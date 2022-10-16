Поборемся!

Россия ни физически, ни морально, ни ресурсно не готова к продолжению боевых действий на фронтах face-to-face против Вооруженных Сил Украины. Орки проиграли такую войну. Мания собственного величия, натолкнувшись на настоящую, а не выдуманную пропагандой, мужество и сноровку Защитников Украины, разлетелась вдребезги.

Таких бесславных потерь армия россии не терпела за всю свою историю. Тем более – за столь короткий, по историческим меркам, промежуток времени. Восемь месяцев глупой преступной войны, развязанной кремлем против «слабой и беспомощной» Украины, обескровили «вторую армию», уничтожив весь «начальный пыл» и уверенность в скорой и безболезненной победе.

Власть кремля много лет сама себе копала могилу, разворовывая и разрушая когда-то мощную, еще советскую армию. Практически все «достижения» и «ноу-хау» военно-промышленного комплекса россии оказались «бумажными» и способствовали только глобальному хищению бюджетных средств. Знала ли о таком положении вещей верхушка кремля? Безусловно! Ведь именно из разворованного бюджета формировалось миллиардное состояние, строились и скупались дворцы по всему миру, появлялись бизнес-джеты и яхты.

Кремлевские нахлебники утопали в роскоши, а армия, к нашему счастью, теряла последние шансы стать «мощным щитом на защите интересов россии», которые (интересы) свелись к болезненным мечтам кучки пожилых деградантов во главе с «главным» помешанным.

Наверное, уместно было бы со стороны украинской власти наградить всех причастных к хищению российской армии государственными наградами Украины. Вдобавок к разным «оленеводам», назначившим себя военными гениями и полководцами «от Бога», возведя на ничто и без того призрачные мечты о победе «россии». Нищета ума, даже прикрытая звериной жестокостью, обречена на поражение. Хотя и не может сама этого понять…

"Не мытьем, так катаньем". Именно эта пословица сейчас пытается воссоздать кремль в войне против Украины. Безумное упрямство кормчего (или коллективных вождей) кремля «подсказало» очередную «гениальную» идею: накануне зимнего периода разрушить энергетическую систему Украины и заставить украинское общество «холодом и мраком» подчиниться воле захватчика. Сесть за столь желанный в условиях постоянных поражений и потерь российской армии стол переговоров и согласиться на аннексии украинских территорий в обмен на прекращение дальнейших ракетных и авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

По мнению «гениев» кремля, украинцы должны попросить перемирие, тем самым «подарив» временно оккупированные врагом территории для дальнейшего использования их врагом, как плацдармов для новой агрессии. Кроме украинской земли кремлю очень нужно время, передышка, за которую россия попытается восстановить утраченное, уничтоженное и разворованное войско, превратить пьяниц и наркоманов в хоть какое-то подобие воинов.

"Московские гении" в своих мечтах снова не учитывают даже не отдельные детали, а принципиальные отличия украинцев и Украинской Нации от "русской", привычной для кремля, ментальности. Это россияне привыкли жить в болотах и говне. А украинцы отстраивают разрушенные обстрелами объекты гораздо быстрее, чем об этом успевают мечтать россияне, рассматривая через собственное окно в саратовые окрестные пейзажи, которые без войны выглядят гораздо хуже, чем украинские города после вражеских обстрелов.

Безусловно, зима будет тяжелой и станет настоящим испытанием украинского мужества и воли. На россии еще очень много ракет. Трудно оценить сколько из страшно убийственного наследия СССР еще хоть что-то может летать и не взорваться в момент запуска. Лучше бы – все! Но это мечты… Будут еще «прилеты» и потери. Будет боль и смерть.

Украина выстоит! И обязательно победит! Потому что украинцы готовы к самопожертвованию ради своего будущего, своей страны, своих детей! Ради всего светлого и доброго, что так присуще нашей Нации в отличие от российской Стаи, которая во времена своего никчемного существования научилась только пьянствовать, скулить о «русской тоске», воровать чужое и убивать тех, чье мировоззрение гораздо шире и ярче «московских болот».