Пирамида Маслоу для бабочек

24 января на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru Министерство культуры РФ вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». По мнению авторов этого документа, "российское общество стоит перед глобальным ценностным кризисом", который несет деятельность "экстремистов, террористов, США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных НКО".

В тексте проекта указано, что «идеологическое и психологическое влияние на граждан России ведет к насаждению чуждой русскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма».

Похоже, что полумифические «духовные скрепы», как идеологическая основа «русского мира», на которых так упорно постоянно подчеркивает и акцентирует внимание «пожизненный вождь» Кремля, оказались не готовы к сегодняшним вызовам. Россия падает в бездну и виновата в этом, безусловно, не власть Путина, доведшая страну до предела, а «тлетворное влияние Запада». Именно Западная идеология, по мнению Министерства культуры РФ, мешает быстрому гармоничному развитию страны. Поэтому Россия как соборный идеал защиты морали и духовности, справедливости и добра должна стать на острие борьбы с всемирным капиталистическим Злом.

Поиск виновных во всех проблемах так увлек русских власть имущих, что преобразуется в фарс. Только совсем не смешной. Например, виновными в неспособности власти решить проблему бродячих собак, нападающих на детей и взрослых, чиновники назначили зоозащитников. Забайкальский депутат Александр Михайлов утверждает, что зоозащитники "не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее".

«То, что собак нельзя убивать, – это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — ее ликвидируют и не имеет значения, агрессивна она или нет».

Депутат предположил, что зоозащитники «зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак», поэтому таких людей нужно расстреливать. «…Потому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, нужно также ввести наказание на законодательном уровне – ставить к стенке». Этакая «высокодуховность» в исполнении российского депутата…

Вообще, по мнению политолога Аббаса Галлямова, главный враг России – это пирамида Маслоу. Она предполагает, что потребности высшего порядка актуализируются по мере удовлетворения более низких. «Перед тем, как разговаривать с человеком о высоком, его нужно накормить. У российской власти накормить людей не получается, зато они с приоритетом духовного над материальным лезут».

Но о каком «накормить людей» с таким уровнем коррупции может идти речь?! Россия заняла 136-е место в Индексе восприятия коррупции от Transparency International. На одном уровне с Анголой, Либерией и Мали. Годом ранее Россия занимала 129 место. А насквозь пронизаны Западной идеологией, с ее «культом эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма, служения Родине, продолжения рода, творческого труда» (именно такие признаки присущи Западу по мнению авторов проекта), Дания, Новая Зеландия и Финлян В 2021 году возглавляют рейтинг стран с низким уровнем коррупции. Явная победа добра над капиталистическим злом! Может быть, коррупция и является признаком «российской самобытности», за укрепление которой ратует опубликованный проект?

Как традиционные ценности в документе указаны «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы…». Поэтому, по-видимому, абсолютно ошибочно (сарказм), людей, которые пытаются защищать именно эти ценности в России, Алексея Навального, Любовь Соболь, Георгия Албурова и многих других оппозиционеров включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга?

Документ, якобы направленный на «противодействие распространению деструктивной идеологии» и обеспечение «морального лидерства России в международных отношениях», действительно выглядит как очередная попытка скрыть крах идеологии «русского мира».

Отрицательный сценарий, по которому «в стране будут формироваться условия для саморазрушения общества, ослабление дружеских, семейных и других социальных связей, усиление социокультурных разрывов и неравенства» и «нанесет вред моральному здоровью людей, способствует распространению аморального образа жизни, насилия и вседозволенности, а также приведет к росту употребления алкоголя и наркотиков», от которого предостерегают авторы документа, уже давно ставшими реалиями современной путинской России.

«Кто виноват и что делать?» - пожизненный вопрос. Проще всего виновных просто назначить, чем можно найти. С определением/назначением виновных этот документ справился полностью. А вот ответ на вопрос «что делать?», кроме как «наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, анализирующий деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать, и готовить ежегодный доклад президенту РФ», так и остался «за кадром». И это неудивительно. Ибо ответ на вопрос «что делать?» совершенно не приемлема для путинского Кремля.

Между тем, «прогнивший Запад» в Швеции строит жилье для бездомных бабочек, которое они потеряли из-за расширения железных дорог.

Похоже, что лучше быть бабочкой в Швеции, чем человеком в России.