Из Беларуси поступает информация, что вчера руководством страны был отдан приказ «собирать резервистов призывного возраста (в возрасте до 27 лет) на однодневный инструктаж».

После событий 2020 года и «поддержки» со стороны России власть в Беларуси практически находится в руках Кремля. Казалось бы, всем это видно и все это должны понимать. Но… нет. Некоторым людям удобнее жить в неведении и верить телевизору, а не здравому смыслу.

Лукашенко полностью зависит от Путина, поэтому, даже если бы и хотел, он никак не влияет на принимаемые Москвой решения. Но, складывается впечатление, что он и не особо хочет влиять.

Кремлю оказалось мало «искандеров» из Мозыря, теперь Путин решил, что пришло время «добавить белорусского мяса» на поля сражений. Отец – согласен. А что ему? Он-то воевать не пойдёт…

Путин понимает, что добровольно белорусские парни ни за что не согласятся воевать на стороне агрессора. "По ту сторону границы у нас врагов нет" - говорят они. Поэтому Кремль заблаговременно создал из своих собственных русских орков загранотряды, которые окопались в тылу у белорусов. Ведь врать попечители диктатора умеют ой как хорошо! Натренировались на своих. Только забыли, что люди за пределами РФ – умеющие думать, анализировать, имеющие собственное мнение.

Настроения у бойцов возле границы паническо-гневные, они не хотят переходить границу в случае приказа. Хочется верить – и не перейдут, и переходящих остановят.

Беларусь разделилась на белорусов и лукашенковцев.

Свободолюбивым белорусам гораздо проще «прикопать» агрессора на своей территории, чем принимать участие в войне в виде «пушечного мяса» на стороне безнравственного путинского «войска самоубийц». Они это понимают. И они уже понимают, что идет война не только за свободу Украины, но и за свободу в принципе – вот вранья, диктатуры, самоуправства и сумасшествия!

Слава Украине! Слава свободе во всех ее проявлениях!