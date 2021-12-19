Очередные санкции против Беларуси

2 декабря этого года в отношении Республики Беларусь введен очередной пакет санкций. США, ЕС, Великобритания и Канада одновременно объявили об ограничительных мерах по ряду белорусских чиновников, силовиков и лиц, близких к правительственным структурам. Ограничения коснулись и ряда белорусских предприятий и учреждений. Эти санкции – ответ на миграционный кризис, спровоцированный белорусскими властями на белорусско-польской границе. Новые санкции – сигнал, что без жесткого ответа игрища Лукашенко с мигрантами не останутся.

Санкционная история Запада тянется для Беларуси практически с самого начала 2000-х годов. ЕС начал их вводить с 2004 года, а история американских санкций начинается с 2006 года. С помощью санкций и ЕС и США реагировали на концентрацию политической власти в Белоруссии, обвиняя действующую власть в манипуляции выборами и подавлении оппозиции.

Введение в тот период ограничения и правовые механизмы до сих пор действуют, хотя в ответ на смягчение внутренней политики Лукашенко ЕС и США сокращали количество лиц под санкциями или вводили временные исключения. До 2016 года в списках заблокированных лиц ЕС из Белоруссии оставалось всего четыре человека, а США выпустили генеральную лицензию по ранее заблокированным белорусским предприятиям, постоянно продлевая ее.

Санкции 2020 года, которые были введены Западом на фоне президентских выборов и общественных протестов, носили скорее символический и сигнальный характер. Но уже летом 2021 стало понятно, что власти Лукашенко не собираются останавливаться на избранном «картофельным диктатором» пути антидемократии.

После пиратского захвата белорусскими силовиками рейса Ryanair давление на Минск существенно усилилось. Евросоюз расширил списки заблокированных. К июню 2021 г. среди них было 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие крупные компании, как МАЗ и БелАЗ. Были введены секторальные санкции. Среди них – запреты на поставку оборонной продукции, товаров для табачной промышленности, ограничения на импорт ряда наименований нефтепродуктов и калийных удобрений, запрет на операции с правительственными долговыми бумагами со сроком погашения более 90 дней, на страхование госструктур Республики Беларусь, запрет на операции Европейского инвестиционного банка с Белоруссией. США, которые сначала ограничивались блокирующими санкциями в отношении чиновников, после инцидента с Ryanair также пошли на более жесткие меры. Вашингтон не стал продлевать действие генеральной лицензии для девяти белорусских предприятий, ранее относившихся к списку заблокированных лиц. В августе 2021 года президент Байден подписал исполнительный указ 14038, значительно усиливший правовой механизм санкций в отношении Белоруссии. Блокирующие санкции были введены против 21 организации, среди которых крупные белорусские предприятия. Свои режимы санкций возобновили Великобритания, Швейцария и Канада.

Декабрьские санкции продолжают курс на усиление санкционного давления. ЕС расширил список заблокированных лиц, приобщив к нему некоторые компании, ранее блокированные американцами. США также расширили количество лиц под блокирующими санкциями. В обоих случаях под них попали чиновники, силовики и другие лица, имеющие отношение к «миграционному кризису», а также компании и организации, задействованные в экспортных операциях и получении валютных поступлений. Кроме всего, в американский санкционный список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий, как близкий к диктаторскому режиму чиновник. США также ввели секторальные санкции в отношении финансового сектора, запретив американским лицам покупку белорусских долговых обязательств со сроком погашения более 90 дней. Великобритания и Канада заблокировали ряд лиц и предприятий.

Конечно, власти Беларуси отрицают, что целенаправленно организовывали миграционный кризис на границах ЕС. Однако в недавнем интервью BBC Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники могли помогать мигрантам перебраться на территорию ЕС, цинично добавив: «потому что они идут не ко мне, а к вам».

Принимаемые ЕС и США санкционные меры, конечно, пока не приведут к полному коллапсу белорусской экономики, значительная часть которой завязана на Россию. Однако в ряде отраслей белорусской экономики санкции все же очень болезненны, особенно в области нефтепереработки и производства калийных удобрений. Попадание в блокирующий список Минфина США серьезно усложняет международную деятельность лиц и предприятий, связанных с диктаторским режимом.

Лукашенко не угомонится. События двух последних лет говорят о том, что вождь Беларуси совсем потерял связь с реальностью в своем непреодолимом желании остаться у власти.

Поэтому следует ожидать дальнейшего роста санкционного давления. Но, к сожалению, бенефициаром от санкций может стать Кремль, который охотно протягивает руку «братской» помощи Беларуси в обмен на возможность окончательно превратить «синеглазую» в своего «имперского вассала».