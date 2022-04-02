Кремлевские «пропагандоны» не зря едят свой хлеб. Вместо того чтобы прививать такой доверчивой русской нации любовь к ближнему своему, к миру и согласию, они смогли выдержки из мозгов граждан России последние остатки хорошего и человечного, затем перемешать великоимперское дерьмо со скрепительной трухой, и этой гадкой массой наполнить пустые головы.

Лучше бы в них, в пустых головах, гулял ветер. Может, хоть бы свистел через уши.

Но зерна лжи, даже посаженные такими искусными и дерзкими пропагандистами, не прорастут на неподготовленной почве. К сожалению, русская общественная почва была хорошо подготовлена и смазана многими столетиями рабства русских. Цари, диктаторы, сатанинская партия… Потом – Путин как последователь всего зловещего и хищного, так свойственного предшественникам.

Поэтому слабая нация не устояла, не смогла оказать сопротивление и практически полностью склонилась перед взбалмошным Диктатором.

Тотальный контроль мозгов на фоне тотальной лжи. Чем еще можно объяснить тот факт, что даже инстинкты не устояли перед натиском пропаганды?

Разве может женщина, даже частично умственно обделенная от природы, благодарить Путина за войну и «с радостью и гордостью отдавать в руки его сына»? Неужели настоящая МАТЬ на такое способна? Создается впечатление, что Россия готова к любым пожертвованиям ради того, чтобы задобрить и ублажить своего кровавого Идола.

Целая нация, с покорностью стада овец, под бравурную пропагандистскую «дудочку», падает в бездну бессознательности и погибели. В жертву глупому кремлевскому вору она приносит свое будущее, своих детей.

Даже в нацистской Германии времен Второй Мировой Войны антифашистское сопротивление было более мощным, чем сейчас в России. Кое-кто считает, что не наступило еще то время, когда «мощная волна гражданского сопротивления смоет в историческую канализацию диктаторские власти России».

Да что нужно еще той «волне»?! Какие еще преступления, против собственного народа в том числе, должен совершить бешеный дед, чтобы у нации открылись глаза?! Что нужно россиянам для «прозрения»? Ядерная война? Неужели так пришлись по душе слова «вождя» о том, что «все русские окажутся в раю»?

Может ли жизнь простых людей в России стала во времена Путина такой невыносимой, что целая нация добровольно готова совершить самоубийство?

Призыв к россиянам «открыть глаза и уши» не сработает. Ибо ложь наглой пропаганды еще больше зальет глаза и уши. России нужно открыть сердце и душу, если она, душа, у них еще осталась. Только так они смогут осознать реальное положение вещей. Только так они смогут избавиться от унизительного кремлевского "внешнего управления". Только так у них останется надежда на будущее.

На другое будущее, отличающееся от того, к которому их ведет кремлевский безумец.