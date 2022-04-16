"Она утонула..."

22:50 16 апреля Киев, Украина





14 апреля 2022 даже кремлевские рупоры вынуждены были подтвердить, что крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его посылали в самом начале войны пограничники украинского острова Змеиный.



«Русский военный корабль, иди на х..й!» — быстро послужившая интернет-мемом фраза пограничника Романа Грибова, произнесенная им в ответ на «щедрое» предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный, оказалась пророческой. Именно крейсер «Москва» угрожал защитникам Змеиного ракетным ударом, если те не сложат оружие. И именно он теперь «украшает» дно Черного моря.



«Мы потеряли гордость русского Флота и символ возрождения мощи русского оружия, - ноют путинские приспешники в России, - это болезненный удар в сердце каждого россиянина, сравнимый с трагедией Цусимского боя».



Корабль пошел по указанному маршруту и больше никогда не вернется. С морского дна не возвращаются. От справедливого наказания за участие в агрессии россии против Украины не уберег его даже кусочек «креста Господня», который в 2020 году с огромной помпой передал на корабль бывший глава правительства рф Степашин.



Для того, чтобы приуменьшить боль и разочарование от потери «гордости российского Флота и символа возрождения мощи российского оружия», некоторые российские публичные лица называют «Москву» «старой лоханкой», умалчивая тот факт, что в 2020 году на «Москве» завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией. Во время него были отремонтированы основные и вспомогательные силовые установки и обновлены бортовые радио- и электросистемы. Также ракеты П-500 были заменены на модернизированные П-1000 "Вулкан", которые вдвое дальнобойнее.



Противовоздушную оборону крейсера обеспечивал зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт", вооруженный 64 ракетами, заряженными в 8 барабанах. Комплекс имеет дальность поражения целей до 75 км. Он должен был эффективно защищать крейсер от любых самолетов даже перспективных, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников и поражать разные цели на любой высоте.



На крейсере установлена многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет. Впервые была создана система с полной автоматизацией боевой работы.



Кроме этого, там стояли две АК-630, являвшиеся средством самообороны кораблей, и могли использоваться для поражения воздушных целей на дальности до 4000 метров и легких надводных сил противника на дистанциях до 5000 метров.



Для защиты крейсера также применялось два ЗРК "Оса-М". Отличительной особенностью комплекса "Оса-М" является то, что он самостоятельно может решать задачу обнаружения целей, для чего в состав системы управления включена радиолокационная станция, обеспечивающая обнаружение целей, летящих на высоте 3,5 - 4 км на дальности до 25 - 30 км и на больших высотах на расстоянии до 50 км.



Координаты обнаруженной и распознанной цели поступают на сопроводительную станцию, где используются для наведения антенного поста по пеленгу и допоиску цели по углу места. Благодаря совмещению режимов обнаружения и захвата цели на сопровождение в одной системе время реакции комплекса сокращается на 6 – 8 секунд. Трудно переоценить успех вооруженных сил Украины, уничтоживших флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва». Да, пока это «лишь» крейсер с очень символическим названием. Но – какой крейсер!14 апреля 2022 даже кремлевские рупоры вынуждены были подтвердить, что крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его посылали в самом начале войны пограничники украинского острова Змеиный.«Русский военный корабль, иди на х..й!» — быстро послужившая интернет-мемом фраза пограничника Романа Грибова, произнесенная им в ответ на «щедрое» предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный, оказалась пророческой. Именно крейсер «Москва» угрожал защитникам Змеиного ракетным ударом, если те не сложат оружие. И именно он теперь «украшает» дно Черного моря.«Мы потеряли гордость русского Флота и символ возрождения мощи русского оружия, - ноют путинские приспешники в России, - это болезненный удар в сердце каждого россиянина, сравнимый с трагедией Цусимского боя».Корабль пошел по указанному маршруту и больше никогда не вернется. С морского дна не возвращаются. От справедливого наказания за участие в агрессии россии против Украины не уберег его даже кусочек «креста Господня», который в 2020 году с огромной помпой передал на корабль бывший глава правительства рф Степашин.Для того, чтобы приуменьшить боль и разочарование от потери «гордости российского Флота и символа возрождения мощи российского оружия», некоторые российские публичные лица называют «Москву» «старой лоханкой», умалчивая тот факт, что в 2020 году на «Москве» завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией. Во время него были отремонтированы основные и вспомогательные силовые установки и обновлены бортовые радио- и электросистемы. Также ракеты П-500 были заменены на модернизированные П-1000 "Вулкан", которые вдвое дальнобойнее.Противовоздушную оборону крейсера обеспечивал зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт", вооруженный 64 ракетами, заряженными в 8 барабанах. Комплекс имеет дальность поражения целей до 75 км. Он должен был эффективно защищать крейсер от любых самолетов даже перспективных, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников и поражать разные цели на любой высоте.На крейсере установлена многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет. Впервые была создана система с полной автоматизацией боевой работы.Кроме этого, там стояли две АК-630, являвшиеся средством самообороны кораблей, и могли использоваться для поражения воздушных целей на дальности до 4000 метров и легких надводных сил противника на дистанциях до 5000 метров.Для защиты крейсера также применялось два ЗРК "Оса-М". Отличительной особенностью комплекса "Оса-М" является то, что он самостоятельно может решать задачу обнаружения целей, для чего в состав системы управления включена радиолокационная станция, обеспечивающая обнаружение целей, летящих на высоте 3,5 - 4 км на дальности до 25 - 30 км и на больших высотах на расстоянии до 50 км.Координаты обнаруженной и распознанной цели поступают на сопроводительную станцию, где используются для наведения антенного поста по пеленгу и допоиску цели по углу места. Благодаря совмещению режимов обнаружения и захвата цели на сопровождение в одной системе время реакции комплекса сокращается на 6 – 8 секунд.



Плюс реактивные бомбометы РБУ-6000 и корабельные пушки АК-130...



Если перевести всю эту кучу смертоносного железа в сухопутное измерение, то становится понятно, что Вооруженным Силам Украины удалось точным ракетным ударом уничтожить аналог огромного количества живой силы и техники врага.



Личный состав в более чем 500 моряков и оружие крейсера практически равен по численности сухопутный БТГ с тремя ракетными дивизионами, дивизионом «Искандеров», взводом САУ, двумя взводами БТР-4, «Градами», станциями РЛС и РЭБ, вертолетом и еще другими средствами для убийства мирных граждан.

Если взять во внимание слухи, что на корабле в момент уничтожения находились около 500 десантников, общая картина поражения выглядит абсолютно трагично для кремля.



Вся эта куча смертоносного железа не смогла помешать защитникам Украины нанести точный смертоносный для крейсера удар, отправив его на морское дно.



Крейсер «Москва» был флагманом Черноморского флота рф. На нем было сконцентрировано руководство и поддержка боевых действий всей черноморской силы врага. Потеряв «Москву», шансы кремля на удачное опрокидывание десантных частей оккупанта в Бердянск равны нулю. Операция по захвату Одессы, которую Путин позиционировал как одну из главных целей военной кампании, практически осталась без прикрытия корабельных средств противовоздушной обороны.



Черноморская группировка врага осталась без координации и управления, поэтому не может в принципе решить какую-либо значительную роль в ходе дальнейших событий на фронте.



По мнению экспертов британской разведки, опубликованной МО Великобритании, потеря флагмана чф рф крейсера «Москва», коренным образом изменит расстановку сил в Черном море. Враг понес огромную потерю как в оружии и живой силе, так и в плане морального состояния оккупационных войск.



Одна «Москва» уже «ушла на х..й»!

Осталась главная ячейка Зла с аналогичным географическим названием «Москва», которая обязательно пойдет уже проторенным путем вслед за своим мертвым флагманом!