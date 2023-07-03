Перед украинцами встал вопрос: пить или не пить? К сожалению, пока речь идет не о водке в честь победы над глупым бешеным врагом, а о препаратах йода, о которых снова ведутся активные дискуссии из-за угрозы теракта на ЗАЭС.

Что бы там кто ни говорил на рынках и в магазинных очередях, бесконтрольное и реально немотивированное употребление таких препаратов только из-за страха угрозы - абсолютно ненужное и может вызвать реальные проблемы со здоровьем. Аллергические реакции вплоть до уровня анафилактического шока, проявления йодизма, обострение заболеваний щитовидной железы, диспепсия, головокружение и нарушение функции почек - далеко не исчерпывающий перечень возможных последствий самоназначения себе йода из страха.

Имеют ли страхи украинцев реальное основание? К сожалению, имеют... После теракта на Каховской дамбе всем понятно, что ни кремлевский придурок, ни его пришелепнутые исполнители не остановятся ни перед чем. Призрачное сияние "русского мира" четко превратилось в ужас в стиле "после нас хоть потоп".

Угроза абсолютно реальная и такая же глупая, как и все, что делает путинская россия. Отдать приказ покинуть территорию атомной станции до 5 июля, а тем, кто останется, в случае взрыва или иной аварии на ЗАЭС орать, что это "бандеровцы взорвали"? На такие "формирования" общественного мнения способны только неполноценные умом "стратеги" из кремля. По глупому все. Но украинцам от такой глупости легче не становится.

Орки заминировали четыре из шести реакторов станции. Даже не совсем уважаемый господин Гроси, который постоянно делает какие-то непонятные реверансы в сторону оккупантов, оценивает ситуацию на ЗАЭС, как "крайне нестабильную". Да и от чего ей быть стабильной, если угроза существует не только от "подрыва" реакторов одуревшими российскими обезьянами, которые воспринимают Атомную энергию, как некую "гранату" для повышения напряжения и запугивания. После подрыва Каховской дамбы упал уровень воды в пруду охлаждения реакторов, что может вызвать неконтролируемое повышение в активной зоне с последующим разрушением и выбросом опасных радиоактивных веществ.

Сейчас пять из шести реакторов станции находятся в наиболее безопасном "холодном" режиме с температурой 70 градусов. Один - более "горячий". Прекращение охлаждения из-за недостаточного уровня воды приведет к катастрофе на "холодных" за семь дней, на "горячем" - за день. Без всяких минирований и взрывов. Достаточно разрушить систему охлаждения - и на предупреждение катастрофы останется совсем мало времени, тем более, учитывая боевые действия.

Запорожье и Днепр, Крым, Молдова, Турция, краснодарский край самого агрессора - страшная возможная "география" катастрофы. Многострадальное Черное море, которое уже понесло страшный ущерб от подрыва дамбы, минирований и, вообще, боевых действий, уже и так теряет флору и фауну. Сможет ли оно пережить еще и радиационное загрязнение, которое не остановится на нем, а перейдет на Средиземное и Мраморное? Понимают ли наши средиземноморские партнеры весь ужас последствий возможного российского теракта?

Вряд ли понимают... По крайней мере, на Каховский теракт, последствия которого могут оказаться даже страшнее угрозы на АЭС, особой реакции мирового общества и помощи по ликвидации и предупреждению распространения отравления воды и уничтожения биоценоза, украинцы так и не дождались. Видимо "картинка" события была не такой страшной, как репортажи из Бучи. Психологические особенности восприятия событий могут сыграть с Европой, так и не осознавшей до конца ужасность ситуации, как той, что уже случилась на Каховской дамбе, так и возможной на АЭС, глупую шутку. Вот только смеяться над ней будет некому.

Так пить или не пить украинцам "спасительный йод"? Пока что нет. Но нужно иметь его "под рукой", чтобы в случае необходимости обеспечить себе и родным защиту.

И дай-то Бог, чтобы он так и остался в ящичке или кармане неоткрытым!