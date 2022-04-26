27 ноября 2020 в 15:30 на базе ОО «АРДИС» состоится онлайн-конференция на тему «Информационные операции России против Украины в условиях гибридной войны».

Отсутствие адекватной системы защиты информационного пространства страны делает ее беззащитной перед дезинформацией, поэтому эксперты и политологи обсудят вопросы применения манипулятивных технологий со стороны государства-агрессора, пути противодействия информационной агрессии против Украины.

Ведь только взвешенная государственная реакция на информационные наступательные действия против Украины, четко выстроенная система защиты информационного пространства, активные информационные наступательные атаки на противника способны обеспечить преимущество в борьбе за мир и независимость Украины.