О надеждах и ожиданиях

Ожидания... Они постоянно сопровождают нашу жизнь от самого рождения до последнего вздоха, за которым Большое Ничто. Счастливые и радостные, горькие, печальные, оправданные или призрачные. Множество эмоциональных разновидностей психического состояния человека, которые с началом российской агрессии против Украины для каждого из нас, украинцев, стали суровым признаком реальной угрозы Украинской Нации со стороны преступной кремлевско-путинской группировки.

За год войны ожидания украинцев изменились со страха перед "днем завтрашним", возможностью оккупации или самой смерти до предчувствия и ожидания освобождения, новых наступлений наших Защитников и полного разгрома врага. Безусловно, еще звучат сирены тревог и взрывы вражеских ракет, еще гибнут ни в чем не повинные гражданские украинцы и славные украинские воины, благодаря героизму которых не оправдали себя страшные ожидания первых дней войны. Но сейчас, вся Украина, да что там Украина - весь Мир ожидает нашу Победу. И это не напрасные надежды, которым так рьяно отдается бункерный недомерок. Это ожидание, которое базируется на реальном положении дел сегодня, что является результатом героизма Защитников Украины, поддержке мирового общества и мужества всей Украинской Нации.

Иногда, ожидания связаны с каким-то важным будущим событием, как-то украинским мощным наступлением, о котором так много говорят в последнее время. Иногда - с отдельной календарной датой, как это было с прошлым днем 9 мая. Чего ожидали мы? Оправдались ли наши надежды? И что получил враг в этот день - "скрепной подъем", или очередное разочарование в собственной неспособности какого-либо сопротивления воле безумца и его мерзкого окружения?

Премия одного из ведущих украинских банков не нашла своего получателя. Но так ли это важно, что вчера украинский БПЛА не вылил ведро помоев на головы псевдогероев ВОВ, большинство которых в те времена даже еще не родилось на свет! Безусловно, было бы интересно и весело увидеть всех тех "победителей" в помоях, но, не менее весело было наблюдать за хаотично-истерическими передвижениями "нацхвардии рф" с антидроновими ружьями! А растерянная реакция охранников путина на начало очередного бравурного марша, который запуганная психика восприняла как взрыв? Не очень то они бросились защищать собственными телами мощи старого придурка от возможной угрозы!

Порадовал такой "ожидаемый парад" на красной от стыда центральной культовой площади очага Зла. Без авиационной части (ну не прилетели наши БПЛА, так случилось))), без танков (практически)))). Если даже для путина не нашлось самолетов и танков, то, вероятно, вывод один - их не хватает. Одинокий Т-34 лишь подчеркнул немощь "непобедимой", битой уже украинцами "и в хвост и в гриву" "второй армии мира". "Второй" - с конца?

Порадовал лукашенко своей походкой на шарнирах и тем, что после "первого урока отпросился у учителя домой". Очень уж, видимо, разволновался от возможности получить привет из Украины. Да и заболел быстренько "медвежьей болезнью". Говорят, что в беларуси спрос на шампанское вырос в три раза на фоне слухов, что синелапому не просто "плохо", а совсем уж "худо-бедно", что он уже даже получил билеты на концерт своего любимца кобзона, но... Не оправдались, пока что, ожидания. К сожалению...

Немного порадовал Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который выступая вчера в Европарламенте, заявил: "В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами... Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется". По сути верно все, но возникло впечатление, что говоря о "параде с танками(!)" Шольц или не имел возможности видеть те "танки" на параде, или же это чисто немецкий троллинг кремлевского "чудо-действа".

Неприятно поразило посещение "праздника" лидерами бывших Азиатских республик. Большинство из них там было проездом, как премьер Армении Никол Пашинян, который после парада отправился в Брюссель, где проведет переговоры с Ильхамом Алиевым. Затем переговоры продолжатся в Кишиневе с участием Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Но ведь приехал в москву и не сбежал, как лукашенко после "первого акта".

Зато на фоне таких "посещений" приятно поразила новость о том, что Япония хочет открыть первый в Азии офис НАТО из-за российской агрессии против Украины! Об этом министр иностранных дел Йосимаса Хаяси заявил в интервью CNN. Такой себе подарочек диктатору "под помидорчики"! Это даже не Финляндия и не Швеция! Пока сателлитная Азия (извиняюсь - власть азиатских сателлитов. Отношение к россии со стороны простых рядовых граждан этих стран очень метко подчеркнул житель казахского Уральска, который принес к памятнику жукову в честь праздника унитаз)) решает на каком стуле лучше усидеть (или на двух?), Дальний Восток безграничной россии имеет все шансы получить "второй фронт от агрессивного НАТО"! Очередная "победа великого диктатора"?

От самого путина ничего неожиданного не произошло. Все тот же "черный чемоданчик", тот же бред об "угрозе с Запада, подвиге россии, и Украине в плену". Ничего нового. Кстати, долго ждал поздравлений из Поднебесной грустный коротышка. Так и не дождался... А вот чего ждали многочисленные снайперы, которыми "обсело" фсб все окружающие высотки? Неужели никому деньги не нужны? Один выстрел - "пуля в лоб" - и на Мальдивы! И это, действительно, печально. Уже пора.

Чего ожидала "простая россия" от вчерашнего дня? Да кто же знает, что в мыслях сумасшедших! Там мрак и пустыня. Или "скрепно" было им наблюдать за одним из клонов в окружении "ряженых героев", среди которых - снайпер НКВД, который никогда не был на войне, а уничтожал украинцев и генерал КГБ, 34-го года рождения, который "прославился" подавлением свобод в Чехословакии в 1968-м? Хабаровчане видимо получили не абы какой подъем, наблюдая за местным парадом, которым командовал военный преступник Азатбек Омурбеков - один из организаторов резни в Буче? Какая бесчеловечная дичь! Но мы, украинцы, уже привыкли к "такой россии", поэтому - ничего удивительного и неожиданного не произошло.

И еще немного о надеждах и ожиданиях. Тост.

Пусть оправдаются все наши надежды и ожидания! В ближайшее время!

А у наших врагов - горло перьями порастет! Неожиданно для них! Посмертно!