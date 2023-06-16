Пакт о забвении

39 лет, с 1936 по 1975, когда Испания находилась под управлением диктаторского режима Франсиско Франко... Современная Беларусь с 1994 года находится под управлением картофельного диктатора Лукашенко, который еще немножко не дотягивает до срока пребывания у власти Франко. На 10 лет. И не дотянет...

Лукашенко пришел к власти без гражданской войны, как это было с Франко. Но определенные параллели есть: режим Франко поддержала гитлеровская Германия, режим Лукашенко поддержал кремль и, чуть позже, лично Путин, который стал настоящим "старшим братом" для белорусского диктатора. 29 лет жизни страны "под диктовку" кремля привели к уничтожению демократического будущего для белорусов, которым ловко "замыливали глаза" пропагандой о "качестве белорусской жизни на уровне с желанным СССР".

Не всем белорусам была по душе такая "сказочка". Многие понимали, что режим Лукашенко ведет страну по пути, очень далекому от идеалов свободы и независимости нации. После "честных" выборов 2020 года, когда диктатор совершенно спокойно присвоил себе победу, началась настоящая зачистка Беларуси от несогласных. В одном из интервью Лукашенко, он публично обещает "разобраться" с предателями и "не своими людьми". Диктатор выполнил обещание введением настоящего террора против людей, вышедших на улицы, протестуя против результатов выборов.

Оппозиция Беларуси проиграла режиму Лукашенко. Как и в Испании середины ХХ века. Так и не установлено количество жертв репрессий режима Франко. По словам очевидцев, людей могли убивать даже за неуважительные отзывы о церкви или чтение оппозиционной литературы. По данным историка Пола Престона, после окончания войны "20 000 человек были уничтожены, десятки тысяч погибли в заключении от болезней и голода. Полмиллиона бежало из страны".

Количество уничтоженных режимом Лукашенко белорусов на данный момент не известно, но по количеству бежавших из страны, спасаясь от репрессий, ужасная статистика очень близка к количеству испанцев, покинувших диктаторскую Испанию в те далекие годы. Из Беларуси после августа 2020-го выехало от 200 тысяч до 500 тысяч человек. Такие данные приводит Парламентская ассамблея Совета Европы.

Социально-экономическая политика режима Франко базировалась на четырех основных элементах - контролируемой экономике, автаркии, корпоративизме и социальной "гармонизации". За исключением автаркии (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот), которая не могла быть присуща Беларуси, ставшей фактически сателлитом имперской России, все остальное соответствует реалиям сегодняшнего дня страны, оказавшейся между диктатом Лукашенко и имперскими прихотями "большого брата".

Испания во время Второй мировой войны официально сохраняла нейтралитет. Но это не помешало ей направить на помощь Германии воевать против СССР "Голубую дивизию". Видимо именно примером Франко пользуется лукашенко, который, вроде бы, и не "агрессор" в войне России против Украины, но именно с территории "непричастной" Беларуси происходило вторжение московских орков на Черниговщину и Киевщину. Именно с аэродромов Беларуси взлетали самолеты оккупантов для нанесения ударов по территории Украины, уничтожения инфраструктуры и массовых убийств мирных украинцев. Так причастна или нет Беларусь?

Франко продержался у власти 39 лет благодаря внешней поддержке. Сначала была гитлеровская Германия. После поражения фашизма во Второй Мировой Войне прогерманская позиция Испании привела ее к изоляции. Но чуть позже, благодаря ярко выраженной антикоммунистической направленности власти Франко, Испания оказалась практически под патронатом США. Лукашенко пока держится у власти только благодаря "кураторам" из кремля. Неизбежное поражение Путина и уничтожение его диктаторского режима после победы Украины оставит Лукашенко один на один с белорусским обществом, которое вряд ли захочет и сможет жить "под диктатором". Да и международное общество, в первую очередь - украинцы, не забудут, откуда наносились удары по Украине.

После смерти Франко в 1975 году, испанские политики договорились не иметь дела с кровавым наследием диктатуры Франко и не обсуждать прошлые события, связанные с этим режимом. И "правыми" и "левыми" был принят так называемый "Пакт о забвении", который стал попыткой преодолеть прошлое и сосредоточиться на будущем Испании. Пакт поддержал переход к демократии в 1970-х годах и отложил сложные вопросы о недавнем прошлом из опасения поставить под угрозу национальное примирение и восстановление либеральных и демократических свобод.

Но возможен ли такой вариант для Беларуси после смерти/отстранения Лукашенко от власти? Решать исключительно белорусскому обществу. Простят ли белорусы власти лукашенко более 35 000 задержанных, десятки пропавших без вести, более 450 человек, подвергшихся пыткам и более 1400 раненых, включая детей и подростков во время подавления режимом сопротивления белорусской Нации узурпации власти картофельным диктатором? Забудет ли Беларусь Жодино, Могилев, Барановичи? Сможет ли забыть Окрестина, ставшую символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах, участников протестов в Белоруссии 2020-2021 годов? Или забудет произвол "братьев-оккупантов" из России, которые совершали преступления и издевались над мирным населением, которому "посчастливилось" проживать рядом с расквартированными российскими военными преступниками?

А сами себе простят белорусы, что молча наблюдали за тем, как россия несет смерть с их территории украинцам? Тем самым украинцам, с кем белорусы веками делили хлеб и воду, радости и беды, ругались по-соседски и мирились за одним столом, братались и женились! Огромное уважение и благодарность тем сыновьям и дочерям Белоруссии, которые бок о бок с украинцами уничтожают общего врага! Но ... Где были другие, когда льется кровь Украины?

Видимо таки что нет. Не забудут белорусы и ничего не простят режиму лукашенко. И сделают выводы. Но - это все будет внутреннее дело самих белорусов. Им выбирать свое будущее и будущее своих потомков. Украина имеет полное право помочь соседям сделать верный выбор, поддержать на распутье и уберечь от ошибки. А окончательный выбор должна сделать исключительно Белорусская Нация. Ведь белорусы - это же Нация?