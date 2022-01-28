ОДКБ. Искусственное жить не будет

Утром 29 апреля обострилась ситуация на киргизско-таджикской государственной границе. С обеих сторон было применено огнестрельное оружие, среди граждан Кыргызстана есть раненые, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Причиной конфликта стало установление таджикской стороной камер видеонаблюдения на столбах линии электропередач.

Пограничный отряд Киргизии и сотрудники ОВД потребовали прекратить данные работы.

Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попытки «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта «Главный», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По последним данным, пострадали более 200 человек с обеих сторон, более 30 человек погибли. Местные жители массово покидают зону конфликта в направлении соседних населенных пунктов.

Обе стороны конфликта являются участниками ОДКБ. Россия, в очередной раз предложила свои услуги для урегулирования конфликта.

Бой на границе Таджикистана и Кыргызстана обозначил давно назревшую проблему в Средней Азии. Государственные границы между бывшими республиками СССР были нарисованы большевиками практически где «Бог на душу положил». Исторической основы такого искусственного распределения территорий без учета ареалов обитания народов практически нет. Таджикская Бухара оказалась в Узбекистане, а узбекский Худжант в Таджикистане. Ферганская долина, разделенная между тремя государствами, это вообще отдельная мина замедленного действия, особенно с учетом особой религиозности ферганцев. Не только государственные границы, но даже сами государственные образования Средней Азии имеют довольно искусственное происхождение. Бухара, Хива и Коканд вечно воевали друг с другом. А большевики собрали такие разные субэтносы и назвали всех поголовно узбеками и т.п.

Вторая проблема региона - вода. Кыргызстан водные ресурсы, от которых в значительной степени зависят соседи, особенно Узбекистан. Конфликт вокруг водных ресурсов происходит и сейчас.

Взаимные претензии государств, так малозаметные из Москвы, на самом деле представляют собой большой клубок противоречий очень ограниченными путями урегулирования возможных конфликтов.

Все эти противоречия усложняются еще и тем, что Северный Афганистан - это тоже этнические таджики, что означает немедленное втягивания этой страны в любой конфликт в регионе Талибана.

Конфликт, внезапно вспыхнул из-за казалось бы «мелочи» на границе показал хрупкость ОДКБ, которое держится только за счет дотаций из Кремля - дармовой гуманитарки и оружия, которое необходимо странам региона для сохранения своего статуса в Средней Азии. Однако в регионе появились уже другие игроки, которые имеют свои планы на Среднюю Азию.

Во-первых, это Турция, которая проводит сейчас свою политику пантюркизма и неоосманизма, продвигая интересы «турецкого мира» все глубже в Среднюю Азию. Министр обороны Турции как раз в начале мая должен посетить республики Средней Азии для расширения военного сотрудничества.

Во-вторых, Китай, для которого Средняя Азия - это прежде всего транзит и логистика. И Китай уже давно ведет в регионе свою экономическую экспансию с всесторонней финансовой помощью. Китая в регионе нужен мир, но мир по-китайски. Это приведение любым способом прокитайские сил к власти и помощь в ее содержании. Китай никогда не позволит третьим силам мешать своему бизнесу.

Рост напряженности в Средней Азии - в любом случае это угроза для России. Совсем недавно уже была перепалка между политиками Киргизии и Таджикистана, где они допускали вовсе не дипломатические высказывания относительно друг друга. Тогда чудом удалось избежать «горячего» конфликта. А вот сейчас - не удалось.

Похоже, что Россия постепенно теряет свои позиции в регионе и ее роль будет сводиться только к точечным дотаций режимов и гуманитарной сферы, но с постепенной потерей своего влияния. Такая ситуация доведет Кремль до полной политической потери региона.