Окончательная Победа

То, что мы, украинцы, победим путинских мерзавцев, не вызывает никаких сомнений. Ни у нас, ни у наших друзей-партнеров. Такая уверенность основывается на реалиях сегодняшнего дня, когда "мощь второй армии мира" полностью разбилась об украинскую защиту, которая стала сочетанием мужества и ловкости Защитников Украины, помощи партнеров по антипутинской коалиции и несокрушимости украинской Нации в целом. Это - во-первых.

А во-вторых - практически каждый житель демократического мира осознал, что победа Украины - единственный способ завершения войны и достижения мира. Любой другой вариант развития событий приведет к дальнейшей российской агрессии, которую уже не смогут остановить ни страны Балтии, ни Польша, Румыния или Молдова.

Украина стала символом свободы и демократии, которые являются абсолютно неприемлемыми для путина и российского режима. Победа Украины - это победа государства, которое многими считалось "периферийным и колониальным" по отношению к силе, которая считала себя "центром и империей". Лидеры россии утверждают, что Украинского Народа и Украинского Государства вообще не существует. Поэтому Украина сейчас стоит на защите основного принципа цивилизационного развития: все нации равны, а государства заслуживают уважения. Победа Украины - это победа всех тех, кто верит в закон и справедливость, верховенство права и плюрализм, важность сотрудничества между демократиями.

Возможна ли такая Победа Украины над имперской путинской россией, которая приведет к возвращению государственных границ на состояние начала 2014? Да, безусловно! Но будет ли такая победа полной и окончательной? Нет, к сожалению, это будет лишь временная передышка перед очередным нашествием кремлевского Зла. Тем более, что враг сможет восстановить силы и учесть просчеты молниеносно-провальной "трехдневной спецоперации". Сохранение территориальной и государственной целостности современной россии на любых условиях в конце концов приведет к началу новой, еще более мощной и более разрушительной агрессии со стороны кремля не только для Украины, но и для всего мира вообще. Поэтому "победа", которая нужна не только украинцам, но и всему человечеству, наступит только тогда, когда россия, как "империя", перестанет вообще существовать.

Современная россия и россияне "заблудились" в сумерках собственной истории, когда российская империя была одной из крупнейших и самых влиятельных империй в мировой истории, которую значительное расширение и влияние сделали одной из сильнейших держав своего времени. Болезненные идеи восстановления ее "величия и влияния" затмили разум большинства россиян. Тем более, что эту "идею" очень умело использует путинская власть для того, чтобы оправдать плачевное состояние российского социума, объясняя всеобщий упадок "борьбой за исторические ценности и достойное место на мировой арене, которое россия должна занимать по своему историческому праву".

За годы своего правления, путин превратил себя в настоящего безальтернативного "царя-самодержца", который является едва ли не главным "столбом", на котором держится пропагандистский бред о будущем "величии и благоденствии" простых россиян. Пока жив путин - пока россия не свернет со своего пути к пропасти. Отсутствие какой-либо альтернативы путинскому "царствованию" благодаря тотальному уничтожению несистемной оппозиции и конкурентов делает невозможным даже незначительные "революционные проявления" на общегосударственном уровне.

Сдвиги на региональных уровнях, к которым современная россия уже вплотную приближается, при существовании путина, как "лидера нации" (каким он и является по состоянию на сейчас), тоже мало вероятны. Даже поражение в войне против Украины в виде "отхода на границы 2014 года" может стать для подавляющего большинства "путинистов" лишь "заранее запланированной "гениальным стратегом" возможностью для усиления мощи непобедимой армии с целью начала полномасштабной реализации гениального плана мирового господства".

Глупое знамя глупой недоимперии должно пасть. Но - только публично. Любое другое уничтожение или естественная долгожданная смерть диктатора, которая пройдет "не на людях", ни к чему положительному не приведет. Благодаря огромному количеству "клонов" "путин жил, путин жив, путин будет жить" еще десятки лет.

"Картонная дурочка" будет руководить страной даже в 120 лет, мотивируя такое "долголетие" "выдающимися и прорывными достижениями российской медицины и ученых". Поэтому - только публично, на людях и под камеры. Упал с трибуны, пуля в голову, поскользнулся на содержимом "черного чемоданчика" - обязательно крупный план, отдельно - мозги, да еще и так, чтобы в них вступил или упал и раздавил лавров или шойгу.

Вот тогда - все... "Флаг упал" и поднять его не сможет ни медведев, ни собянин, ни шойгу с нарышкиным... Тогда поднимут головы региональные элиты, тогда Дальний Восток и Сибирь окончательно поймут, что без кремля им будет и сытнее и спокойнее. Северо-Запад найдет себе приют в Европе, а Карелия вспомнит, что она - часть Финляндии. Получив реальные возможности и альтернативы, не зависящие от команд и приказов из "белокаменной", части территорий современной россии быстро выздоровеют от имперской болезни, разносчиком которой является диктаторская власть во главе с престарелым преступником.

Именно тогда "империя" перестанет существовать. И это станет нашей абсолютной Победой. Для Украины, для Европы, для цивилизации вообще!