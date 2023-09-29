Очередной необходимый урок

На прошлой неделе, во время визита Владимира Зеленского в США, Сенатор республиканец Линдси Грэм высказал журналистам мнение о том, почему Америке важно продолжать поддерживать Украину. Высоко оценив украинский народ, Защитников Украины и президента, господин Сенатор назвал помощь со стороны Правительства США Украине "выгодной инвестицией".

"Украина - это партнер, о котором можно только мечтать! ... Это была хорошая инвестиция для американского народа"... Правда? Стопроцентно! Но почему-то от такой "правды" становится горько на душе. "Мы не потеряли ни одного солдата...". А мы - потеряли! И не "ни одного", а десятки тысяч сыновей и дочерей Украины, отдавших свою жизнь ради будущего. Не только Украинского Мира!

Сложности перевода или не совсем дипломатические высказывания американского Сенатора? Возможно. Но сути это не изменит. Любая (разумная) международная политика базируется на пользе тех или иных действий и решений для собственной страны. И каким бы ни был тяжелым для украинцев тезис о "пользе" войны в Украине для США, это правда.

Война в Украине выгодна США по нескольким причинам:

Снижение влияния России в Европе. Война в Украине ослабила Россию как военно-политическую силу в Европе. Это позволило США усилить свое влияние в регионе и укрепить отношения с европейскими союзниками.

Укрепление НАТО. Война в Украине привела к усилению НАТО и росту количества стран, желающих вступить в альянс. Это позволило США укрепить безопасность Европы и противостоять российским угрозам.

Повышение цен на энергоносители. Война в Украине привела к росту цен на энергоносители, что принесло США дополнительные доходы. В июле 2023 года цена нефти марки Brent достигла рекордного уровня в 140 долларов за баррель, что привело к увеличению доходов США от экспорта нефти на 30% в годовом исчислении.

Рост цен на энергоносители, продовольствие и другие товары и услуги способствовал росту инфляции в Европе и других странах, что усилило зависимость этих стран от США. В сентябре 2023 года инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 7,5%.

Укрепление позиций США в мире. Война в Украине показала, что США остаются ведущим игроком в мировой политике. Это повысило авторитет США в глазах союзников и конкурентов.

Таковы реалии войны. Победа Украины крайне важна для геополитических перспектив "ведущего игрока", поэтому помощь от США была, есть и будет. Или такая откровенность каким-то образом унижает наше украинское достоинство? Нет! Это реалии, а закрывать глаза на реалии могут только маленькие дети, к которым украинцы, видимо, уже не относятся. Слишком тяжелое и страшное обучение современность дает нашей Нации, чтобы "летать" в инфантильных мечтах.

Уменьшают ли откровенные слова Сенатора важность международной помощи над Мировым Злом? Нет! Без такой помощи и поддержки Украина имела бы все шансы потерять Независимость и саму украинскую Жизнь!

Станет ли меньше от таких слов наша благодарность международному сообществу, друзьям и партнерам? Стопроцентно "Нет"! А то, что правда довольно неприятная и "колет глаза", - то когда-то было нам, украинцам, легко или приятно преодолевать врагов и отстаивать свое право на жизнь?

Откровенность Линдси Грэма - это еще один урок украинцам. Важный и своевременный. То, что сказал Сенатор, никакая не новость для большинства украинцев. Но напоминание о необходимости уже сейчас, накануне Обязательной Нашей Победы выстраивать геополитическое будущее Украины, опираясь на неоспоримое право Победителя диктовать именем погибших Украинских Защитников, мирного населения, детей, крови, лишений, разрушений, ужаса и боли украинского народа, свое видение будущего Мира без российской угрозы!