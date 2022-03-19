Питание для росомахи

Победная операция Z буксует на мерзлых полях Украины. Ее первый этап, блицкриг, полностью провалился. А для второго этапа – штурма украинских городов, крайне нужные значимые силы, которые нельзя привлечь из России, не объявив при этом общей мобилизации. Но это будет означать уже не спецоперацию, а полноценную войну, даже от упоминания о которой Кремль скручивает судороги.

«Дыру» в численности «пушечного мяса» министр обороны России Шойгу предложил «заткнуть» за счет наемников из стран Ближнего Востока. Министр заявил на совещании Владимира Путина с членами Совбеза, что согласились на это уже более 16 тысяч человек.

Так называемым добровольцам предлагают по 200-300 долларов, чтобы они поехали в Украину и работали как охранники в течение шести месяцев. То есть, килограмм «пушечного мяса» сейчас в России оценивается в 25-30 долларов в месяц. Арифметика процесса проста до отвращения. Компенсация за погибшего на войне россиянина составляет 113 000 долларов.

Кремль с ненавистью наблюдает за помощью, предоставляемой Украине демократическими мировыми странами для борьбы с агрессором. Конечно, Эритрея, поддерживающая Россию в преступной войне, не способна обеспечить такую поддержку. Она в целом стоит меньше одной поставки оружия Украине от стран Европы. По словам Шойгу, этот шаг, наемники из Сирии, необходим «на фоне происходящего абсолютно бесконтрольных поставок вооружения, разного вооружения в Украину со всех сторон». Что, «лягушка давит»?!

«Добровольцы» от Шойгу – воины еще. Даже с учетом низкой себестоимости их боевая ценность стремится к нулю. Единственное, на что они способны – они могут давить числом, и, заваливая собственными труппами позиции защитников Украины, способны добиваться определенного тактического успеха.

С точки зрения стратегии, даже 16 тысяч – это капля в море, которая никак не решает проблемы оккупанта с временно «живой силой». Использование этого «пушечного мяса» приведет только к колоссальным репутационным потерям Кремля.

В обороне Киева, по разным оценкам, задействованы сотни тысяч защитников. По простой арифметике войны нападающий должен в 8-10 раз по численности превышать защитников для успешного штурма. Москва не сможет «купить» такое количество наемников. Нет столько глупых.

Украина сейчас напоминает росомаху. Небольшая по размерам, но в своей ярости способна одолеть медведя. Что уж говорить о шакалах, которых Россия просто скормит в угоду одному нелепому деду.