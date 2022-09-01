Они - не "орки"

Практически полгода, без пяти дней, прошло с того памятного утра 24 февраля, когда украинцы проснулись в совершенно ином измерении. Измерение войны. Беспочвенной, наглой, кровавой, жестокой.

Растерянность и страх первых дней, когда еще не настроенная на войну психика не могла понять, почему это случилось с нами, почему раздаются выстрелы, взрывы и сирены, почему гибнут дети, постепенно отступили. И на их место пришла ярость и понимание необходимости уничтожить кремлевское Зло, укравшее у нас то февральское утро и уже практически полгода нашей жизни.

Жизнью тысяч своих мужественных защитников Украине удалось остановить врага и разрушить его планы. Десятки тысяч жизней мирных граждан война унесла навсегда. За какую такую вину? Чем провинились дети, намеренно казненные оккупантом обстрелами мирных домов?

Ответа нет… И его не может быть в принципе, потому что преступления кремлевской власти невозможно не только оправдать, но даже объяснить человеческим языком. Таких слов просто нет. Как и нет определений, какими можно было бы обозначить тех, кто начал эту войну.

Даже богатому украинскому языку стало мало слов, чтобы выразить отношение к путину и россиянам вообще.

Звери? Так любое животное по сравнению с русскими преступниками выглядит как образец благородства. Ну нет в зверином царстве мерзавцев! Хищность, ярость есть. Но она оправдана. Поиск пищи, защита своих малышей, своей семьи-стаи. Никто не убивает себе подобных ради удовлетворения своих гнусных потребностей. Разве что бешеные животные, смертельно больные, которые уже не контролируют себя и не понимают, что творят.

Именно такими бешеными животными оказались наши соседи. Имевшие наглость называть нас, украинцев, своими «братьями и сестрами». Именно они сейчас убивают наших людей, старых и малых. Разрушают наш мир, который мы строили с надеждой на мир и счастье для поколений украинцев. И как бы ни хотелось нам не мерить всех россиян «под один аршин», от страшной правды не уйти. Русские – бешеные животные. Без исключения.

Те из жителей россии, кто не заболел бешенством – уже не россияне. Они исключения. Статистическая погрешность российского гнусного социума учитывая количество больных, поддерживающих преступную войну против Украины. Их мало, чтобы считаться представителями русской нации. Они те, у кого путинизм мозга украл родину, лишил родных и друзей, разрушил любые надежды на обычную человеческую жизнь. Кто мог – бежал из страны-проказы. Кто не смог – остался «белой вороной» среди безумных животных.

В определении рода, к которому принадлежит вирус бешенства, используют название Lyssavirus, происходящее от греческого Lyssa — имя греческой богини безумия, ярости и бешенства. Именно такой безумной оказалась целая нация, которая в начале XXI века живет по законам темного средневековья. Миллионы тех, кто когда-то были людьми, по указанию главного преступника и на растерзание его извращенных капризов, отказались от чести, совести и здравого смысла. Позволили себя заразить бешенством и потеряли все человеческое в своей болезни.

Больные бешенством боятся солнечного света. Их пугает то, к чему тянется практически все живое. Как бы пафосно это ни звучало, но именно от света свободы и демократии безумствует кремль и его пожизненный вождь. «Нулевой пациент» кремля, от которого смертельная болезнь распространилась на всю русскую нацию, добровольно заточил себя в бункере и оттуда, из сплошной тьмы, руководит своей ордой больных, пытаясь превратить мир в темноту, счастье – в горе, а жизнь – в смерть.

Человек всегда старается все сравнивать. Сравнение помогает ей ориентироваться в окружающей среде и определять свои действия и поведение в повседневной жизни. Украинцы, ошеломленные абсолютным тотальным злом бешеных животных с россии, сравнили захватчика с ордой орков, мифических персонажей из фильма «Властелин колец», «прославившихся» своей безумной жестокостью.

В конце-концов киноактер Сала Бейкер, сыгравший в известном кинохите роль Саурона, пораженный преступлениями и зверствами россиян, обратился с просьбой к украинцам не называть кремлевских преступников «орками».

По его мнению, такое сравнение оскорбляет мифических «орков», которые «никогда не будут целиться в женщин и детей, не будут красть стиральные машинки и не будут гадить на ковры». «Мы – воины, а не какой-нибудь хлам! Нас это оскорбляет! Мне стыдно перед моими детьми», – добавил актер.

Возможно, кому такая реакция актера кажется смешной. Но она лишь подчеркивает тот факт, что цивилизованное общество видит в действиях путинской россии такую помешанную преступность, которую даже придумать трудно. И любые «киношные» ужасы по сравнению с реалиями российско-путинской преступной агрессии кажутся «детской забавой». Кремлевская «реальность» оказалась гораздо страшнее выдумок и представлений простых представителей Homo Sapiens.

Современная путинская россия – не орки. Они – бешеные животные. А бешенство – болезнь смертельная для носителя.

Украина выстоит и выживет, отстроится и возродится. У нас, украинцев, иммунитет к бешенству, который мы уже доказали всему миру за полгода сопротивления российской агрессии. И именно этот наш национальный иммунитет позволит уничтожить кремлевскую болезнь и предупредить превращение окружающего Мира в сплошную Тьму, которая так нравится бешеным животным.