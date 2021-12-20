Переговоры Байдена и Путина – как и о чем?

7 декабря прошли вторые за этот год переговоры между президентом США Байденом и президентом Путиным. Хотя двухчасовая встреча, проходившая в режиме видеоконференции «особо защищенным каналом связи» была закрыта, ее тема была известна заранее. Непонятно было главное, смогут ли главы двух стран договориться хоть о чем-нибудь — настолько противоположными были их позиции.

Еще накануне встречи стало ясно разница в настроениях и отношении к ней обеих сторон. В Америке предстоящий саммит назвали «предвоенным», «важнейшим по окончании холодной войны» и отмечали, что «ставки как никогда высоки». В то же время президент России буквально за час до разговора назвал этот саммит «протокольным мероприятием», что в переводе с дипломатического – «формальным».

Президент США выступал на этой встрече как лидер единого Запада. В преддверии своего виртуального саммита с Путиным 46-й президент США поговорил с лидерами союзников, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии (буквально накануне ее увольнения) Ангелу Меркель, премьер-министра Италии Марио Драги и премьер-министра Джона . "Лидеры обсудили свою общую обеспокоенность наращиванием российского военного могущества на границах Украины и все более жесткой риторикой России", - говорится в сообщении Белого дома. Западные лидеры в очередной раз призвали Россию снизить напряженность и согласились, что дипломатия – единственный путь продвижения вперед.

В отличие от западных коллег, в своих выступлениях в преддверии разговора с Байденом, Путин не акцентировал внимание на дипломатических мероприятиях. Он лишь в очередной раз прочертил перед Вашингтоном и «коллективным Западом» «красные линии», за которые нельзя заходить: вступление Украины в НАТО и дальнейшее расширение НАТО на восток, к границам РФ, появление на украинской территории военных баз и комплексов НАТО .

Короткий срок подготовки этой встречи, а договоренность о ней Кремль и Белый дом согласовали в последний момент, безусловно, указывал на то, что встреча является реакцией на действия РФ вблизи границы с Украиной. Поэтому понятно, что большинство времени встречи было посвящено украинскому вопросу и действиям РФ на своей западной границе.

В ходе встречи Путин высказал свою позицию, которая больше похожа на ультиматум. Он требует от Запада письменных гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО и считает это причиной уменьшения напряженности в Европе.

Детали разговора, проходившей за «закрытой дверью», не разглашаются, но доподлинно известно, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан так охарактеризовал ответ президента США на прихоти Путина: «Но я могу сказать четко и прямо, что президент Байден не делал в в этом вопросе никаких уступок и не брал обязательств. Он (Байден) настаивал на том, что другие государства должны свободно выбирать, с кем (я каким геополитическим блоком) им ассоциироваться», - подчеркнул он. По его словам, в случае вторжения США готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине «сверх того, что мы уже предоставляем» и разместить дополнительные силы на востоке Европы.

"То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - сказал Салливан, имея в виду реакцию Запада на аннексию Крыма.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая общалась накануне с американскими сенаторами, заявила, что Вашингтон и его европейские союзники рассматривают «полный спектр вариантов» санкций на случай, если Россия нападет на Украину. «То, что мы обсуждаем, будет эквивалентно фактической изоляции России от мировой финансовой системы», - заявила она. Ранее телекомпания СNN сообщала о том, что американские власти как вариант санкций рассматривают отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, а агентство Блумберг – о возможном ограничении конвертации рубля.

Байден и Путин в первый раз проводили переговоры в июне, когда они лично встречались в Женеве. Единственным заметным результатом этих переговоров стало возвращение послов в Москву и Вашингтон. Что станет результатом этой встречи, пока не известно. Известно лишь о том, что оба президента «дали задачу своим командам». По версии Вашингтона, два президента поручили «принять меры», связанные с деэскалацией ситуации на границе с Украиной. По версии Москвы, они "договорились поручить своим представителям вступить в предметные консультации" по "чувствительным вопросам".

Реальные результаты этих переговоров, как считают эксперты, станут понятны в течение ближайших двух недель или максимум месяца. Если Россия перестанет увеличивать накопление военной силы на границе или начнет отвод, значит все же договорились.

Но тогда возникает вопрос: какая цена таких договоренностей и кто эту цену заплатит?