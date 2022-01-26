Завершилась неделя международных встреч, которые имели целью улучшить ситуацию на украинской границе и хотя бы частично снять напряжение, спровоцированное Россией своими действиями и громкими заявлениями. К сожалению, все попытки США и Европейских стран достичь понимания с Россией по вопросам безопасности наголову разбились о стену заоблачных амбиций Кремля. Переговоры России и США в Женеве в понедельник, встреча на уровне Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду, заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг стали лишь бенефисом тупой имперской международной политики современной России.

На каждой встрече Москва упорно ставила своим главным требованием получить от США и НАТО юридические гарантии нерасширения НАТО на восток. В первую очередь – за счет недопущения вступления в альянс Украины и Грузии. Но для стран Запада это требование невыполнимо. Сразу после переговоров в Женеве глава американской делегации Уэнди Шерман еще раз отметила, что никому не будет позволено «закрыть политику открытых дверей в НАТО».

Возможность полноценной агрессии против Украины со стороны России в ответ на желание Украины получить членство в НАТО – главный предмет спора между Россией и Западом. С самого начала Россия не была настроена на достижение разумных договоренностей. Именно поэтому Кремлем и был предложен вариант юридических гарантий нерасширения. Путин понимал, что ни США, ни страны НАТО никогда не согласятся подписать такой «акт политической капитуляции». А категорическое «нет» Запада на такие прихоти могут «решить руки» Кремлю для достижения своих целей. «Мы предлагали – они отказались!»

Пытаясь вернуть себе геополитическое лидерство, Путин избрал для России роль «обезьяны с гранатой», шантажирующей цивилизованный мир возможностью взрыва. И проверять «дееспособность обезьяны» Запад откровенно опасается. Потому и пытается максимально взвешенно вести переговоры с неадекватным оппонентом. Такую взвешенность многие воспринимают как слабость, а болезненную агрессивность как силу. США и НАТО готовы были сделать достаточно существенные уступки. Но не по ключевому для РФ вопросу гарантий невступления Украины в НАТО. В результате МИД довольно громко хлопнул дверью, Запад отреагировал на том же уровне: анонсировал принятие Украины и Грузии в НАТО уже не как гипотетическую возможность, а как вопрос времени.

В общем, недельная дискуссия получилась крайне бессмысленной. Настораживает то, что столь резкая принципиальность Российского МИД возникла ровно после переговоров Путина с товарищем Си. О чем конкретно договорились руководители Китая и России неизвестно, но известно, что Путин посетит открытие Олимпийских Игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с Си Цзиньпином. «Готовятся решения, которые детально продуманы, осуществлены и реально помогают наращивать наше взаимодействие», - сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопросы Синьхуа.

Пока американцы пытаются с помощью дипломатии избежать «российской атаки» Украины, Европа не отдает себе отчет, что сама находится в серьезной опасности, предупреждает итальянское издание Corriere della Sera. Между тем, в непосредственной близости от нее находится не только российская угроза, но и более коварные вызовы со стороны Китая, отмечается в статье. По мнению автора, Европе давно пора понять, что Владимир Путин и Си Цзиньпин «зажали ее в тиски» и угрожают жизненно важным интересам, а разногласия внутри ЕС лишь усложняют ситуацию.

В редакционной статье официального издания КПК Global Times с громким названием «Со стороны США бесполезно пытаться разрушить Китай и Россию грубой силой» говорится об отношениях США, России и Китая в контексте переговоров США и организации, включая НАТО, с происходившими на неделе Россией. По мнению многих экспертов, развитие сразу двух «холодных войн», вынужденно развязанных США против РФ и Китая, с большой вероятностью будут подталкивать процессы к их сливанию в одну общую холодную войну США против Китая и РФ, где вероятность более тесного военно-политического альянса РФ и КНР значительно растет. Именно на такое развитие событий надеется Кремль, заняв ультимативную позицию на прошедших переговорах. По мнению Путина, если США и страны НАТО признают за Россией право на ее сферу влияния, то вслед за таким же требованием выступит Китай, а за ним уже будет в очереди Иран.

Если же США не согласятся, как и случилось на недельных встречах, то Россия откроет себе практически безальтернативный путь для развития крепкого военно-политического альянса с огромной страной Китаем, который тоже готов к противостоянию с Демократическим Миром. И Путина не волнует, что такое объединение может привести к катастрофическим последствиям как отдельно для России, так и в целом для всего мира.