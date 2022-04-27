Победобесие мозгов

15:31 27 апреля Киев, Украина

24 февраля 2022 года кремлевский волк наконец-то полностью сбросил овечьую шкуру, которая и так трещала по всем швам. Под выдуманным поводом «денацификации» Украины, непонятным для слабых кремлевских мозгов, но списанным с учебников истории, россия развязала величайшую в Европе войну со времен Второй мировой.



Но путинские «реконструкторы» ошиблись и оказались не на такой заманчивой для кремля стороне «освободителей», а на совсем противоположной. Несмотря на мощные попытки рупоров кремля представить захватническую войну как освободительную «спецоперацию», армия россии сама оказалась на месте фашистских захватчиков.



Российский змей таки схватил себя за хвост, завершив процесс трансформации и превратившись в исключительно фашистскую диктатуру. Уроборос достиг своей конечной цели…



Для умного, способного здраво рассуждать человека любой национальности заявления кремля о намерении «денацификации» Украины выглядят смехотворными и никчемными. Безумная власть россии, в очередной раз искривив историю, подменила Победу в ВОВ и Второй Мировой войне культом насилия и откровенного фашизма.



«Можем повторить», как зловещая мантра, звучит из всех зомбоящиков под радостный рев помешанной толпы россиян. Вместо того, чтобы «перековать мечи на орала», путинская диктатура создала псевдорелигию «Дня Победы», которая, наконец, полностью «победила» разум, совесть и Правду в отдельно взятой стране. Из идеи мира родился кровожадный культ войны, потребовавший человеческих жертв.



Накануне Дня памяти погибшим во Второй Мировой особенно противно видеть фашистский произвол, захлестнувший россию, который как-будто расползается от страшного монструозного Храма Победы, построенного русскими фашистами в Кубинке. «Победобесием» пронизана сама сущность этого дьявольского сооружения, где среди «реликвий» хранится фуражка Гитлера.

И эти изверги еще что-то говорят о «денацификации»?!!



«Культ Победы» затмил мозги россиян и стал полноценной государственной идеологией, теоретически запрещенной Статьей 13 Конституции самой РФ. Но в современной путинской россии мало кого волнует соблюдение главных законов.



Псевдозакон сам стал на защиту псевдорелигии. От ее имени и ради ее укрепления в сознании принимаются законы — целый ряд поправок, регламентирующих историческую память, все истерические запреты на «уподобление», «отрицание» и «пересмотр итогов». От имени "Культа Победы" совершаются репрессии и внешнеполитические демарши. Но для кремля этого оказалось мало. И теперь от имени «победобесия» россией развязана агрессивная, захватническая война.



Простая россия не устояла перед идеологическим сатанинским нашествием и культ «ушел в массы», обрастая ритуалами «победы» — украшением автомобилей и витрин, историческими реконструкциями и косплеем военных времен, травестией и одеванием детей в гимнастерки и раскрашиванием детских тележек и кроваток наподибие военных машин. Очевидно, что дети играют особую роль сакральной жертвы в формировании «победобесия». Жертвы, которая, по задумке кремля, дает «высшую моральную санкцию» на насилие и смерть.



История замкнула свой круг. Бывшие «победители» сами превратились в никчемных захватчиков, фашистов XXI века. А украинцы, как настоящие потомки прошлой величественной Победы, сейчас защищают свою землю от тех, кто не спросив разрешения, пришел на нашу родную землю убивать, разрушать, издеваться и насиловать. Как и тогда, от фашистов.



Поэтому исторической справедливостью будет НАША ПОБЕДА. Победа Добра над Злом.



Враг будет разбит! Победа будет за НАМИ!

За Украиной!