворующей «греческие территориальные воды»). Тем более, что Запад Тихановскую так масштабно и не признал президентом.

Кроме того, от Лукашенко требуют "мягкого" ухода от власти через некоторое время с помощью "свободных и демократических выборов" (отсюда и предложения от оппозиции "провести свободные, честные выборы с европейскими наблюдателями через 6 месяцев - де-факто соглашаясь с тем, что Лукашенко остается президентом), где Запад будет стремиться привести к власти "своего" демократического кандидата (не обязательно Тихановскую). Сюда же можно отнести предложения ввести безвиз для жителей Беларуси.

Но, несмотря на то, что доля России в белорусских делах очень большая и очевидная, Вашингтон и Брюссель пытаются добиться от России невмешательства в белорусские дела и отказа от поддержки Лукашенко. Призывы прекратить поддержку режима Лукашенко, начать переговоры с "демократической оппозицией" и способствовать "мирному демократическому переходу", максимально способствуют ухода Беларуси с российской орбиты.

Такая коллизия оставляет для Лукашенко еще немного места для маневра и, с высокой вероятностью, "бацка" как обычно будет лавировать (чем он уже 26 лет и успешно занимается), но в текущих реалиях ему очевидно придется пойти на уступки по ряду вопросов, хотя там, где это возможно, он наверняка упрется, отсюда и актуализация ультра-пророссийской риторики и позиционирования Лукашенко как главного борца с "беломайданом" в Беларуси в том числе и одного из главных борцов с майданами в целом. Тема эта выигрышная, особенно для российских реалий, так что, вне всяких сомнений, в Сочи Лукашенко поедет совсем уж с пустыми руками, тем более, что и в Москве понимают, что если слишком сильно выкручивать "бацке" руки, он может и "взбрыкнуты".

Что касается переговоров в Сочи, то уже анонсировано, что чего-то конкретного подписывать не будут. Более всего, речь будет идти о принципиальных договоренностях, о перспективах Союзного государства и политические перспективы самого Лукашенко после инаугурации. Конечно же, Кремль будет комплиментарно оценивать идею Конституционной Реформы и последующих новых выборов в Беларуси, особенно если это будет напрямую связано с углублением интеграции в рамках Союзного государства. У Лукашенко есть опция пойти на одну из главных должностей в Союзном государстве, обеспечив "авторитарный переход" власти к кандидату (даже через выборы), который устроит и Лукашенко и Кремль. Но судя по его текущим заявлениям, Лукашенко пока рассматривает Конституционную реформу как нечто необходимое, но не обязательно "вот прямо сейчас". Торг будет идти об объемах экономической и политической поддержки со стороны России и реальном запуске надгосударственных механизмов, которые начнут превращать Союзное государство из виртуального конструкта в что-то реальное. Чего собственно и опасается Запад, так как если Россия использует "беломайдан" в своих интересах и форсирует интеграционные протесты, то получится что вся поддержка, брошенная на защиту демократии в Беларуси, была не просто бесполезна, а в российских интересах.

Что касается "прекращения поддержки со стороны России", то это на текущем этапе уже маловероятно, за исключением, если Лукашенко совсем не пойдет на уступки и попутно начнет снова заигрывать с Западом.

В этом случае, потеря поддержки Москвы для Лукашенко может оказаться критической, в первую очередь с точки зрения лояльности белорусских чиновников и силовиков. Впрочем, учитывая мощное привлечение российских государственных медиа в поддержку Лукашенко и против "беломайдана", не говоря уже о других мерах, направленных на стабилизацию режима Лукашенко, больше всего после некоторого торга, общий язык будет найден и обе стороны получат желаемое. Россия получит более тесную интеграцию, а Лукашенко – политические и экономические гарантии на ближайшие годы.

14 сентября будет своеобразная точка бифуркации, даже если не все возможные договоренности будут ратифицированы обнародованы. От того, о чем договорятся Путин и Лукашенко, зависит дальнейший вектор российско-белорусских отношений и политическое будущее самого "бацки".

А главное - зависит будущее Европы.