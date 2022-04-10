Пандемия глупости

Вопреки массовым пропагандистским заявлениям кремлевских чиновников о победе над коронавирусом, которые раздавались в течение первой половины этого года, Россия продолжает демонстрировать рекордную смертность от болезни. Даже, несмотря на лавры «первой в мире вакцины», весьма сомнительного качества, власти России не смогли остановить распространение болезни. Мало того, на последней Прямой линии президент Путин так и не смог ответить на вопрос «что дальше?». Создается впечатление, что течение болезни на территории России, отдано на волю случая. Как-то будет.

Такое отношение власти привело к тому, что, учитывая рост числа заболевших и умерших от коронавируса за последнее время, Кремль вынужден был официально признать провал вакцинации и практически полное отсутствие контроля эпидемической ситуации в стране.

Как следует из данных оперативного штаба РФ, обнародованных в эту среду, суточный прирост новых больных коронавирусом в России составил 21 042 случая, умерли 669 человек - это максимум за время пандемии.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 117 и 111 соответственно.

В Москве заболели еще 5823 человека, вылечились 5574 пациента. Наибольший прирост больных вслед за Москвой отмечен в Московской области - 2583 случая, в Санкт-Петербурге - 1503.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был обнаружен первый больной, зарегистрировано 5 млн 514 тыс. 599 случаев коронавирусной инфекции, 135214 умерших и 5 млн 393 человека выписаны после болезни.

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, «По официальным заявлениям, пандемии коронавируса в России планировалось победить в ближайшее время. Но всесторонняя пропаганда Владимира Путина привела к обратному ». Сначала пандемии коронавируса отвергали как нагнетание страха со стороны Запада. Затем стали целенаправленно выставлять в плохом свете западные вакцины и даже финансировать блоггеров в Германии, чтобы дискредитировать вакцину от Biontech.

«Путин тоже сделал себе прививку очень поздно, в марте, и при этом не публично. Какую именно вакцину получил 68-летний президент, народу не сообщили », - отмечает Handelsblatt. Попытки перевести на юмор вопрос, чем и когда вакцинировался Путин во время его Прямой линии выглядели довольно смешно и бессмысленно. Путаница в терминах и названиях тоже совсем не добавляет уверенности в адекватности вакцины. Поэтому на призыв Путина к своим соотечественникам вакцинироваться - прививки сделали лишь 12,5% россиян.

Согласно одному из последних социологических опросов, лишь 27% россиян хотели бы пройти вакцинацию, 22% считают вакцину неэффективной, 27% - и вовсе опасной. Это пощечина Путину, который, согласно официальной пропагандой, пользуется высокой популярностью среди населения России.

Но даже если бы все русские захотели сделать прививки - вакцин не хватает: по данным министерства здравоохранения РФ, с начала года было произведено всего 29200000 двойных доз «Спутника». И со своими хвалеными различными «рупорами» поставками «Спутника» в другие страны Россия справляется очень медленно.

Власть Кремля откровенно «кидает на бабки» другие страны, которым обещала «чудодейственную» вакцину. Сначала Аргентина и Мексика пожаловались на нехватку второго компонента вакцины, который так и не поступил в эти страны из России. Затем Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес сообщила, что правительство ее страны попросил Россию вернуть аванс, выплаченный за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку препарат не поступил в страну. Речь идет о 614,5 миллиона гватемальских Кетцаль (около шести миллиардов рублей), которые Гватемала заплатила за покупку 16000000 доз вакцины. Всего же в страну поступили лишь 150 000 доз вакцины.

«Спутник V» пока не признан ни ЕС, ни ВОЗ. И похоже что не будет признано. Поэтому посещение ЕС по обязательным сертификатом вакцинации с первого июля пока россиянам "не светят». Только BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Также Евросоюз может признавать вакцины, рекомендованные ВОЗ (индийский аналог AstraZeneca Covishield, китайские Sinopharm и Sinovac).

В отличие от подавляющего большинства россиян, Путин успел этого года посетить Женеву. Поэтому может спокойно отдыхать в своем бункере. Для бункера его вакцинации «Спутником» вполне хватит. А вот сотням тысяч россиян, прививки этой вакциной станет причиной невозможности посещения стран Европы. Хотя, какая там Европа!

Все на принудительную вакцинацию тем же знаменитым «Спутником»! Потому что без отметки о прививках даже кофе в кафе нельзя будет выпить. И не беда, что люди, опасаясь возможных последствий, настроены откровенно против вакцинации «первой в мире вакциной». Кремлю не привыкать заставлять свой народ. Поэтому такой спокойный Путин. Потому что все идет по его плану ...