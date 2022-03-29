Одержимость

Российская телеиндустрия сняла множество художественных фильмов и сериалов о том, как полиция или ФСБ с помощью честных граждан находит и обезвреживает кровавых маньяков, терроризирующих общество. Добро всегда побеждает Зло…

Но жизнь в России существенно отличается от «киношной».

Как же получилось так, что в самом центре России, в самом центре Москвы нашел приют настоящий, а не «киношный», маньяк, которого не нужно искать, о котором все знают, который всем окружающим, вообще – ВСЕМ, разрушает жизнь и остается при этом живым и невредимым?

Путин – настоящий маньяк. Человек, одержимый болезненной преступной маниакальной целью, покоривший весь его разум, чувства и восприятие окружающего мира. Его цель – покоренная Украина (а, может быть, и не только Украина).

Что же есть в Украине, ради чего он сейчас разрушает украинские города и убивает мирных украинцев? Почему Путин готов бросить весь мир в Третью Мировую войну?

Путин частично отвечает на этот вопрос, постоянно размышляя о стержневой роли Украины в национальной истории России. Похоже, он искренне считает Украину неотъемлемой частью России и ее историческим ядром, а ее потенциальное отступничество на Запад для Путина — это следующий этап международного отступления России, начавшийся несколько десятилетий с падением Берлинской стены и распадом Советского Союза.

Вопрос распада СССР для Путина болезненно болезненный: в конце 1980-х годов он застал распад советской власти в Центральной Европе. Унижение, которое он испытал во время службы в ГДР, по-прежнему определяет его политические взгляды и подпитывает многие его решения, особенно в отношении Украины.

Начиная с «Оранжевой революции» 2004 года Путина преследует образ Украины как катализатора новой продемократической волны, которая в конечном счете может свергнуть его собственный авторитарный режим. Путин убежден, что появление действительно независимой, демократической и прозападной Украины рано или поздно создаст угрозу существованию самой России.

Несмотря на то, что его война против Украины была провальной ошибкой, уже стоящей путинской России сотни миллиардов долларов до десятки тысяч жизней россиян, Путин по-прежнему категорически отрицает существование неподконтрольной Кремлю страны Украины. Он отказывается признавать как самостоятельность украинского народа, так и его тягу к евроатлантической интеграции, который уже приобрел признаки общенационального тренда.

С 2014 года Путин не раз открыто сомневался в исторической легитимности Украины и утверждал, будто большая часть сегодняшней Украины несправедливо отнята у России властью тогдашнего СССР. Этот откровенно империалистический подход к Украине нашел яркое отражение в его «эссе» «Об историческом единстве россиян и украинцев» от 12 июля 2021 года, где он подошел к объявлению войны украинской государственности как таковой настолько близко, насколько это возможно.

Уже тогда можно было предсказать неизбежную эскалацию боевых действий. Маниакальная одержимость Путина по Украине привела к страшным последствиям разрушительной войны. Несмотря на поражения и потери агрессора, эта маниакальная одержимость не ослабевает и остается одной из самых тотальных угроз международной безопасности в современном мире.

Почему же никто не хочет остановить маньяка?