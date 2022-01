Перейдет ли Кремль «красные линии»?

События в Казахстане в начале года значительно снизили надежду на то, что Новый Год окажется более спокойным и добрым, чем предыдущий. Как говорится – начало положено. И такое начало, к сожалению, не прибавляет оптимизма. Что дальше?

Второе полноценное воскресенье января очень богато международными событиями, значимость которых очень сложно недооценить. Всю следующую неделю представители США, НАТО, России и Украины в разных форматах на фоне повышенной военной активности России вблизи украинской границы будут обсуждать вопросы безопасности. От результатов переговоров зависит не только будущее Украины, я и мировой покой, по крайней мере, покой европейский вообще.

10 января Россия и США проведут переговоры в Женеве по ситуации на границе Украины и гарантиям безопасности и контроля над вооружениями. Стороны будут представлять замгоссекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Также, 10 января состоится онлайн-саммит ОДКБ под председательством Армении с участием Путина по ситуации в Казахстане. Встреча пройдет параллельно с встречей Россия – США (НАТО). Вряд ли такая параллельность двух мер является простым совпадением!

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО. Россию будут представлять заместитель министра иностранных дел Александр Глушко, а также чиновники Минобороны РФ. Это будет первая встреча за последние два с половиной года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что главной ее темой будет ситуация на украинской границе. 13 января в Вене должна пройти встреча в формате Россия — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

12-13 января в Брюсселе запланировано заседание военного совета НАТО, которое пройдет в онлайн-режиме. Главы оборонных ведомств альянса обсудят, в частности, реализацию основной концепции ведения боевых действий (Warfighting Capstone Concept), а также разработку концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона и новой стратегической концепции НАТО. Также запланированы переговоры с представителями Украины и Грузии по текущей ситуации в сфере безопасности и ходом проведения оборонных реформ в этих странах.

В преддверии женевских встреч в The New York Times вышла статья, в которой собраны все меры, которые Вашингтон может принять по России, если последняя сорвет переговоры. Как пишет The New York Times, в США обсуждается гипотетическая возможность вооружать «повстанцев» в Украине в случае оккупации ее или ее части Россией. При этом статья дает понять, что в случае российского наступления, Украина не может рассчитывать на прямую военную поддержку Запада.

К сожалению, вторжение Российских военных и начало полномасштабной войны между Россией и Украиной рассматривается сейчас как возможный сценарий. Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент. А потом попытается использовать это для оправдания военного вмешательства», – говорит госсекретарь США Блинкен.

Несмотря на столь нерадостную возможную перспективу, США продолжают надеяться, что переговоры могут принести хотя бы ограниченный успех и Россия откажется от агрессии – в этом случае, как следует из публикаций, жесткие санкции не будут вводиться.

«Россия не пойдет на уступки по гарантиям безопасности в Европе, несмотря на давление Запада», - заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Само наличие такого давления и высказывания за границей, что Россия должна сама сделать тот или иной шаг, не внушают оптимизма. Москва предполагает, что договориться о стратегической безопасности с США и НАТО скоро не удастся. По словам Рябкова, назревшие вопросы «надо решать на озвученных Москвой условиях». То есть на условиях, которые учитывают только амбициозность Путина, который пытается создать новую Империю, несмотря ни на здравый смысл, ни на исторический опыт усилий «мирового господства».

Как недавно стало известно, Российская компартия готовит проект постановления о признании ДНР и ЛНР. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. "Наша партия подготовила проект постановления Государственной Думы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - заявил Тайсаев. Депутат заверил, что эта задача будет «реализовываться в ближайшее время».

Похоже, что Кремль готовится перейти все «красные линии» в ответ на возможную неуступчивость на январских встречах США и НАТО, не желающих «играть по правилам», которые устанавливает Путин. Кремль же не готов делать шаги к миру и покою.

Это не входит в его агрессивные планы. Надежд на то, что разум победит болезненные амбиции Путина, остается все меньше.