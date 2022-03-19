Письма мертвым?

Власти Кремля, понимая критическое моральное состояние своих оккупационных войск, предлагают жителям России писать письма сыновьям-агрессорам с поддержкой их преступлений на территории Украины.

Но зачем мертвым письма? Лучше делать кресты и заказывать панихиды.

Жестоко? Конечно! Но сколько можно быть хорошими?

В течение жизни человек делает много разных вещей, добрых и злых. Каждый день человек делает выбор в пользу добра или зла. Существует мнение, что когда человек умирает, счетчик останавливается и делаются итоги жизни. Поэтому имеет смысл молитва за умерших, ведь таким образом, родители тех, кто с войной пришел на украинскую землю, могут помочь душам своих родных усопших – это молитва и милостыня за их покой.

Но не всякий грех можно отмолить.

Военным преступникам, убивающим мирных людей и детей, не будет прощения ни на этом, ни на том свете.

Лиц, совершивших преступления, священнослужители не отпевают и предписывают не хоронить рядом со всеми на кладбище. Господь милостив, но не настолько, чтобы в посмерти уравнять убийц и их жертвы.

Таких нужно не хоронить, а закапывать заживо, как в Запорожской Сечи, где убийцу хоронили заживо в одном гробу с его жертвой. Именно таким должно быть «вознаграждение» российским военным преступникам за убийства мирного населения Украины.

Хотя нет! Убитые украинцы заслуживают лучшего «соседства»! Бешеных собак нужно собрать и закопать живьем в одной огромной яме, которую потом сравнить с землей. Без крестов и панихид…

Желает ли Россия своим сыновьям такого будущего? Простая Россия и простые россияне, которым обманули мозги наглой ложью об «украинской угрозе» и «бандеровском рабстве»? Может желать нормальный отец или иметь такое будущее для своего ребенка? Сотни раз – «нет»! Это противоестественно!

Поэтому, несчастные родители агрессоров, если ваш ребенок, выполняя преступный приказ, оказался на территории Украины, действительно срочно пишите ему письмо. Но с просьбой прийти в себя, понять, наконец, преступность приказов кремлевских сумасшедших и вернуться домой.

Только сложив оружие ваши сыновья смогут избежать позорной собачьей смерти и бесславного посмертия!

Ибо через несколько дней будете писать свои письма, как говорил Тарас Шевченко «…и мертвым, и живым, и нерожденным…» сыновьям своим.

«…Опомнитесь! будьте люди, Ибо беда вам будет.

Раскуются вскоре Закованные люди,

Придет суд, заговорят И Днепр, и горы!

И потечет историками Кровь в синее море

Детей ваших... и не будет Кому помогать.

Отрешится брат брата и ребенка мать.

И дым облаком заслонит Солнце перед вами,

И навеки проклянешься Своими сыновьями!

Умойтесь! образ Божий Багульником не скверните.

Не обманывайте детей ваших, Что они на свете

На то только, чтобы властвовать...»