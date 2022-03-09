Победа неотвратима

Враг понимает, что его план на легкую и безболезненную оккупацию Украины провалился. Военные защитники и далеко не мирные уже граждане сопротивляются, сея среди оккупантов панику и непонимание ситуации.

Наемников же РФ уверяли, что никакого сопротивления не будет. Украинская сторона вырисовывалась пропагандистами Кремля, как разрозненные части голодранцев на подводах с конной тягой и скота-населения, которое «освободительная» зондеркоманда Кремля с удовольствием поставит «до стойла».

Не так случилось, как думалось. Украина мощная, объединенная и готовая к бою европейская страна, в защиту которой поднялся весь народ.

Боевой дух украинской нации находится на таком уровне, что россиянам абсолютно нечего ловить. Они растеряны и обязательно проигрывают развязанную Путиным войну.

«Непобедимой» русской армии оказалось мало для молниеносной победы. А позиционную длительную войну на чужой территории Россия не сможет вести из-за отсутствия необходимых ресурсов, идеи и идеологии.

Единственное, что остается Путину – это пытаться посеять панику ракетными ударами по домам мирных людей и общественной инфраструктуре. На это он способен. Больной обреченный нечеловек по прозвищу Путин уже перешел все красные линии и готов на все. Бесспорно это пугает. Но ни в коем случае мы, украинцы, не должны поддаваться панике. Самая темная ночь всегда перед утром. Переживем и эту ночь. Ибо на нашей стороне, на стороне Украины и БОГ и ПРАВДА! А именно в этом настоящая СИЛА, которая обязательно победит любого врага!

Слава Украине и ее детям-украинцам! Слава ГЕРОЯМ!