Ответ Пескову

Когда одни творят подлость, другим не остается ничего, кроме храбрости и самопожертвования!

Читая очередной «высер» Пескова, в котором он озвучивает больные требования Кремля к Украине, понимаешь, что бесчеловечная подлость Кремля не оставляет украинцам никакого другого пути, кроме храбрости и самопожертвования.

Оказывается, что они уже заканчивают демилитаризацию Украины!!!

Они! Кончают!

То есть результат кремлевской «демилитаризации» Украины — сотни единиц российской военной техники, уничтоженной защитниками и более одиннадцати тысяч уничтоженных захватчиков? Кремль ничего не напутал? Может быть, имелась в виду массовая «демилитаризация» российских негодяев?

Главное условие – «прекращение Украиной боевых действий» против агрессора!

Да мы – с радостью! Мы только этого и ждем!

После того, как вы уберетесь из НАШЕЙ земли к черту и выплатите нам контрибуцию за каждое разрушенное село, за дома мирных жителей, за разрушенную инфраструктуру. За каждую смерть украинца и украинки!

А еще вы должны публично казнить своего взбалмошного водителя на Красной площади! Тогда мы перестанем вас убивать! Не простим, не забудем, а просто остановим свою ярость! Перенаправим ярость в восстановление наших городов и деревень, которые вы уничтожили.

Признать Крым по территории России? А губа не треснет?

Назовите Камчатку Крымом и откройте там туристический сезон. И море есть!

А Тамбовскую и Новгородскую губернии переименуйте в ЛНР и ДНР и придайте им статус независимых государств, если вам так необходимы новые страны – сателлиты «великой России».

А к нам не лезьте! И тогда мы, возможно, сможем унять ту безумную ярость к вам, которая наполняет сердца каждого украинца. Но не память… Память у нас крепкая.

Понимаешь, Песков, только выполнив все наши украинские условия (а они, по сути, очень просты – оставьте нас в покое!), ты, возможно, останешься в живых. Если тебя не казнят по приговору Гаагского трибунала. А он, трибунал, ожидает вас. Всех тех, кто в угоду полоумному диктатору поставил под угрозу мир на планете Земля.

Уже ходят слухи о том, что в России подумывают «слить» Путина, что его ближайшее окружение уже начало бояться за свои зады. И если это даже слух – идея хорошая. Принимайте ее во внимание! Спасайте себя, кто еще способен спастись!

Простой солдат – это инструмент в руках власти. Он просто бесславно погибнет. А вас, руководителей и глашатаев стаи взбалмошных крыс имени Путина ждет суд и приговор.

Справедливый суд и справедливый приговор.

Смертный…

Спасибо!