Письма мертвым?

Власти Кремля, понимая критическое моральное состояние своих оккупационных войск, предлагают жителям России писать письма сыновьям-агрессорам с поддержкой их преступлений на территории Украины.
Но зачем мертвым письма? Лучше делать кресты и заказывать панихиды.
Жестоко? Конечно! Но сколько можно быть хорошими?
В течение жизни человек делает много разных вещей, добрых и злых. Каждый день человек делает выбор в пользу добра или зла. Существует мнение, что когда человек умирает, счетчик останавливается и делаются итоги жизни. Поэтому имеет смысл молитва за умерших, ведь таким образом, родители тех, кто с войной пришел на украинскую землю, могут помочь душам своих родных усопших – это молитва и милостыня за их покой.
Но не всякий грех можно отмолить.
Военным преступникам, убивающим мирных людей и детей, не будет прощения ни на этом, ни на том свете.
Лиц, совершивших преступления, священнослужители не отпевают и предписывают не хоронить рядом со всеми на кладбище. Господь милостив, но не настолько, чтобы в посмерти уравнять убийц и их жертвы.
Таких нужно не хоронить, а закапывать заживо, как в Запорожской Сечи, где убийцу хоронили заживо в одном гробу с его жертвой. Именно таким должно быть «вознаграждение» российским военным преступникам за убийства мирного населения Украины.
Хотя нет! Убитые украинцы заслуживают лучшего «соседства»! Бешеных собак нужно собрать и закопать живьем в одной огромной яме, которую потом сравнить с землей. Без крестов и панихид…
Желает ли Россия своим сыновьям такого будущего? Простая Россия и простые россияне, которым обманули мозги наглой ложью об «украинской угрозе» и «бандеровском рабстве»? Может желать нормальный отец или иметь такое будущее для своего ребенка? Сотни раз – «нет»! Это противоестественно!
Поэтому, несчастные родители агрессоров, если ваш ребенок, выполняя преступный приказ, оказался на территории Украины, действительно срочно пишите ему письмо. Но с просьбой прийти в себя, понять, наконец, преступность приказов кремлевских сумасшедших и вернуться домой.
Только сложив оружие ваши сыновья смогут избежать позорной собачьей смерти и бесславного посмертия!
Ибо через несколько дней будете писать свои письма, как говорил Тарас Шевченко «…и мертвым, и живым, и нерожденным…» сыновьям своим.
«…Опомнитесь! будьте люди, Ибо беда вам будет.
Раскуются вскоре Закованные люди,
Придет суд, заговорят И Днепр, и горы!
И потечет историками Кровь в синее море
Детей ваших... и не будет Кому помогать.
Отрешится брат брата и ребенка мать.
И дым облаком заслонит Солнце перед вами,
И навеки проклянешься Своими сыновьями!
Умойтесь! образ Божий Багульником не скверните.
Не обманывайте детей ваших, Что они на свете
На то только, чтобы властвовать...»
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