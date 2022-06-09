Обратное движение

Вынужденное импортозамещение, как следствие международных санкций в ответ на начавшуюся кремлем беспричинную агрессию против суверенной Украины, уже начало давать свои результаты. Но не совсем такие, точнее – совсем не те, о которых с таким рвением «рассказывали» многочисленные средства кремлевской пропаганды и которые ожидали «в патриотическом подъеме» простые обычные россияне.

Россия стремительно скатилась к уровню технологий и производству начала 70-х годов. Научноемкие предприятия, тесно связанные с зарубежными новейшими технологиями, вроде аэрокосмической отрасли и оборонного комплекса, не способны собственным российским ресурсом выполнять поставленные задачи и выпускать свою продукцию. Недостаток импортных комплектующих приводит к необходимости упрощения и морального устаревания «новейших» результатов производства.

Импортозамещение уверенно не справилось с последствиями «умной» политики кремля под руководством несменного управленца.

Самолеты практически не летают. А у тех, что пока еще поднимаются «в небо» уже не хватает туалетной бумаги даже несмотря на приказ его «максимально экономить».

Серая канцелярская бумага и невыразительные бледные упаковки товаров, оставшихся без импортных красок, стали практически признаком современных возможностей российского «инновационного» производства. Когда началась такая «примитивизация» товаров, кто-то из россиян даже обрадовался, мотивируя свои чувства уверенностью, что «чем проще товар – тем он должен быть дешевле»! Но не так случилось, как думалось…

Автомобильная промышленность россии – отрасль производства, которая по мнению ярых «путинистов» точно уж могла обойтись «без заграничного притворства» и обеспечить россиян своими, такими родными «Москвичами» и «Жигулями», причем за абсолютно смешные и доступные обычному гражданину средства. 60 процентов опрошенных россиян охотно бы променяли импортные авто на образцы чисто отечественного автопрома.

Но очень быстро выяснилось, что «простое и примитивное» совсем не обязательно – дешевое. Скорее – наоборот. Угловатые и невнятные «отечественные» автомобили, без каких-либо вспомогательных и безопасных современных систем стоят на внутреннем российском рынке на уровне западных моделей с гораздо более высокими показателями и комплектацией.

Простой УАЗ-452 (2206) – он же «Буханка», представитель семейства автомобилей Ульяновского автомобильного завода, представленного на рынке с 1966 года, стоит от 1.300.000 рублей и это без учета наценок дилеров. Около 21 тысячи долларов за авто середины 60-х! Как за исторический раритет?!

А если взять самую «ТОПовую» версию «Экспедиция», то ее цена и того выше – 25.785 долларов (1.600.000 рублей). Непонятно, кто при здравом уме будет покупать ее за такие деньги? К слову, в США можно купить новый Volkswagen Tiguan в первоначальной комплектации от 26.490 долларов или 1.643.000 рублей. Но можно ли сравнивать эти автомобили? Единственное, что их объединяет – это наличие четырех колес. Хотя в таком случае целесообразно сравнить УАЗ с деревянной тележкой, у которой они (те же 4 колеса) тоже могут быть.

Гордость Ульяновского автопрома, УАЗ с гордым названием "Патриот" стоит заоблачные 1.935.000 рублей (или 31.185 долларов). В «голой» базе! На «загнивающем» Западе за такие деньги можно легко стать обладателем мощного Ford F-150 или нового Mitsubishi L200 с двойной кабиной.

Самый популярный седан на россии, Лада Веста, начинается с 1.122.000 рублей. Извините, начинался… Потому что не с чего «лепить» Весту. На очереди «обновленный модельный ряд», на дровах, слепленный из того что было. За довольно таки смешные для такого «примитивизма» 10-12 тысяч долларов. Но выдержит ли сравнение новый «Жигуль» с любой подержанной иномаркой по такой же цене?!

"Москвич" пока не "осчастливил" россиян новыми моделями и "смешными" ценами. Учитывая заявления руководства предприятия о том, что модельный ряд будут составлять электромобили (в комплекте с тележками для перевозки аккумуляторных батарей. Сарказм…), они будут стоить, как сверхсовременные топовые образцы Bayerische Motoren Werke AG…

Импортозамещение «уверенно шагает» по россии, добивая и без того многострадальное российское общество. Но россияне сами виноваты! Ведь именно по их молчаливому (и не очень) согласию, все мечты и перспективы простых россиян «мудрейший повелитель» заменил привычной русской серой тоской и отчаянием.

PS: День назад завод «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства. Сегодня уже стало известно, что «АвтоВАЗ» снова идет в режим простоя за неимением комплектующих…