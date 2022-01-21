От Орши – до Москвы

17:42 08 Сентябрь Киев, Украина

«Пушки… направили их против наседавших московитов и поразили задние их ряды, выстроенные в резерве, но слишком скученные, привели их в замешательство и рассеяли. Такой неожиданный боевой прием поверг московитов в ужас… придя в смятение, они обратились в бегство. Литвины, развернувшись и двинув все свои силы, преследовали их, гнали и убивали. Только ночь и леса положили конец этому избиению». Так описывает Сигизмунд фон Герберштейн, непосредственный участник токго памятного сражения, в "Записках о Московии" закономерный итог битвы на Крапивенском поле под Оршей.

Сражении в ходе войны 1512-22 годов, в котором войска Великого Королевства Литовского и Королевства Польского под началом Великого гетмана Литовского Константина Острожского разгромили московское войско. Из 11 больших московских воевод в плен попало шесть, двое было убито и только трое спаслись. «…московиты потонули в таком количестве, что запрудили течение реки (река Кропивна. Прим. авт). И это при условии, что войско московии в пять раз превосходило по численности объединённое войско европейских государств!

Московская экспансия на земли ВКЛ была остановлена на целых 250 лет.

Учитывая огромное количество подобных исторических фактов, можно прийти к выводу, что уже в те далекие времена Западные страны объединялись против московского агрессора, который до сих пор ведет захватническую и устрашающую соседей политику с момента своего основания.

Более того, подобные битвы и их последующее изложение демонстрирует, как российская пропагандистская машина веками работала над искривлением фактов, дезинформацией, идеологизацией, критике успеха других стран и полководцев, лишь меняя способы и методы с учетом современных реалий. Битва под Оршей описывается московскими историками как «тактическое отступление, которое никак не отразилось на ходе той войны». Например Штатный фальсификатор истории Лобин в своей книге “Битва под Оршей” (2011) делает в ней принципиальные выводы, весьма характерные для современной российской «историографии»: “По своим масштабам, задействованным силам и политическим последствиям она (битва под Оршей. Прим. автора), скорее, претендовала на место тактической, а не стратегической победы. “Грандиозной” Оршанская битва стала прежде всего в тенденциозных сочинениях публицистов XVI века” (с. 209).

Как же нужно не уважать свой народ, чтобы так искажать исторические факты. Ведь реальные цифры поражения войска московского составили только пленными: 8 “больших” воевод, (в том числе главнокомандующий боярин Иван Челяднин), 37 “меньших” воевод, полторы тысячи дворян и “детей боярских”, свыше 4-х тысяч людей “простого звания” (боевых холопов, горожан и пр.).

Погибших московитов никто не считал. Но все очевидцы утверждали, что Крапивинское поле, сама река Крапивна и окрестности, куда в панике бежали московские ратники, были завалены трупами. Эти свидетельства позволяют предположить, что московское войско потеряло убитыми в битве и во время бегства, умершими от ран, утонувшими в реках и болотах примерно треть своего состава. Это значит, до 10 тысяч человек. Такова историческая правда!

Идеологической основой для серии войн Московского государства с Великим Княжеством Литовским в XV—XVI веках явился лозунг «собирания русских земель вокруг Москвы». Первыми жертвами московских хищников стали Новгородская феодальная республика (в 1471 г.), Великое княжество Тверское (в 1485 г.), Вятская феодальная республика (в 1489 г.), Псковская феодальная республика (в 1510 г.). В результате 4-х войн, развязанных за 30 лет (1492–1494; 1500–1503; 1507–1508; 1512–1522) Москва захватила у ВКЛ около 26 % территории — Северские и Верховские удельные княжества, а также всю Смоленщину!

Для современной истории и текущих событий знаково то, что битва под Оршей произошла на земле Беларуси, победителями командовал князь-литвин (в нынешнем понимании — белорус), его войско более чем на треть состояло из литвинов (беларусов). А главным “призом” победителям стало прекращение агрессии Москвы против ВКЛ почти на полвека.

Таким образом, значение этого сражения именно стратегическое, что бы ни говорили на этот счет российские фальсификаторы.

Именно лозунг “собирания русского мира” в настоящее время возрожден путинской кликой, более того, он стал «национальной идеей»! Дескать, «Россия встала с колен», восстановила силы и пришла пора вернуть то, что якобы «принадлежит ей по праву!». И лозунг «собирания русских земель вокруг Москвы», и “собирания русского мира” означают одно и то же — агрессию в чистом виде!

Наглядный пример из более современной истории— агрессия СССР против Финляндии в 1939–40 гг. Внутри страны даже финские коммунисты единодушно выступили на защиту своего Отечества. На международной арене Финляндию поддержали Великобритания, Франция, Швеция и ряд других стран. Они начали поставлять оружие, медикаменты, продовольствие, оказали финансовую помощь, на войну поехали добровольцы, в том числе летчики и другие военные специалисты. Сталину пришлось довольствоваться минимальным захватом – Карельским перешейком. А ведь его изначальной целью являлось превращение Финляндии еще в одну советскую республику, с последующим вхождением ее в состав СССР!

Все аргументы Москвы о “собирании” (своих вотчин, русского мира) — это подтасовка или извращение фактов, нелепые псевдоисторические выдумки и фальсификации.

Нынешнее общество практически ежеминутно сталкивается с использованием Россией гибридных методов для достижения геополитических целей. Западное общество совершенно открыто обсуждает гибридную агрессию РФ на нескольких направлениях, совместными усилиями пытаясь санкциями «приструнить» имперские амбиции руководства Кремля.

Парадоксально и знаково то, что для российский властей не представляет ценности даже собственный народ, что особенно проявляется в последнее время.

Но Запад не дремлет… Вода камень точит…