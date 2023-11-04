О Не Геноциде

Директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крейг Мохибер покинул свой пост, заявив, что ООН "не справляется" со своей обязанностью по предотвращению геноцида палестинского гражданского населения в секторе Газа. И это хорошо, когда высокопоставленный чиновник, тем более такой уважаемой организации, как ООН, жестко выражает свою собственную позицию. Даже в виде увольнения в случае недовольства официальными действиями той организации, которую он представляет. Но...

То, что сейчас происходит в секторе Газа, - трагедия. Кому, как не украинцам это понимать. Не на нашей ли земле такая же трагедия продолжается 617 дней боли, страданий, смерти? Где же был этот Крейг Мохибер все это время? Почему не увольнялся, когда путинские животные убивали Богдана Самодия? Или семилетнего Алексея Бондаря, который очень любил звезды? Или для Крейга Мохибера только официально признанная гибель около 600 украинских детей от российских когтей не является признаком "геноцида", против которого так самоотверженно борется бывший Директор Офиса?

Знаете, складывается впечатление, что мы ошиблись, когда не выкладывали на всеобщее обозрение страшные фотографии разорванных бомбами и ракетами украинских детей, как это сейчас делают пропалестинские СМИ. А мы все блюрили страшные кадры, чтобы, не дай Бог, не травмировать психику. Чью? Собственную? Так она уже травмирована кремлевскими орками! Европейскую или американскую? Проявляли человечность по отношению к чувствам "мягкой" Европы? Допроявлялись... В Гааге - геноцид, а в Украине - это что-то такое, непонятное?

Как же "вовремя" ХАМАС на парапланах полетел на Израиль... Cui prodest? Cui bono? Ответ, по крайней мере один из его безоговорочных вариантов, вполне очевиден. Кремль поддерживал ХАМАС с момента его основания в 1987 году, считал ХАМАС законным представителем палестинского народа и оказывал ему финансовую и военную помощь. В 1991 году СССР признал ХАМАС как законную политическую партию. Путин принимает ХАМАС и "Хезболлу" в кремле. В подавляющем большинстве мировых стран это террористические организации, а для России - "дорогие друзья".

Путин является причиной конфликта на Ближнем Востоке? Нет, он "никто" для террористических организаций. Управляют другие, а кремль - лишь "корова", которую не грех иногда подоить. Но то, что кремль причастен к процессам распространения антисемитизма - это факт, который еще больше подчеркнули события в Махачкале.

Отвлечение внимания коллективного Запада после провала 3-х дневного неудачного "марша на Киев" для путина давно является сверхзадачей, и так "вовремя подвернувшийся" конфликт полностью с ней справляется. События на украинских фронтах сошли с мировых передовиц, а на Западе началась дискуссия о том, как распределять помощь Израилю и Украине.

Публичные демарши вроде самоустранения от ответственности Крейга Мохибера тоже играют в пользу кремля. Ведь теперь европеец или американец задумался: "если такой человек не смог терпеть геноцид в Гааге, но спокойно сидел в кресле в течение последних 19 месяцев российской агрессии против Украины, то получается россия там не творит геноцид?"