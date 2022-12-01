Пагубные иллюзии

Война – это страшная страница жизни для каждого человека, которому Бог назначил прожить в военное время. Группы людей, народы, целые нации страдают от войн, которые на протяжении тысячелетий периодически (хотелось бы! Но на самом деле – практически постоянно) испытают человеческую цивилизацию на нравственность и человечность.

«Хорошая война лучше, чем плохой мир»… Ложь! Единственная хорошая война это та, которая не случилась. Которой удалось избежать, не потеряв при этом своей чести и достоинства. К сожалению, чаще всего, «бегство» от войны автоматически означает потерю этих неотъемлемых для настоящего человека качеств.

Украинцы не начинали эту войну. И не желали ее. Но когда враг пересек границы родной страны и приступил к уничтожению украинцев на собственной земле – он не оставил нам выбора. Только война! Только яростное сопротивление агрессору! Так назначил нам Господь, что украинцы генетически не способны обменять собственную свободу и независимость на жалкое рабское существование под сапогом оккупанта.

Удручающее поражение 2014 года и потеря части собственных территорий, спровоцированная и реализуемая тогдашними предательскими властями многострадальной Украины, дала повод путинскому кремлю надеяться на «легкую прогулку» в начале 2022 года. То, во что в результате превратились больные мечты бункерного деда, стало настоящим ужасом как для кремля, так и для большинства россиян, которые уже мысленно строили себе дачи и делили участки на Полтавщине или живописных берегах Днепра.

«Какая неожиданность»! «Вторая Непобедимая Армия» полностью пробила себе лоб об украинскую защиту Вооруженных Сил и сопротивление такого «миролюбивого и спокойного» местного населения. Коллективный Запад, наконец, определил для себя «сторону правды» и начал беспрецедентную поддержку Украины. Россия, вместо еще одного «шага к мировому господству», оказалась в международной изоляции и мощных санкциях, в шаге от пропасти исторического небытия.

К сожалению, коллективное западное сознание еще надеется, что война останется «закапсюлированной» на Украине. В чем-то это даже наша вина… Слишком уж мы оказались сильны и несокрушимы в защите собственной свободы и страны. Мы сами подарили Западу надежду на то, что справимся собственноручно с общемировым Злом. Выстоим и победим. И так и будет. Бесспорно! Но – какой ценой?!

Во время войны проходит перекрест военных, экономических, социальных, психологических и других проявлений жизни страны и каждого из нас. Иногда они вступают в противоречие между собой и мы выбираем свои поступки и действия исключительно с учетом целесообразности для защиты Украины и военной стратегии. Это – война! Но, к сожалению, настоящее кровавое содержание событий на фронте не всегда понятно тем, кто находится в тылу и для кого война – это лишь надоедливые и раздражающие звуки воздушной тревоги.

Число погибших Защитников Украины является военной тайной с ограниченным доступом к информации. Мы все знаем, что враг потерял только погибшими уже почти 90 тысяч. Мы радуемся таким потерям мерзкого оккупанта. И имеем на это полное право! Не мы пришли в чужой дом с оружием в руках и совершаем кровавые преступления! Враг должен быть наказан. Жестоко. Смертью!

Но отсутствие правдивой информации о собственных потерях, о многочисленных (а иначе и быть не может на войне!) гибели наших Защитников, собственной жизнью каждый день сдерживающих врага и обеспечивающих нам нашу Свободу и Волю, о бесчеловечных испытаниях и ужасных условиях, в которых находятся наши ребята на передовой, искажают осознание населением реальной картины кровавых событий.

Пропаганда пропагандой, но создается впечатление, что некоторые из тех, кто насиживает себе задницу в ресторанах или «мутит воду» из-за отключения электроэнергии, представляет себе события на передовой, которая протянулась, на минуту, на 3700 километров (!!!) украинской земли , как какой-то яркий буклет, где Защитники ездят на ленд-лизе, стреляют из ленд-лиза, едят ленд-лиз и, вообще, живут себе, как на курорте, иногда сбрасывая дистанционно с импортных квадрокоптеров на «дурацкого и голодно-ободранного нищего врага» разнообразные смертельные «игрушки» и, потом, радостно аплодируют и улыбаются собственным удачным «шутам».

Совершенно губительны и опасны иллюзии! Война – это кровь и смерть! И не только враждебно! Тысячи украинцев уже отдали свою жизнь и война продолжает каждый день собирать кровавый урожай, не разбирая, кто оккупант, а кто – защитник. Война – это не вынужденная «загородная прогулка без женщин и напитков», а блэкаут – это не повод для раздражения и проклятий в сторону местных или общеукраинских властей. И тот, кто этого не понимает, своими разговорами и поступками лишь усложняет и без того непомерно тяжелое защиту родной земли. Тем самым, отдаляя нашу Победу.

И тем, кто находится в плену ложных представлений и мыслей, нужно либо осознать реалии войны, либо война придет прямо к нему и полностью разрушит любые иллюзии.