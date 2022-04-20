Памяти Ирины Райхенберг

В истории украинского национально-освободительного движения деятельность ОУН занимает особое место. Это один из самых организованных и массовых этапов борьбы украинского народа за свою государственность. Без ОУН не было бы ее героев - Андрея Мельника, Степана Бандеры, Льва Ребета, Олега Ольжича, Романа Шухевича, Елены Телиги. Эти фамилии навсегда запечатлены в Книгу Истории Украины. Они являются неотъемлемой частью, составляющей того тяжелого исторического процесса, прошел народ Украины на пути к Свободе и суверенитета.

Любое государство без собственной истории - мертва. Нет истории - нет будущего! Поэтому сохранение и увековечение истории и национальной памяти о ярких исторических личностях прошлого является прямой обязанностью власти Украины и настоящих украинцев современности.

К сожалению, мы уже привыкли к тому факту, что история украинской нации подвергается попыткам коррекции со стороны «соседа-врага», которому, как кость в горле, самостоятельность и независимость Украины. Кремль понимает, что управлять людьми без собственной истории гораздо проще. Свою историю Россия уже практически полностью исказила и перевернула с ног на голову, превращая собственный народ в покорное «стадо баранов». Но, как бы ни пытался Путин и кремлевская пропагандистская армия, с Украиной такой номер не прошел и не пройдет. Украина помнит и будет помнить свою историю и своих героев.

С Россией все понятно. Но, похоже, что не только Кремль пытается повлиять на историческое наследие Украины. Йоэль Лион, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине, постоянно критикует любые проявления памяти героев истории Украины. Создается впечатление, что дипломаты иностранных государств имеют право решать, какой должна быть украинская история и каким образом нам, украинцам, чествовать и помнить наших героев.

В начале марта этого года Посол Израиля в Украине Йоэль Лион отреагировал на решение Тернопольского городского совета, которая присвоила местном стадиона имени Романа Шухевича - главнокомандующего Украинской повстанческой армии в 1943-1950 годах. «Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», - отметил Лион в собственном твиттере.

В комментариях к сообщению посла пользователи социальной сети указали, что Шухевич никогда не принадлежал к структуре SS, а еврейская девочка Ирина Райхенберґ пережила Холокост, скрываясь С сентября 1942 по февраль 1943 года в доме жены Шухевича Натальи. После ареста Натальи Шухевич в 1943 году Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре в 30 километрах от Львова, где Ирина находилась до конца войны. Но господин Лион видимо этого не знает, или забыл. Или не хочет знать ...

За время пребывания в должности, с 2018 года по настоящее время, господин Посол находил время, в перерывах между выполнением своих прямых служебных обязанностей, прокомментировать каждое решение по памяти исторических личностей Степана Бандеры, Романа Шухевича, Андрея Мельника, писателей Ивана и Юрия Липы. Он, наверное, считает необходимым каждый раз выразить свое возмущение подобных решений, осудить память указанных украинских исторических лиц, не пропустить возможности назвать их ксенофобами, антисемитами и пособниками нацистского режима. При этом позволяет себе требовать отмены любых решений по чествованию их памяти и призывает украинский народ смириться со своим прошлым в нашей стране.

В январе 2021 он назвал лидера националистов Степана Бандеру «сообщником нацистов». В декабря 2020 года вместе с послом Польши Йоэль Лион высказал мнение, что представители украинской власти «до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, нужно раз и навсегда осудить».

Господин Лион, будучи Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Украине, наверное, не знает, что с 2015 воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. А 2018 был принят закон, предоставляющий солдатам УПА статус участников боевых действий. Так может бы кто ему подсказал эти факты из законодательства независимой Украины, в которой он представляет независимую страну Израиль! Или таким образом господин Посол «поощряет дружеские отношения между нашими странами» ?!

Важно понять мнение господина Йоэля Лиона в отношении украинских национальных героев является сугубо субъективным его видением, или это общее мнение Государства Израиль о нашей истории, так как он является официальным представителем своей страны.

Украина и Израиль безусловно дружественные государства и настоящие партнеры, поэтому должны помнить, что уважение и почитание истории дружественной страны важно не менее уважение и почитание границ друг друга. История каждой страны и ее отдельные фрагменты - это сугубо внутреннее дело любой страны.

Вообще, история - это тема очень сложная и специфическая. И принадлежит она историкам и ученым, людям, которые посвятили свою жизнь изучению такой сложной и одновременно чрезвычайно интересной науки. Именно такие люди могут компетентно апеллировать историческими фактами, датами, событиями и последствиями, которые возникали в силу тех или иных событий и поступков исторических личностей. И давать обоснованную профессиональную оценку историческим событиям и личностям.

Господин Йоэль НЕ историк. Поэтому пусть его комментарии относительно памяти героев Украины останутся на его же собственной совести. Мы надеемся на то, что это была его личная точка зрения. А дружественный официальный Израиль никогда не будет пытаться изменить историю Украины по собственному усмотрению.

Надеемся на то, что новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаил Бродский, направит свою работу на дела, которые только улучшат отношения между нашими независимыми государствами. Среди которых каждая - имеет СВОЮ историю.