Очередное обострение болезни

Стремительно проходит время, отведенное путину и его диктатуре. Не нужно быть провидцем, чтобы окончательно признать факт полной военной неудачи кремля и понять перспективы для российской власти после неизбежного поражения Украины.

Окружение путина уже «полным ходом» готовит «отступные», пытаясь успеть завершить войну еще при наличии на «престоле» пожилого диктатора, который «потянул бы» всю ответственность за совершенные кремлевским режимом преступления за собой в могилу.

Приближается крушение империи с возможным распределением территории на отдельные субъекты под посторонним протекторатом. Верхушка кремля, которая еще может «откреститься» от путина, активно пытается подготовить себе теплое место в «будущей истории о России». А те, кто не имеет такой возможности, потому что связаны «кровавыми узами» с «пожизненным», готовы идти «ва-банк», понимая, что их жизнь зависит сейчас от того, сможет ли путин хоть как-то удержаться на «престоле».

После целого ряда поражений от ВСУ и потери значительной части территорий, деоккупированных защитниками Украины, единственный для себя выход пропутинский кремль видит в срочном «добровольном» присоединении оккупированных территорий к России. Уже выразили свое всенародное желание так называемые общественные палаты ЛНР, ДНР и оккупированной Херсонщины. Срочно, торопливо, понимая, что Украина с каждым днем активно приближается к очищению собственных территорий от врага.

Путин надеется, что фейковое «присоединение» части украинской земли к России, предоставит дополнительный «скрепный» стимул для населения России к «защите России от киевского режима» и оправдает как необходимость проведения полной реальной мобилизации, так и применения любых вооруженных средств против «бандеровцев».

Под такую "новость" даже вышел из шестидневного запоя в честь собственного дня рождения медведев и начал "объяснять" россиянам, почему так "боится референдумов киевская власть и коллективный Запад". Он заявил, что "результаты будущих референдумов на Донбассе станут необратимыми, эти решения никто не сможет вернуть назад". Запойный подчеркнул, что проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и для восстановления исторической справедливости.

Часть кремлевских пропагандистов снова завела свою любимую «шарманку», что россия «имеет полное право для защиты собственных территорий использовать ядерное оружие». Поэтому после «добровольного присоединения» оккупированных территорий в случае попытки Украины вернуть украинские земли ничто не остановит кремль от применения «последнего довода свихнувшегося короля».

Несмотря на то, что еще в начале июля группа путинских экспертов отмечала, что мобилизацию нужно проводить «или сейчас, или никогда», власти кремля лишь в середине сентября начали срочно готовиться к тотальной мобилизации. Совет федерации России уже 21 сентября может рассмотреть поправки в УК РФ о мародерстве, мобилизации и военном положении, если они будут приняты думой.

Председатель гос думы федерального собрания русской федерации володин уже выступил в поддержку принятия в РФ оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. ЛНР уже определили дату проведения – 23-27 сентября. Понятно, что ДНР тоже не задержится с назначением даты.

Кремль активно запускает механизм «присоединения», после которого обратного пути уже не будет. События начали очень быстро развиваться по сценарию, абсолютно не устраивающему ни тех, кто сейчас пытается дистанцироваться от диктатора, ни общество россии в целом.

Успеют ли «провести референдумы» на оккупированных территориях? Темпы наступления ВСУ и мощное сопротивление местного населения планам оккупантов могут свести на нет последние надежды путинского режима. Будет ли объявлена мобилизация? Как отреагирует российское общество на принудительную отправку на войну и перспективы вернуться в «полиэтилене», уже понятно из сообщений в социальных сетях даже тех, кто в начале агрессии одобрял действия старого диктатора.

Ходят слухи, что секретарь совета безопасности России патрушев уже договаривается с Поднебесной о поддержке со стороны Пекина нового «рулевого», на «трон» которого патрушев хочет «привести» своего сына Дмитрия, в обмен на ресурсы и территории. Сам же Дмитрий уже посетил руководство основных конфессий в России и заручился частично одобрением планов, а частично благословением на царствование. Поэтому любое усиление власти пока действующего диктатора идет в разрез с планами даже его ближайшего окружения. Да и не будет никакого «ужесточения», потому что россия не готова ни к «мобилизации», ни к ядерному самопожертвованию и уничтожению болезненных планов путина.

Как оно будет дальше – время покажет. Когда рухнет кремль и как он это сделает, похоже, решится уже достаточно скоро. Защитники Украины не ждут от «русской судьбы» никаких «подарков», а продолжают целенаправленно выполнять свою тяжелую работу по скорейшему освобождению оккупированных земель и уничтожению врага.