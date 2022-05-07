План хаоса

Скоро 9 мая. День, который сейчас связывают не только с очередным расцветом «победобесия» в россии, но и с каким-то возможным «судьбоносным» для недоимперии решением путина, которое он провозгласит во время празднования Дня Победы.
Некоторые предсказывают официальное объявление путиным войны Украине и начало всеобщей мобилизации на россии. Через два месяца после начала агрессии такое заявление будет выглядеть даже более чем смехотворно.
Кто-то добавляет, что война будет объявлена не только Украине, но всему демократическому Миру.
Кто-то рассказывает о возможности провозглашения «достижения» целей так называемой «спецоперации» и аннексии оккупированных территорий или «признании» кремлем новых «самопровозглашенных республик».
Все чего-то ждут от путина и пытаются разгадать его планы на будущее. Но, похоже, что никаких реальных планов нет ни у путина, ни у его кремлевского окружения. А все действия, предпринимаемые властью россии, являются проявлением лишь хаотических попыток понять, в какой «дыре» оказалась современная россия благодаря правлению сумасшедшего.
Непонятный даже самому путину провальный «план» молниеносной спецоперации, о котором, похоже, было известно лишь очень ограниченному кругу "товарищей" бункерного диктатора, уже полностью провалился. Кремль оказался в совершенно непрогнозируемой ими ситуации, к которой не был готов. Власть, не привыкшая преодолевать трудности и всегда отступала от собственных намерений при возникновении каких-либо осложнений, сейчас находится в отчаянии. Ибо выхода, который хоть как-то мог удовлетворить путина, нет…
Наступление невозможно без тотальной мобилизации, которая «разрушит» внушаемую десятилетиями кремлевской пропагандой псевдореальность с абсолютно предполагаемыми для власти кремля разрушительными последствиями.
Перейти к «затяжной войне» нет никакой возможности, учитывая неготовность россии к затяжному противостоянию практически со всем миром. Не выдержит ни армия (то, что от нее осталось), ни экономика, ни внутренний потребитель.
Нажать на красную кнопку ядерного вооружения путину не дадут, да и он и сам не пойдет на такой шаг. Какие бы мерзавцы не сидели в кремле, они должны понимать, что ядерный конфликт оборвет жизнь не только «врагов», но и их самих.
Путин загнал себя в тупик отсутствием каких-либо реальных планов и просчитанных действий. Единственное, на что способны действующие власти россии – это набор хаотических непоследовательных движений, которые «загоняют» кремль еще больше и глубже. Чего стоят заявления Лаврова и МИД россии, которые даже Израиль, который «выдерживал дистанцию» от санкций и поставок вооружения в Украину, заставили изменить свою позицию и активно приобщиться к действиям «антипутинской» коалиции. До полного «комплекта побед» русской дипломатии осталось «побить горшки» с исламом.
Четкий план всегда имеет главную цель. План, которого никогда не было ни у путина, ни у его окружения, учитывая то, что даже цели так называемой «спецоперации» публично сменялись руководством россии несколько раз. И, кроме, призрачной «денацификации», которую даже сами глашатаи понимают каждый по-своему, ничего конкретного по целям провозглашено не было.
Бесполезно искать логику в нелогических мозгах кремлевской власти. Ее там нет и никогда не было. Как никогда не было четкой стратегии и планирования. Россия все всегда делает "на авось". Но в этот раз «авось» не прошло и привело россию к краху.
Создается впечатление, что именно в полном разрушении системы власти, международного положения, экономики и социальной составляющей россии и заключается «хитрый» план путина, который все так пытаются разгадать.
Некоторые предсказывают официальное объявление путиным войны Украине и начало всеобщей мобилизации на россии. Через два месяца после начала агрессии такое заявление будет выглядеть даже более чем смехотворно.
Кто-то добавляет, что война будет объявлена не только Украине, но всему демократическому Миру.
Кто-то рассказывает о возможности провозглашения «достижения» целей так называемой «спецоперации» и аннексии оккупированных территорий или «признании» кремлем новых «самопровозглашенных республик».
Все чего-то ждут от путина и пытаются разгадать его планы на будущее. Но, похоже, что никаких реальных планов нет ни у путина, ни у его кремлевского окружения. А все действия, предпринимаемые властью россии, являются проявлением лишь хаотических попыток понять, в какой «дыре» оказалась современная россия благодаря правлению сумасшедшего.
Непонятный даже самому путину провальный «план» молниеносной спецоперации, о котором, похоже, было известно лишь очень ограниченному кругу "товарищей" бункерного диктатора, уже полностью провалился. Кремль оказался в совершенно непрогнозируемой ими ситуации, к которой не был готов. Власть, не привыкшая преодолевать трудности и всегда отступала от собственных намерений при возникновении каких-либо осложнений, сейчас находится в отчаянии. Ибо выхода, который хоть как-то мог удовлетворить путина, нет…
Наступление невозможно без тотальной мобилизации, которая «разрушит» внушаемую десятилетиями кремлевской пропагандой псевдореальность с абсолютно предполагаемыми для власти кремля разрушительными последствиями.
Перейти к «затяжной войне» нет никакой возможности, учитывая неготовность россии к затяжному противостоянию практически со всем миром. Не выдержит ни армия (то, что от нее осталось), ни экономика, ни внутренний потребитель.
Нажать на красную кнопку ядерного вооружения путину не дадут, да и он и сам не пойдет на такой шаг. Какие бы мерзавцы не сидели в кремле, они должны понимать, что ядерный конфликт оборвет жизнь не только «врагов», но и их самих.
Путин загнал себя в тупик отсутствием каких-либо реальных планов и просчитанных действий. Единственное, на что способны действующие власти россии – это набор хаотических непоследовательных движений, которые «загоняют» кремль еще больше и глубже. Чего стоят заявления Лаврова и МИД россии, которые даже Израиль, который «выдерживал дистанцию» от санкций и поставок вооружения в Украину, заставили изменить свою позицию и активно приобщиться к действиям «антипутинской» коалиции. До полного «комплекта побед» русской дипломатии осталось «побить горшки» с исламом.
Четкий план всегда имеет главную цель. План, которого никогда не было ни у путина, ни у его окружения, учитывая то, что даже цели так называемой «спецоперации» публично сменялись руководством россии несколько раз. И, кроме, призрачной «денацификации», которую даже сами глашатаи понимают каждый по-своему, ничего конкретного по целям провозглашено не было.
Бесполезно искать логику в нелогических мозгах кремлевской власти. Ее там нет и никогда не было. Как никогда не было четкой стратегии и планирования. Россия все всегда делает "на авось". Но в этот раз «авось» не прошло и привело россию к краху.
Создается впечатление, что именно в полном разрушении системы власти, международного положения, экономики и социальной составляющей россии и заключается «хитрый» план путина, который все так пытаются разгадать.
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