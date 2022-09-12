Почему бы и нет...

Приближается 200-й день войны. 197 дней назад, по замыслам и мечтам "гениальных руководителей и полководцев" кремля, ордынские танки уже должны были проходить победным маршем по Крещатику. Но "Нет". 200 раз "Нет"! Не удалось и уже никогда не удастся путину порадовать себя надписью на письме "Россия. Киев". А вот адрес "Украина. Москва. проспект. им. Степана Бандеры (бывший Ленинградский)" все чаще приходит в голову исходя из последних событий на фронте.

Как-то уже даже перестало раздражать глупый визг путинских глашатаев о «очередных победах», «спланированном обратном наступлении», «необходимых героических потерях» и другом бреде, к которому прибегает кремлевская пропаганда для того, чтобы скрыть полную растерянность руководства от «невозможных по определению» украинской армии над оккупантами в последние дни, недели и месяцы.

Пожалуй, первое «совершенно невозможное» для кремля случилось тогда, когда отдых оккупантов на оккупированном украинском полуострове Крым был прерван взрывами и стремительным «принудительным взлетом» в воздух от взрывов российских самолетов и военных складов. До этого уши россиян спокойно выдерживали лапшу, которая «скрепко» объясняла «жесты доброй воли», «неуязвимость российской экономики к каким-либо враждебным санкциям», «трансформацию» крейсера «москва» в «подводную лодку», «потерянную для оккупантов важность острова» и другие «временные» невзгоды, постоянно сопровождавшие так называемую «спецоперацию».

Но «последние новости» о 2500 кв.км. украинской территории, которую ВСУ зачистили от вражеского «мусора» и информация от министерства финансов России, из которой видно, что количество «посетителей концерта кобзона» практически соответствует информации от ВСУ и приближается к 50000 без учета ПВК и боевиков ЛНР/ДНР, хватило для того, чтобы кремлевская информационно-пропагандистская машина упала в ступор Наряду со всем «населением» кремля во главе с бункерным диктатором.

Первое, что сделали кремлевские СМИ, это отключили комментарии на своих страницах. Действительно, зачем читать то, о чем и сами рупоры знают уже давно, с самого начала. Нет у них ответов на абсолютно простые и дельные вопросы, которые начало задавать российское общество. Ни у них, ни у путина, который, как «настоящий верховный главнокомандующий», во время стремительного бегства орков на харьковском направлении, радостно открывает развлекательные заведения в Москве. Конечно же приятнее смотреть на новенькое смотровое колесо, чем на бегущий от украинских воинов танк собственной армии. На «аналоговнетного» монстра, с которого сыплются не удержавшиеся на броне орки от такой скорости. Да еще и в заключение, бронированный «непобедимый» «беглец» встречается на бешеной скорости с «неожиданно оказавшимся на траектории побега» коварным украинским деревом с такой силой, что превращает «налипших» сверху орков в фарш, а сам себя – в железную могилу для очередной тройки-четверки искусных бурятских (возможно) танкистов, исходя из скорости побега – вероятно тоже призеров танкового биатлона.

Чем больше шкаф, тем громче он упадет… Очень хочется верить, что последние события на фронте, наши победы, уже освобожденные украинские города и села – это начало реального падения российского военного «шкафа». Из-за гигантских размеров этого «шкафа» прогнозировать сроки его окончательного падения невозможно. Стопроцентно, что это не три дня. Болезненным псевдооптимизмом украинцы не страдают.

Мы однозначно победим захватчика и уничтожим кремлевское Зло. Надеемся, что скоро. Но тот факт, что от такой болезни «псевдооптимизма» уже начинает «выздоравливать» простая россия, которая «растерянными глазами» наблюдает сейчас за разрушением внушенных мифов и «скрепных» образов, уже дает основания надеяться на возможное открытие внутреннего «второго фронта» изнутри россии, что ускорит нашу победу, разрушение и коренное уничтожение кремлевской власти и даже возвращение огромной обездоленной путиным страны на путь демократических реформ.

В конце концов, почему бы и нет?