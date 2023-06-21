Оно такое не одно... К сожалению...

Ну вот есть такие люди, даже первый раз увидев которых, перед глазами возникает хроника их детства, когда маленький, например, Илья, выпадает из колыбели, бьется головой о зацементированный пол, но поднимается потом на слабые ножки и самостоятельно залезает снова в свою кроватку. С травмой головы. Фатальной для маленьких мозгов. Навсегда...

Именно такое впечатление полученной в детстве и не леченной тяжелой травмы головы с первого взгляда вызвал Илья Кива. На минутку - ЭКС украинский политический, государственный и общественный деятель. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (2019-2022). Бывший руководитель полтавской ячейки "Правого сектора" и региональный политический руководитель "Правого сектора" на Востоке Украины, бывший председатель Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Здесь возникает дилемма: на самом ли деле Кива глупый? Ведь он окончил педагогический институт и получил специальность психолога. В 2009-м получил диплом Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, а в 2017-м - еще один юридический диплом в Национальной академии МВД Украины. Три высших образования! Умелая маскировка? Возможно. Определенные расстройства умственной деятельности очень трудно выявить необразованному неспециалисту по психиатрии. Но ведь сказано нам "и тогда воздастся каждому по делам его" (Мф. 16:27). Понятно, что наказывать имеет право только Господь. Но разве мы же овцы безмолвные, что даем управлять нами тем, чье место в психиатрической больнице?

Как? Разве у кого-то возникали сомнения с самого начала "яркой политической карьеры" этого персонажа относительно его полной умственной недееспособности? Не врите себе хоть сейчас! Почему же тогда это животное обрывалась НАМИ депутатом, возглавляла партии в Украине, советовала Министру Внутренних Дел? Каким образом он проходил больничные комиссии и не возникало ли вопросов относительно его умственных способностей у ответственных психиатров? Что было бы с депутатом Бундестага или Парламента США, если бы его поймали на "горячем" с рукой в штанах во время заседания?

Кива не один такой. К сожалению... Или мы слишком толерантны к подонкам и психопатам от власти? Нас очень смущают проявления западной толерантности. Даже само это слово - "толерантность" - мы уже начали связывать с половым беспорядком и противоестественностью, которое быстро продвигается Европой и Америкой. Но наша "толерантность" к собственным мерзавцам и подонкам может оказаться гораздо страшнее для Украинской Нации, чем западная "терпимость"! Мы привыкли, что "кто-то" должен принять решение и взять ответственность на себя. А мы, простые украинцы, так и будем поднимать рюмки, желая "чтобы хуже не было".

Зачем нам то "чтобы хуже не было"? А когда же будет "лучше"? Почему мы, умные, трудолюбивые, искренние, терпим и молчим. Терпим и молчим! Отбросы презирают Украину и украинцев, наживаются на войне, помогают врагу. Коррупция получила новый тренд "милитари" и нивелирует героизм и доблесть ВСУ. И мы это все хорошо понимаем. Так кто же мы такие, если 94% населения считает коррупцию одной из главных проблем военного настоящего? Все понимаем, но сказать ничего не можем? Неужели борьба с коррупционерами и предателями - это дело только СБУ?

Враг внутренний гораздо страшнее агрессора! Последствия коррупции и деятельности предателей во время войны могут иметь серьезное негативное влияние на украинскую нацию.

Ослабление оборонного потенциала: Коррупция может привести к неэффективному использованию военного бюджета и недостаточному финансированию армии. Это может привести к недостаточной закупке современного оружия, оборудования и защитных средств, что делает украинские силы менее готовыми к сопротивлению военной агрессии.

Потеря доверия населения: Коррупция и предательство во время войны могут подорвать доверие украинского населения к своему правительству и институтам. Если население считает, что его лидеры злоупотребляют своей властью или работают на врага, это может вызвать разочарование, недоверие и дестабилизацию общества.

Экономические потери: Коррупция и предательство во время войны могут привести к значительным экономическим потерям. Несправедливое распределение ресурсов, воровство государственных средств и недобросовестные практики могут ослабить экономику страны, ухудшить инвестиционный климат и привести к сокращению доходов государства и граждан.

Ухудшение условий жизни населения: Коррупция и предательство могут негативно сказаться на условиях жизни украинского населения. Нехватка справедливости, отсутствие социальной защиты и неблагополучие в экономике могут привести к росту неравенства, бедности и социальной напряженности.

Подрыв международного доверия: Коррупция и предательство во время войны могут подорвать доверие международного сообщества к Украине. Негативное восприятие коррупции и недобросовестности в украинском правительстве может привести к ограничениям международной помощи, экономическим санкциям и потере поддержки со стороны других стран.

Неужели мы этого не понимаем? Так почему же мы тогда такие равнодушные? Почему такие, как Кива, сидят в кабинетах, воруют наши деньги, презирают нашу Нацию и отдаляют нашу Победу?

Относительно примеров. Кто скажет "Назовите фамилии! Где? Кто?". Уверен, что у каждого из нас есть такие примеры на разных, практически всех уровнях нашей жизни. Практически каждый день мы все их видим. И молчим!