Параллели? Не дай Бог!

Путинская пропаганда охотно "раскручивает" и "раздувает" ложь своего правителя, пытаясь таким образом "донести правду" до внутренней аудитории и всего мирового сообщества. Болезненные фантазии путина и его «прислужников» дают множество «достоверных фактов», которые агитационная бригада кремля направляет на засорение мозгов граждан, пытаясь как-то оправдать преступную агрессию против Украины.

Сплошь и рядом такая «лапша» выглядит не то что сомнительной, а откровенно бессмысленной. Но это не мешает «рупорам кремля» распространять «информационную заразу».

Цель таких намерений очевидна – снять с россии клеймо «агрессора» и «продать» аудитории образ россии как «страны-освободителя», борющейся с мировым нацизмом.

Российское руководство полностью "захватило в информационный плен" историческое наследие Второй Мировой Войны. И начало этому положил еще сталин, который 24 мая 1945 года на торжественном приеме в кремле по случаю капитуляции нацистской Германии во Второй Мировой Войне, провозгласил тост: «Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является выдающийся нацией среди всех наций, которые входят в советский союз..., потому что он заслужил в этой войне всеобщее признание как ведущая сила советского союза среди всех народов нашей страны».

Продолжил «аннексию» истории тогдашний премьер россии Владимир Путин, который 19 декабря 2010 во время пресс-конференции сказал: «Мы бы все равно победили в войне. Потому что мы – народ победителей… Наибольшие потери в войне понесла именно РРСФР – более 70%... Война была выиграна прежде всего за счет ресурсов российской федерации».

Именно такой «вывернутой» исторической «правдой» российские пропагандисты и пытаются сейчас, во время вооруженной агрессии россии против Украины, «сшить белыми нитями» ложь о том, что россия – исторически «единственная в мире сила, которая может остановить нацизм», а Украина – центр «нового нацизма», практически «подражатель гитлеровской фашистской идеологии».

Это откровенное вранье, по мнению кремля, должно повлиять на отношение международного общества к войне в Украине. В первую очередь – Германии, которая должна была бы почувствовать себя виновной перед россией за прошлую войну и, имея в своей истории страницу «нацистского ужаса», практически поддержать россию в «освобождении» Украины от «подражателей нацизма».

«Россия практически самостоятельно победила нацизм в ХХ веке»… К счастью, кроме манипулятивной социологии, легко подстраивающейся под необходимый властям результат, есть еще статистика. Тем, кто умеет искать информацию и объективно ее оценивать, «голые и бездушные» цифры навсегда отобьют любое доверие к кремлевской лжи. «В одиночку» россия могла разве что бежать за Урал и превратиться в разрушенные остатки некогда огромной страны.

Упрямая и неподкупная статистика говорит следующее:

С середины Второй Мировой войны каждый третий военнослужащий красной армии был выходцем с территории Украины. В пехотных частях и соединениях 1-4 Украинских фронтов украинцы составляли 60-80% личного состава.

Советскими боевыми наградами было отмечено 2,5 млн. воинов Украины, 2069 из них удостоены звания Героя советского союза (при общем количестве награжденных 11 605).

Среди 113-ти дважды Героев советского союза – 32 представителя Украины, а среди трижды Героев (их было четверо) – наш знаменитый земляк Иван Кожедуб.

Многие представители украинской земли стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

Общее количество мобилизованных с территории Украины за годы войны в красную армию составляло около 7 миллионов. Каждый второй из них погиб, а каждый второй из выживших вернулся инвалидом.

Кроме красной армии выходцы из Украины воевали в армиях Польши (120 тысяч), США (80 тысяч), Канады (45 тысяч), Франции (5 тысяч).

Сотни тысяч украинцев боролись против нацистов в рядах партизан и повстанцев. Семь украинцев были командующими фронтов и армий, 200 – генералами.

Так смогли бы россияне самостоятельно, без украинцев и всей антигитлеровской коалиции, одолеть зло Нацизма? Ответ очевиден – Нет!

Власти современной Германии «буксуют» с реальной помощью Украине.

Может быть, она на самом деле «купилась» на погремушки кремля и чувствует себя виноватой перед россиянами за зверства гитлеровских нацистов? Но ведь та же статистика, «голые» цифры, уверенно говорят о том, что наибольший вред гитлеровские захватчики нанесли именно Украине! Именно Украина была практически уничтожена при оккупации.

Было разрушено почти 700 (40% (!) всех городов советского союза, уничтоженных войной) и 28 000 сел. Оценка материального ущерба составила 285 млрд рублей (в ценах 1941 года) - свыше 40% всего ущерба ссср.

Сожжено 319 тысяч хозяйств. Выведено из строя 5600 мостов, разрушены 33 000 школ, техникумов, 18 000 медицинских учреждений. 45,1% жилищного фонда разрушены или выведены из строя. В общей сложности 1,8 млн жилых домов в селах разрушены. На Левобережной Украине был разрушен каждый четвертый дом. 10 млн человек остались без крова после окончания войны.

Совокупные человеческие потери на территории Украины на протяжении 1939-1945 годов, включая военных и гражданских, оценивают в 8-10 миллионов человек. В войне погиб каждый пятый украинец. Среди военнослужащих призыва на лето 1941 уцелели только 3% от общего количества…

Так перед кем больше всего виновата Германия?

Эту страшную статистику прошлого большинство простых европейцев не знает, а тот, кто и знал, под давлением путинской пропаганды начинает забывать. В ней нет ничего нового или сокровенного. В нем только боль и потери украинского народа за время войны ХХ века. Но ее героизм и мужество украинцев, уже однажды победивших нацизм. Не сами. С помощью интернационального многонационального общества. Но вклад Украины в ту победу от этого не становится меньше.

Россия постоянно выискивает какие-то придуманные исторические параллели. Лживые и надуманные. Но, к сожалению, сейчас напрашивается другая параллель…

Между реальными «темпами помощи» Украине со стороны некоторых европейских стран и Пактом Молотова-Риббентропа, который был заключен 23 августа 1939 между гитлеровской Германией и советским союзом, правопреемником которого считает себя россия. Точнее – с его тайным приложением, в котором «стороны» договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

Дай Бог, чтобы такие мысли были ошибочными…